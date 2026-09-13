Sesko acredita que seus persistentes problemas físicos finalmente ficaram no passado após um período frustrante afastado dos gramados. O internacional esloveno vinha sofrendo com um problema incômodo na canela, que encurtou sua temporada de estreia e atrapalhou severamente sua preparação de pré-temporada. No entanto, após seu retorno impactante ao time titular na Champions League, o jovem atacante está confiante de que virou a chave fisicamente.

Ao relembrar a abordagem cautelosa da equipe médica em sua recuperação, Sesko enfatizou que a estratégia paciente era essencial para evitar uma recaída. Ele explicou a razão para o atraso em seu retorno ao elenco principal, afirmando: "Foi basicamente só para garantir que isso não piorasse, porque isso era meio que um problema. Nós só precisamos de um pouco mais de tempo do que o normal, porque se você começa cedo demais, isso pode aparecer de novo. E acho que esperar um pouco mais foi uma grande decisão, e agora está curado, então está perfeito. Era na canela."