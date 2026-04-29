Benjamin Sesko quer que o “incrível” Michael Carrick continue como técnico do Manchester United, depois de ter trazido uma “energia diferente” ao elenco

Bruno Fernandes também tem se destacado sob o comando de Carrick e deu a assistência para o gol da vitória de Sesko contra o Brentford, elevando sua contagem para 19 nesta temporada. Ele está agora a apenas um gol do recorde histórico da Premier League de 20 gols em uma única temporada, atualmente compartilhado pela lenda do Arsenal, Thierry Henry, e por Kevin De Bruyne, do Manchester City.

Sesko está confiante de que seu companheiro de equipe conquistará o recorde antes do fim da temporada. “Olha, ele é capaz de tudo”, acrescentou o atacante. “A maneira como ele está jogando, a maneira como ele entende o jogo, é simplesmente excepcional, e estou muito feliz por fazer parte da equipe ao lado dele.”