Benjamin Sesko traz o “fator medo” ao Manchester United, enquanto Dimitar Berbatov comenta o papel de super-reserva do atacante de 74 milhões de libras

O foco do United agora se volta para a reta final da temporada, na qual o time precisa garantir sua vaga entre os quatro primeiros. A contribuição de Sesko será fundamental enquanto o time se prepara para confrontos decisivos após a pausa para os jogos internacionais, começando com a visita do Leeds United ao Old Trafford, no dia 13 de abril.

Berbatov comentou sobre o progresso de seu antigo clube na busca pela classificação para a Liga dos Campeões sob o comando de Carrick: “Acho que a equipe está jogando um futebol muito, muito bom. E quero dizer que é uma alegria assistir. Toda vez, é como se disséssemos: ‘ok, podemos fazer mais’, porque estamos em terceiro lugar agora, se não me engano, então vamos lá. Acho que [é] a equipe inteira, como um time, é fácil apontar e dizer esse ou aquele jogador, e você pode facilmente citar Bruno [Fernandes], Casemiro, Sesko, com os gols que ele está marcando, [Matheus] Cunha.

“São todos, não seria justo com a equipe inteira. Como equipe, de repente, eles estão jogando uns pelos outros. As assistências do Bruno, os gols do Sesko, a garra do Casemiro para recuperar a bola. A defesa também melhorou. Tudo agora está fluindo, fluindo livremente, e espero que, até o final da temporada, tenhamos mais disso.”