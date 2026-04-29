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Benjamin Sesko quer que o “incrível” Michael Carrick continue como técnico do Manchester United, depois de ter trazido uma “energia diferente” ao elenco
Carrick defende sua candidatura a uma vaga definitiva
Desde que assumiu o comando interinamente, Carrick tem liderado uma notável recuperação de forma, levando os Red Devils a somarem 29 pontos em 13 partidas, de um total de 39 possíveis. A última vitória, por 2 a 1 sobre o Brentford na segunda-feira, colocou o United 11 pontos à frente do Brighton, sexto colocado, faltando apenas quatro partidas para o fim do campeonato. Com a vaga na Liga dos Campeões praticamente garantida, os jogadores começam a se manifestar em apoio ao homem que estabilizou o time. Sesko, que marcou seis de seus 10 gols no campeonato sob o comando de Carrick, lidera esses apelos.
- AFP
Sesko elogia o técnico interino como “incrível”
Após sua atuação heroica que garantiu a vitória contra o Bees, Sesko elogiou efusivamente o técnico interino. O jogador, contratado no verão, tem se mostrado um jogador diferente nas últimas semanas e atribui isso à mudança tática e emocional promovida pelo inglês. “Claro, ele é um técnico incrível, já disse isso muitas vezes”, disse Sesko aos repórteres. “Ele trouxe uma energia diferente. Além disso, a forma como estamos nos saindo nos treinos é inacreditável e, claro, eu gostaria que ele continuasse aqui.”
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Fernandes está prestes a fazer história na Premier League
Bruno Fernandes também tem se destacado sob o comando de Carrick e deu a assistência para o gol da vitória de Sesko contra o Brentford, elevando sua contagem para 19 nesta temporada. Ele está agora a apenas um gol do recorde histórico da Premier League de 20 gols em uma única temporada, atualmente compartilhado pela lenda do Arsenal, Thierry Henry, e por Kevin De Bruyne, do Manchester City.
Sesko está confiante de que seu companheiro de equipe conquistará o recorde antes do fim da temporada. “Olha, ele é capaz de tudo”, acrescentou o atacante. “A maneira como ele está jogando, a maneira como ele entende o jogo, é simplesmente excepcional, e estou muito feliz por fazer parte da equipe ao lado dele.”
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Adeus agridoce para Casemiro, a “máquina de trabalhar”
Embora o futuro pareça promissor para Sesko e Fernandes, a partida contra o Brentford também serviu como um lembrete das saídas iminentes em Old Trafford. Casemiro abriu o placar, mas o meio-campista brasileiro deve deixar o clube quando seu contrato expirar neste verão. Sesko admitiu que perder a influência do veterano será um golpe significativo para o elenco na próxima temporada.
Em homenagem ao ex-jogador do Real Madrid, Sesko disse: “Ele é uma máquina de trabalhar. Tem experiência, o que ele mostra em campo é inacreditável. Você precisa de alguém assim. E acho que você pode ser burro se não olhar para ele e tentar ser como ele no que diz respeito ao ritmo de trabalho e outras coisas. Infelizmente, ele está de saída.”