O United, antes de seu retorno à disputa da Liga dos Campeões, ainda não contratou outro atacante de renome para competir com Sesko ou atuar ao lado dele. Questionado se isso é motivo de preocupação, Owen, ex-atacante do Manchester United campeão da Premier League, em seu papel de embaixador da Casino.org, que ajuda a encontrar cassinos online para jogadores do Reino Unido, disse à GOAL: “Bem, muitas vezes, metade das vezes, ele [Sesko] nem joga e eles vão muito bem assim mesmo.

“Se colocarem [Matheus] Cunha mais à frente ou [Bryan] Mbeumo, ou quem quer que seja, eles conseguiram se virar sem ele. Embora ele seja o único centroavante de ofício, se a final da Copa dos Campeões da Europa fosse na próxima semana, então não tenho certeza se ele começaria jogando. Se tivessem outra opção, uma opção melhor, tenho certeza de que escolheriam isso.

“No entanto, ele surpreendeu algumas pessoas. Ele não foi tão convincente logo no começo, mas não é fácil ser convincente no time do Manchester United na última década ou algo assim.

“Obviamente, na segunda metade da temporada, o Manchester United está jogando muito, muito bem. Ele também cresceu no papel. Você diria com certeza que ele vai ter mais tempo de jogo nesta temporada e vamos ver como se sai. Eu o vejo como o centroavante de longo prazo do Manchester United? Tenho minhas dúvidas.”