Benjamin Pavard comemorou uma marca pessoal na volta da Inter de Milão após a pausa de três semanas para jogos de seleções: uma vitória convincente por 3 a 0 em casa sobre o Parma. O defensor francês ajudou a equipe a não sofrer gols em sua 50ª partida na Serie A pela Inter de Milão.

Gols de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram garantiram a vitória ainda no primeiro tempo, no San Siro.

Após o apito final, Pavard admitiu que não sabia ter alcançado a marca de 50 partidas.