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Benjamin Sesko traz o “fator medo” ao Manchester United, enquanto Dimitar Berbatov comenta o papel de super-reserva do atacante de 74 milhões de libras
Sesko finalmente está se adaptando ao United
Desde o início do ano, o jogador de 22 anos vem em grande fase, tornando-se uma figura central na equipe dos Red Devils, que subiu para a terceira posição na tabela da Premier League. Uma sequência de oito gols em suas últimas 11 partidas elevou a contagem de Sesko para 10, tornando-o o artilheiro ex aequo do clube ao lado de Bryan Mbeumo, também contratado no verão, apesar de muitas vezes ter que causar impacto saindo do banco.
Berbatov, que sabe bem o que é liderar o ataque em Old Trafford, ficou particularmente impressionado com a forma como Sesko lidou com a pressão de sua transferência de 74 milhões de libras (99 milhões de dólares) do RB Leipzig.
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Berbatov elogia o "fator intimidação" dos eslovenos
Em entrevista ao podcast oficial "Inside Carrington", o ex-atacante do United, Berbatov, comentou sobre a evolução de Sesko: "Ele tem todas as qualidades necessárias neste momento; tudo está dando certo para ele agora.
Espero que continue assim. Acho que, neste momento, as coisas estão a correr bem para ele e estão a dar certo aos poucos. Mas prefiro que seja assim. Quero que ele, aos poucos, mas com segurança, ganhe essa confiança, marque gols, pois ambos estão ligados. Quando você marca gols, ganha confiança. Ele está encontrando seu lugar na equipe, mas, mesmo que esteja no banco, o simples fato de ele entrar em campo agora traz aquela ameaça e aquele fator de medo para o adversário, e isso traz os gols.
“É muito bom vê-lo saindo do banco, às vezes marcando gols. Começando como titular e marcando gols. Para ser sincero, não me importo com o tipo de gol que ele marca, desde que a bola entre no fundo da rede.”
O debate sobre o "super-reserva" continua acalorado
Embora Sesko tenha sido prolífico, grande parte de seu sucesso veio como reserva, o que levou a mídia e os torcedores a lhe atribuírem o apelido de “super-reserva”. Embora Berbatov tenha se mostrado satisfeito com seu papel, esse rótulo não foi bem recebido pelo agente do jogador, Elvis Basanovic, que insiste que o esloveno é um atacante completo que merece ser visto como mais do que apenas uma arma tática para o final da partida.
“Se você me perguntar sobre esse apelido [Super-reserva], eu não gosto dele”, disse Basanovic. “Gosto muito mais de ‘superatacante’. Acho que Benjamin é um superatacante. Ele foi titular em 13 jogos este ano e saiu do banco em 13 jogos. Ele marcou metade dos seus gols quando começou a partida e metade quando saiu do banco. Podemos ver que ele é um atacante completo e Benjamin é alguém que merece o nome de ‘superatacante!’”
- AFP
Em busca da Liga dos Campeões
O foco do United agora se volta para a reta final da temporada, na qual o time precisa garantir sua vaga entre os quatro primeiros. A contribuição de Sesko será fundamental enquanto o time se prepara para confrontos decisivos após a pausa para os jogos internacionais, começando com a visita do Leeds United ao Old Trafford, no dia 13 de abril.
Berbatov comentou sobre o progresso de seu antigo clube na busca pela classificação para a Liga dos Campeões sob o comando de Carrick: “Acho que a equipe está jogando um futebol muito, muito bom. E quero dizer que é uma alegria assistir. Toda vez, é como se disséssemos: ‘ok, podemos fazer mais’, porque estamos em terceiro lugar agora, se não me engano, então vamos lá. Acho que [é] a equipe inteira, como um time, é fácil apontar e dizer esse ou aquele jogador, e você pode facilmente citar Bruno [Fernandes], Casemiro, Sesko, com os gols que ele está marcando, [Matheus] Cunha.
“São todos, não seria justo com a equipe inteira. Como equipe, de repente, eles estão jogando uns pelos outros. As assistências do Bruno, os gols do Sesko, a garra do Casemiro para recuperar a bola. A defesa também melhorou. Tudo agora está fluindo, fluindo livremente, e espero que, até o final da temporada, tenhamos mais disso.”