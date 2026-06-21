De acordo com o jornal *Marca*, o Barcelona colocou Álvarez no topo de sua lista de prioridades para o mercado de transferências de verão, após a confirmação da saída de Lewandowski. O atacante argentino, que atualmente brilha na Copa do Mundo, possui um histórico impressionante.

Depois de se transferir do Manchester City para o Atlético de Madrid por 75 milhões de euros em agosto de 2024, Álvarez marcou 49 gols em 106 partidas pelo clube da capital.

Isso vem na sequência de uma passagem bem-sucedida pela Inglaterra, onde marcou 36 gols em 103 partidas. Em 49 jogos na última temporada, ele marcou 20 gols e deu nove assistências, incluindo 10 gols em 15 partidas da Liga dos Campeões. O Barça acredita que ele teria grande desempenho como parte de um ataque repleto de estrelas ao lado de Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres, Fermin López e Anthony Gordon, sob o comando do técnico Hansi Flick.