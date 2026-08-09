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Benjamin Sesko é o camisa 9 "de longo prazo" do Manchester United? Michael Owen tem "dúvidas", já que o Manchester United carece de opções no setor de gols
Sesko se tornou um 'super reserva' para o Manchester United
Depois de ter dificuldades para encontrar uma opção confiável para comandar o ataque, tendo passado por nomes como Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Wout Weghorst e Rasmus Hojland, o United investiu £ 74 milhões (US$ 100 milhões) de confiança em Sesko na janela de transferências de verão de 2025.
O ex-RB Leipzig levou sete jogos para marcar seu primeiro gol pelo Manchester United e tinha apenas dois tentos no seu nome na virada do ano. Naquele momento, sérias dúvidas eram levantadas sobre sua contribuição para a causa coletiva.
Ele viveu uma fase artilheira na segunda metade da temporada 2025-26, balançando as redes em 10 ocasiões ao longo de 15 partidas, e construiu a reputação de ser uma espécie de super-reserva.
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O Manchester United precisa contratar outro camisa 9?
O United, antes de seu retorno à disputa da Liga dos Campeões, ainda não contratou outro atacante de renome para competir com Sesko ou atuar ao lado dele. Questionado se isso é motivo de preocupação, Owen, ex-atacante do Manchester United campeão da Premier League, em seu papel de embaixador da Casino.org, que ajuda a encontrar cassinos online para jogadores do Reino Unido, disse à GOAL: “Bem, muitas vezes, metade das vezes, ele [Sesko] nem joga e eles vão muito bem assim mesmo.
“Se colocarem [Matheus] Cunha mais à frente ou [Bryan] Mbeumo, ou quem quer que seja, eles conseguiram se virar sem ele. Embora ele seja o único centroavante de ofício, se a final da Copa dos Campeões da Europa fosse na próxima semana, então não tenho certeza se ele começaria jogando. Se tivessem outra opção, uma opção melhor, tenho certeza de que escolheriam isso.
“No entanto, ele surpreendeu algumas pessoas. Ele não foi tão convincente logo no começo, mas não é fácil ser convincente no time do Manchester United na última década ou algo assim.
“Obviamente, na segunda metade da temporada, o Manchester United está jogando muito, muito bem. Ele também cresceu no papel. Você diria com certeza que ele vai ter mais tempo de jogo nesta temporada e vamos ver como se sai. Eu o vejo como o centroavante de longo prazo do Manchester United? Tenho minhas dúvidas.”
Thiago seria uma boa opção para o Manchester United?
O United está entre os clubes que, segundo se diz, avaliam uma investida pelo atacante do Brentford Igor Thiago, depois de vê-lo marcar 22 gols na Premier League na última temporada e entrar na convocação do Brasil para a Copa do Mundo, mas será que outro centroavante forte fisicamente é o que o Manchester United precisa?
Owen acrescentou: “Esse não tem sido exatamente o estilo deles ao longo dos anos, simplesmente ter um centroavante de referência. Se você coloca um ali, os jogadores vão ter de se adaptar a qualquer perfil que entre para jogar nessa posição.
“Essa é a posição de maior urgência para eles? Não tenho certeza. Obviamente, eles perderam Casemiro, mas o substituíram por outros dois meio-campistas. Opções de ataque, eu não diria que eles têm um monte, mas foram bastante boas para eles no ano passado. Quer dizer, Amad jogou metade do tempo e eles faziam um pequeno rodízio.
“A única coisa que eles têm nesta temporada, obviamente, é muito mais jogos na Champions League. Eles vão ter de administrar isso. Você sempre quer melhorar em números, assim como em qualidade.
“Acho que Michael Carrick vai querer contratar mais alguns jogadores. Não é qualquer jogador, mas eu realmente acho importante ganhar opções desta vez por causa da Champions League. Essa vai ser a única coisa que pode atrapalhá-los: a quantidade de jogos que vão ter de disputar.”
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Jogos do Man Utd em 2026-27: amistosos e estreia na Premier League
O United ainda está se encontrando na pré-temporada, à medida que reintegra as estrelas da Copa do Mundo, e ainda tem mais dois amistosos, contra Leeds e AC Milan, antes da retomada das competições oficiais.
O time abrirá a campanha de 2026-27 fora de casa contra o recém-promovido Hull City em 22 de agosto e tem até 1º de setembro para trazer novos reforços, incluindo outro atacante, antes do fechamento da próxima janela de transferências.
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