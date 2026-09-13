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Benjamin Sesko revela alívio com incômoda lesão na canela após marcar seu retorno contra o Manchester United com gol na Liga dos Campeões
Superando o pesadelo das lesões
Sesko acredita que seus persistentes problemas físicos finalmente ficaram no passado após um período frustrante afastado dos gramados. O internacional esloveno vinha sofrendo com um problema incômodo na canela, que encurtou sua temporada de estreia e atrapalhou severamente sua preparação de pré-temporada. No entanto, após seu retorno impactante ao time titular na Champions League, o jovem atacante está confiante de que virou a chave fisicamente.
Ao relembrar a abordagem cautelosa da equipe médica em sua recuperação, Sesko enfatizou que a estratégia paciente era essencial para evitar uma recaída. Ele explicou a razão para o atraso em seu retorno ao elenco principal, afirmando: "Foi basicamente só para garantir que isso não piorasse, porque isso era meio que um problema. Nós só precisamos de um pouco mais de tempo do que o normal, porque se você começa cedo demais, isso pode aparecer de novo. E acho que esperar um pouco mais foi uma grande decisão, e agora está curado, então está perfeito. Era na canela."
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A causa raiz do revés
A lesão não foi apenas uma ocorrência repentina, mas sim o resultado de um impacto físico combinado com a alta intensidade do futebol da Premier League. Sesko revelou que o problema surgiu na reta final da campanha anterior, quando uma combinação de contato externo e do seu próprio desgaste físico levou ao problema. Foi um fim de temporada difícil em uma temporada na qual ele conseguiu marcar 12 gols, apesar dos desafios de adaptação.
"Levei uma pancada na temporada passada, mas também foi um pouco de sobrecarga minha. Então, basicamente, foi isso", revelou o atacante de 23 anos.
Adaptando-se à vida em Old Trafford
Apesar das frustrações com lesões, Sesko insiste que agora está totalmente adaptado em Manchester e aproveitando seu futebol mais do que nunca. A transição da Alemanha para a Inglaterra é um passo significativo para qualquer jovem atleta, e o atacante admitiu que seu primeiro ano foi um turbilhão de novas experiências e desafios. Agora, em sua segunda temporada, ele sente um senso de pertencimento que talvez tenha faltado nos primeiros meses de sua carreira no United.
Falando sobre seu estado de espírito atual, Sesko disse: "Muito melhor, especialmente em relação à temporada passada. Eu mudei de país. Tudo era novo para mim. Agora, para mim, é como se eu estivesse realmente aproveitando. Estou muito feliz aqui. Adoro a vida aqui. Tenho companheiros de equipe que são perfeitos. Não posso realmente reclamar de nada."
- AFP
O caminho paciente para Manchester
A trajetória de Sesko rumo ao Teatro dos Sonhos poderia ter começado muito antes, já que o United o monitorava desde quando ele era uma promessa de 16 anos. No entanto, o atacante e seus representantes optaram por uma subida mais gradual na hierarquia do futebol europeu, saindo do Red Bull Salzburg para o Leipzig antes de finalmente se transferirem para a Premier League. Foi uma decisão calculada, pensada para garantir que ele estivesse pronto para a enorme pressão que vem com representar um dos maiores clubes do mundo.
"Foi basicamente o momento em que decidimos isso porque eu acho que era importante. Seria um passo um pouco grande demais para mim sair, digamos, da Áustria ou da Eslovênia diretamente para o Manchester United. Então eu precisava desses passos para ficar cada vez melhor e, finalmente, estou aqui", concluiu.
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