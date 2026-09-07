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Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Benjamin Sesko destaca pontos positivos apesar do empate "doloroso" do Manchester United contra o Everton

B. Sesko
Manchester United
Everton x Manchester United
Everton
Premier League

O atacante do Manchester United Benjamin Sesko admitiu que sofrer o gol de empate nos acréscimos contra o Everton foi doloroso, depois de seu primeiro gol na temporada parecer ter garantido a vitória. O internacional esloveno saiu do banco no Hill Dickinson Stadium para colocar o United na frente de cabeça, mas os donos da casa arrancaram um dramático empate por 2 a 2 aos 96 minutos.

  • Atacante volta a marcar

    O atacante esloveno abriu sua contagem na temporada após entrar no segundo tempo como substituto no Hill Dickinson Stadium. Aproveitando o cruzamento preciso de Luke Shaw, o camisa 30 cabeceou com força para superar Jordan Pickford e colocar o Manchester United em vantagem por 2 a 1 aos 88 minutos. No entanto, a vitória escapou aos 96 minutos, quando um golaço de Ainsley Maitland-Niles garantiu o empate.

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    Atacante sofre com desmoronamento no fim

    Apesar de ter marcado seu retorno após lesão com um gol crucial, Sesko não conseguiu esconder sua frustração com o fato de o elenco ter deixado escapar os três pontos nos segundos finais. Em entrevista à MUTV, Sesko disse: "Estamos muito decepcionados, claro, porque estivemos muito perto [da vitória] e, ainda assim, tão longe. Sofrer um gol assim no último minuto é doloroso para todos, porque todos estavam dando tudo para tentar vencer o jogo. Cada pessoa aqui quer isso. Em momentos como este, em que um último chute decide tudo, é muito doloroso."

  • Etapas de recuperação mostram sinais promissores

    O gol representa um impulso bem-vindo para o atacante de 23 anos, depois que problemas físicos atrapalharam a maior parte de sua preparação de pré-temporada.

    Buscando tirar os pontos positivos de sua atuação e do esforço da equipe, Sesko acrescentou: "Para mim, é a melhor sensação quando eu marco, especialmente por um clube assim. Quando posso contribuir com gols e pontos para o time, esse é o meu trabalho no fim das contas. É bom estar de volta com a equipe para viver todos os jogos novamente. Claro que eu gostaria que hoje nós tivéssemos vencido, mas não podemos mudar isso.

    "É muito importante levar tudo pelo lado positivo, mesmo quando não é o melhor cenário no dia. Ver o jogo sob uma boa perspectiva, tentar melhorar e focar no próximo jogo."

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    Palco continental aguarda resposta

    Depois de entrar no decorrer das partidas contra Hull City, Ipswich Town e Everton, Sesko agora mira uma vaga entre os titulares à medida que se aproxima do auge da forma de jogo. O time de Michael Carrick precisa se recuperar rapidamente da decepção doméstica ao voltar o foco para o compromisso europeu no meio da semana. O Manchester United recebe o campeão azeri Sabah em Old Trafford na noite de quinta-feira para iniciar sua campanha na Liga dos Campeões.

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