AFP
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Benjamin Pavard comemora 50º jogo na Serie A enquanto Inter de Milão se prepara para enfrentar o Club Brugge
Pavard atinge marca importante na Serie A em vitória sobre o Parma
Benjamin Pavard comemorou uma marca pessoal na volta da Inter de Milão após a pausa de três semanas para jogos de seleções: uma vitória convincente por 3 a 0 em casa sobre o Parma. O defensor francês ajudou a equipe a não sofrer gols em sua 50ª partida na Serie A pela Inter de Milão.
Gols de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram garantiram a vitória ainda no primeiro tempo, no San Siro.
Após o apito final, Pavard admitiu que não sabia ter alcançado a marca de 50 partidas.
- ZUMA Press Wire
Defensor expressa imenso orgulho de vestir a camisa da Inter
Em entrevista à Inter TV após a partida, Pavard expressou seu grande carinho pelo clube ao comentar a marca alcançada. “Eu não sabia que era meu 50º jogo na Serie A, mas estou orgulhoso”, revelou Pavard.
“Especialmente por ter alcançado essa marca jogando pela Inter, que é o melhor clube da Itália e um dos melhores do mundo.”
“Estou feliz e espero disputar muitos outros jogos. Foi uma partida muito importante depois dessa longa pausa de três semanas.”
Satisfação por não sofrer gols em meio a um calendário intenso
Pavard destacou o equilíbrio tático demonstrado contra o Parma, mas reconheceu o desgaste físico de disputar várias competições. "Começamos bem a partida, depois cedemos algumas chances, mas aproveitamos as oportunidades que tivemos", afirmou Pavard.
"Como defensor, você sempre fica feliz por não sofrer gols. Isso é importante tanto para o time quanto para os defensores."
"Os grandes clubes disputam todas as competições, então não podemos reclamar, embora sejam muitos jogos. Todos terão a oportunidade de jogar."
- NurPhoto
Atenções se voltam para confronto europeu com o Club Brugge
A Inter agora volta suas atenções para o confronto de terça-feira com o Club Brugge, da Bélgica, pela segunda rodada da Champions League, no San Siro. A partida ganha um ingrediente a mais com a transferência de Yann Sommer para o Brugge no verão e o retorno de Aleksandar Stankovic a Milão.
Pavard afirmou que o elenco precisa manter o embalo, independentemente de quem for escalado.
“Precisamos vencer nossos jogos, independentemente de quem jogar”, concluiu Pavard.
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