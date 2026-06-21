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Benjamin Sesko para o Barcelona?! O campeão da La Liga prepara uma transferência surpreendente do atacante do Manchester United como alternativa a Julián Álvarez
Alvarez lidera a lista de desejos do Barcelona
De acordo com o jornal *Marca*, o Barcelona colocou Álvarez no topo de sua lista de prioridades para o mercado de transferências de verão, após a confirmação da saída de Lewandowski. O atacante argentino, que atualmente brilha na Copa do Mundo, possui um histórico impressionante.
Depois de se transferir do Manchester City para o Atlético de Madrid por 75 milhões de euros em agosto de 2024, Álvarez marcou 49 gols em 106 partidas pelo clube da capital.
Isso vem na sequência de uma passagem bem-sucedida pela Inglaterra, onde marcou 36 gols em 103 partidas. Em 49 jogos na última temporada, ele marcou 20 gols e deu nove assistências, incluindo 10 gols em 15 partidas da Liga dos Campeões. O Barça acredita que ele teria grande desempenho como parte de um ataque repleto de estrelas ao lado de Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin López e Anthony Gordon, sob o comando do técnico Hansi Flick.
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A Sesko se destaca como uma opção sólida para situações de contingência
O Atlético continua se opondo veementemente à venda de seu atacante estrela para um rival nacional, rejeitando uma oferta inicial de pouco mais de €100m. Devido a esse grande obstáculo, o diretor esportivo Deco preparou um plano de contingência. Caso a negociação fracasse, os campeões espanhóis já têm alvos alternativos em vista, com o atacante do Manchester United, Sesko, em destaque ao lado do atacante do Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, e do atacante camaronês do Levante, Karl Etta Eyong.
Sesko se transferiu para Old Trafford por 76,50 milhões de euros em agosto de 2025, após marcar 39 gols em 87 partidas pelo RB Leipzig. O esloveno marcou 12 gols em 32 partidas, totalizando 1.817 minutos, em sua primeira temporada na Inglaterra.
Flick exige um artilheiro que se entenda com os companheiros
Flick está ciente do imenso desafio que tem pela frente ao tentar montar um elenco capaz de conquistar a Liga dos Campeões. O técnico alemão exige um perfil específico para liderar o ataque na próxima temporada, independentemente de ser Alvarez, Sesko ou outro candidato. Ao falar sobre a lacuna deixada em seu elenco, Flick afirmou recentemente: “Precisamos de um atacante que tenha sintonia com a equipe, mas que marque gols. Temos ideias claras, agora temos que aguardar o mercado. Não será fácil, mas vamos tentar dar o nosso melhor.”
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E agora, o que vai acontecer?
O Barcelona continuará acompanhando a situação de perto enquanto Álvarez disputa a Copa do Mundo, na esperança de que o Atlético venha a reduzir suas exigências exorbitantes. No entanto, se as negociações continuarem estagnadas, Deco e a equipe de contratações poderão voltar sua atenção para Sesko. As próximas semanas serão absolutamente cruciais, já que o clube busca definir seu novo ponto de referência no ataque antes do início da pré-temporada.