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FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP
Alvino Hanafi
Traduzido por

Benjamin Pavard comemora 50º jogo na Serie A enquanto Inter de Milão se prepara para enfrentar o Club Brugge

Inter de Milão
B. Pavard
Inter de Milão x Club Brugge
Club Brugge
Liga dos Campeões

Benjamin Pavard demonstrou orgulho após completar sua 50ª partida na Serie A durante a vitória da Inter de Milão por 3 a 0 sobre o Parma. O defensor francês chamou a Inter de melhor clube da Itália, enquanto as atenções se voltam para o confronto com o Club Brugge pela Champions League.

  • Pavard atinge marca importante na Serie A em vitória sobre o Parma

    Benjamin Pavard comemorou uma marca pessoal na volta da Inter de Milão após a pausa de três semanas para jogos de seleções: uma vitória convincente por 3 a 0 em casa sobre o Parma. O defensor francês ajudou a equipe a não sofrer gols em sua 50ª partida na Serie A pela Inter de Milão.

    Gols de Petar Sucic, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram garantiram a vitória ainda no primeiro tempo, no San Siro.

    Após o apito final, Pavard admitiu que não sabia ter alcançado a marca de 50 partidas.

  • imago-sport-1084411564.jpgZUMA Press Wire

    Defensor expressa imenso orgulho de vestir a camisa da Inter

    Em entrevista à Inter TV após a partida, Pavard expressou seu grande carinho pelo clube ao comentar a marca alcançada. “Eu não sabia que era meu 50º jogo na Serie A, mas estou orgulhoso”, revelou Pavard.

    “Especialmente por ter alcançado essa marca jogando pela Inter, que é o melhor clube da Itália e um dos melhores do mundo.”

    “Estou feliz e espero disputar muitos outros jogos. Foi uma partida muito importante depois dessa longa pausa de três semanas.”

  • Satisfação por não sofrer gols em meio a um calendário intenso

    Pavard destacou o equilíbrio tático demonstrado contra o Parma, mas reconheceu o desgaste físico de disputar várias competições. "Começamos bem a partida, depois cedemos algumas chances, mas aproveitamos as oportunidades que tivemos", afirmou Pavard.

    "Como defensor, você sempre fica feliz por não sofrer gols. Isso é importante tanto para o time quanto para os defensores."

    "Os grandes clubes disputam todas as competições, então não podemos reclamar, embora sejam muitos jogos. Todos terão a oportunidade de jogar."

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  • imago-sport-1084345017.jpgNurPhoto

    Atenções se voltam para confronto europeu com o Club Brugge

    A Inter agora volta suas atenções para o confronto de terça-feira com o Club Brugge, da Bélgica, pela segunda rodada da Champions League, no San Siro. A partida ganha um ingrediente a mais com a transferência de Yann Sommer para o Brugge no verão e o retorno de Aleksandar Stankovic a Milão.

    Pavard afirmou que o elenco precisa manter o embalo, independentemente de quem for escalado.

    “Precisamos vencer nossos jogos, independentemente de quem jogar”, concluiu Pavard.

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