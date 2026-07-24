Benjamin Sesko estabeleceu uma meta de gols para o Manchester United que deveria estar “escrita em seu contrato” - o vencedor do Triplo de 1999 explica como o atacante de 74 milhões de libras pode “brilhar” na Premier League

Depois de passar vários anos buscando desesperadamente um atacante central prolífico, o United buscou inspiração em Sesko durante o verão de 2025. Uma taxa de transferência de 74 milhões de libras (99 milhões de dólares) foi paga para tirar o atacante, altamente cotado, do RB Leipzig.

O jogador de 23 anos teve um início lento em sua trajetória no futebol inglês, levando até 27 de setembro — e sua sétima partida — para abrir o placar de gols. Apenas dois gols foram marcados antes do fim do ano civil, o que gerou mais questionamentos sobre se os Red Devils haviam feito a escolha certa.

Sesko encerrou a temporada com dois dígitos, passando por alguns momentos de grande inspiração quando estava em plena forma e com o pé na bola, com a promessa de mais gols por vir depois de finalmente se adaptar ao chamado “Teatro dos Sonhos”.

Tendo provado ser capaz de causar problemas às defesas da Premier League, o desafio agora é elevar ainda mais seu nível de jogo e começar a bater seus recordes pessoais com regularidade. Sesko só ultrapassou a marca de 20 gols em duas ocasiões em sua carreira nos clubes até o momento.

O United precisa que ele ultrapasse essa marca para se tornar um sério candidato aos troféus mais prestigiados — tanto no país quanto no exterior —, já que os melhores do esporte costumam marcar pelo menos um gol a cada dois jogos.