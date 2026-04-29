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Carrick SeskoIMAGO / Pro Sports Images
Muhammad Zaki

Traduzido por

Benjamin Sesko quer que o “incrível” Michael Carrick continue como técnico do Manchester United, depois de ter trazido uma “energia diferente” ao elenco

M. Carrick
B. Sesko
Manchester United
Premier League

Benjamin Sesko enviou uma mensagem clara à diretoria do Manchester United, instando o clube a nomear Michael Carrick como técnico em caráter definitivo. O atacante esloveno tem se destacado sob o comando do técnico interino e acredita que o ex-meio-campista transformou completamente o ambiente em Old Trafford.

  • Carrick defende sua candidatura a uma vaga definitiva

    Desde que assumiu o comando interinamente, Carrick tem liderado uma notável recuperação de forma, levando os Red Devils a somarem 29 pontos em 13 partidas, de um total de 39 possíveis. A última vitória, por 2 a 1 sobre o Brentford na segunda-feira, colocou o United 11 pontos à frente do Brighton, sexto colocado, faltando apenas quatro partidas para o fim do campeonato. Com a vaga na Liga dos Campeões praticamente garantida, os jogadores começam a se manifestar em apoio ao homem que estabilizou o time. Sesko, que marcou seis de seus 10 gols no campeonato sob o comando de Carrick, lidera esses apelos.

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    Sesko elogia o técnico interino como “incrível”

    Após sua atuação heroica que garantiu a vitória contra o Bees, Sesko elogiou efusivamente o técnico interino. O jogador, contratado no verão, tem se mostrado um jogador diferente nas últimas semanas e atribui isso à mudança tática e emocional promovida pelo inglês. “Claro, ele é um técnico incrível, já disse isso muitas vezes”, disse Sesko aos repórteres. “Ele trouxe uma energia diferente. Além disso, a forma como estamos nos saindo nos treinos é inacreditável e, claro, eu gostaria que ele continuasse aqui.”


  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fernandes está prestes a fazer história na Premier League

    Bruno Fernandes também tem se destacado sob o comando de Carrick e deu a assistência para o gol da vitória de Sesko contra o Brentford, elevando sua contagem para 19 nesta temporada. Ele está agora a apenas um gol do recorde histórico da Premier League de 20 gols em uma única temporada, atualmente compartilhado pela lenda do Arsenal, Thierry Henry, e por Kevin De Bruyne, do Manchester City.

    Sesko está confiante de que seu companheiro de equipe conquistará o recorde antes do fim da temporada. “Olha, ele é capaz de tudo”, acrescentou o atacante. “A maneira como ele está jogando, a maneira como ele entende o jogo, é simplesmente excepcional, e estou muito feliz por fazer parte da equipe ao lado dele.”

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Adeus agridoce para Casemiro, a “máquina de trabalhar”

    Embora o futuro pareça promissor para Sesko e Fernandes, a partida contra o Brentford também serviu como um lembrete das saídas iminentes em Old Trafford. Casemiro abriu o placar, mas o meio-campista brasileiro deve deixar o clube quando seu contrato expirar neste verão. Sesko admitiu que perder a influência do veterano será um golpe significativo para o elenco na próxima temporada.

    Em homenagem ao ex-jogador do Real Madrid, Sesko disse: “Ele é uma máquina de trabalhar. Tem experiência, o que ele mostra em campo é inacreditável. Você precisa de alguém assim. E acho que você pode ser burro se não olhar para ele e tentar ser como ele no que diz respeito ao ritmo de trabalho e outras coisas. Infelizmente, ele está de saída.”

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