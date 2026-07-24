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Benjamin Sesko estabeleceu uma meta de gols para o Manchester United que deveria estar “escrita em seu contrato” - o vencedor do Triplo de 1999 explica como o atacante de 74 milhões de libras pode “brilhar” na Premier League
Sesko pode custar ao Manchester United até 74 milhões de libras
Depois de passar vários anos buscando desesperadamente um atacante central prolífico, o United buscou inspiração em Sesko durante o verão de 2025. Uma taxa de transferência de 74 milhões de libras (99 milhões de dólares) foi paga para tirar o atacante, altamente cotado, do RB Leipzig.
O jogador de 23 anos teve um início lento em sua trajetória no futebol inglês, levando até 27 de setembro — e sua sétima partida — para abrir o placar de gols. Apenas dois gols foram marcados antes do fim do ano civil, o que gerou mais questionamentos sobre se os Red Devils haviam feito a escolha certa.
Sesko encerrou a temporada com dois dígitos, passando por alguns momentos de grande inspiração quando estava em plena forma e com o pé na bola, com a promessa de mais gols por vir depois de finalmente se adaptar ao chamado “Teatro dos Sonhos”.
Tendo provado ser capaz de causar problemas às defesas da Premier League, o desafio agora é elevar ainda mais seu nível de jogo e começar a bater seus recordes pessoais com regularidade. Sesko só ultrapassou a marca de 20 gols em duas ocasiões em sua carreira nos clubes até o momento.
O United precisa que ele ultrapasse essa marca para se tornar um sério candidato aos troféus mais prestigiados — tanto no país quanto no exterior —, já que os melhores do esporte costumam marcar pelo menos um gol a cada dois jogos.
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O Sesko definiu suas metas para a temporada 2026-27
Questionado sobre os números que Sesko deveria estar alcançando, o ex-atacante dos Red Devils, Yorke — falando em parceria com a BOYLE Sports sobre apostas esportivas — disse aoGOAL: “Benjamin Sesko deveria marcar 25 gols nesta temporada pelo Manchester United. É isso que ele deveria ser capaz de fazer. Ele deveria ter essa meta estabelecida em seu contrato.
“Se você fizer isso, marcar esses gols, vencer, decolar, levar seu time para mais perto de onde precisa estar, ele é capaz de fazer isso. Ele se esforça ao máximo pelo time e tem todos os ingredientes necessários, além de uma boa presença em campo.”
O Manchester United vai contratar outro atacante?
Embora estejam confiando em Sesko por enquanto, o United continua vasculhando o mercado em busca de mais reforços para o elenco de Carrick. Ainda pode ser contratado outro artilheiro, o que aumentaria a disputa por vagas, já que é necessário poder ofensivo para competir em várias frentes.
Outro ex-atacante dos Red Devils, Louis Saha, disse recentemente ao GOAL, quando questionado sobre o que novos reforços para o ataque precisariam trazer para o time: “Eu preferiria alguém como, não sei se estou dizendo algo maluco, mas Kylian Mbappé, ou alguém nesse estilo. Alguém que seja um pouco mais parecido com Olivier Giroud do que com Kylian Mbappé, e que consiga circular bem pelo campo.
“Esse tipo de jogador é o que sempre tornou o Manchester United perigoso. Tivemos Dwight Yorke, que circulava ao redor de Andy Cole, alguém ao redor de Ruud van Nistelrooy, e isso sempre funcionou. Seja qual for a formação, seja qual for a época, essa fórmula funciona.”
Qualidades que Sesko traz como número 9
Sesko tem uma presença física marcante e parece ter ganhado massa muscular durante o verão, portanto, deve ser capaz de desempenhar a função de pivô no United. Se Carrick quiser encontrar um atacante mais ágil para atuar em conjunto com o imponente esloveno, essa poderia ser uma opção útil.
Matheus Cunha e Bryan Mbeumo, no entanto, são capazes de atuar ao lado de um atacante central — com o capitão do clube, Bruno Fernandes, avançando a partir de uma posição mais recuada de meia-armador — e o consenso geral é que os Red Devils serão mais competitivos na temporada 2026-27, à medida que liberarem todo o seu potencial dentro de um sistema tático que valorize seus pontos fortes.
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