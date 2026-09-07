O gol representa um impulso bem-vindo para o atacante de 23 anos, depois que problemas físicos atrapalharam a maior parte de sua preparação de pré-temporada.

Buscando tirar os pontos positivos de sua atuação e do esforço da equipe, Sesko acrescentou: "Para mim, é a melhor sensação quando eu marco, especialmente por um clube assim. Quando posso contribuir com gols e pontos para o time, esse é o meu trabalho no fim das contas. É bom estar de volta com a equipe para viver todos os jogos novamente. Claro que eu gostaria que hoje nós tivéssemos vencido, mas não podemos mudar isso.

"É muito importante levar tudo pelo lado positivo, mesmo quando não é o melhor cenário no dia. Ver o jogo sob uma boa perspectiva, tentar melhorar e focar no próximo jogo."