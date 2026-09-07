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Benjamin Sesko destaca pontos positivos apesar do empate "doloroso" do Manchester United contra o Everton
Atacante volta a marcar
O atacante esloveno abriu sua contagem na temporada após entrar no segundo tempo como substituto no Hill Dickinson Stadium. Aproveitando o cruzamento preciso de Luke Shaw, o camisa 30 cabeceou com força para superar Jordan Pickford e colocar o Manchester United em vantagem por 2 a 1 aos 88 minutos. No entanto, a vitória escapou aos 96 minutos, quando um golaço de Ainsley Maitland-Niles garantiu o empate.
- News Images
Atacante sofre com desmoronamento no fim
Apesar de ter marcado seu retorno após lesão com um gol crucial, Sesko não conseguiu esconder sua frustração com o fato de o elenco ter deixado escapar os três pontos nos segundos finais. Em entrevista à MUTV, Sesko disse: "Estamos muito decepcionados, claro, porque estivemos muito perto [da vitória] e, ainda assim, tão longe. Sofrer um gol assim no último minuto é doloroso para todos, porque todos estavam dando tudo para tentar vencer o jogo. Cada pessoa aqui quer isso. Em momentos como este, em que um último chute decide tudo, é muito doloroso."
Etapas de recuperação mostram sinais promissores
O gol representa um impulso bem-vindo para o atacante de 23 anos, depois que problemas físicos atrapalharam a maior parte de sua preparação de pré-temporada.
Buscando tirar os pontos positivos de sua atuação e do esforço da equipe, Sesko acrescentou: "Para mim, é a melhor sensação quando eu marco, especialmente por um clube assim. Quando posso contribuir com gols e pontos para o time, esse é o meu trabalho no fim das contas. É bom estar de volta com a equipe para viver todos os jogos novamente. Claro que eu gostaria que hoje nós tivéssemos vencido, mas não podemos mudar isso.
"É muito importante levar tudo pelo lado positivo, mesmo quando não é o melhor cenário no dia. Ver o jogo sob uma boa perspectiva, tentar melhorar e focar no próximo jogo."
- Action Plus
Palco continental aguarda resposta
Depois de entrar no decorrer das partidas contra Hull City, Ipswich Town e Everton, Sesko agora mira uma vaga entre os titulares à medida que se aproxima do auge da forma de jogo. O time de Michael Carrick precisa se recuperar rapidamente da decepção doméstica ao voltar o foco para o compromisso europeu no meio da semana. O Manchester United recebe o campeão azeri Sabah em Old Trafford na noite de quinta-feira para iniciar sua campanha na Liga dos Campeões.
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