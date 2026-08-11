White conseguiu fazer 30 jogos em todas as competições na última temporada e disputou 190 partidas pelo Arsenal no total, mas enfrentou problemas com lesões em 2025-26, ao lado do também lateral Jurrien Timber.

Quando todos estão em forma, o Arsenal tende a preferir o dinamismo holandês ao entusiasmo inglês pelo lado direito da linha de quatro defensiva. Quando se trata das vagas na zaga, William Saliba e Gabriel Magalhaes são as opções de confiança.

White pode atuar no centro da unidade defensiva de Arteta, mas se tornou uma opção de reserva em várias posições. Com isso em mente, não há garantias quando se trata de tempo regular de jogo.

Em um momento da carreira em que precisa estar jogando toda semana, pode ser que o internacional inglês de seis partidas comece a avaliar suas opções, com outra janela de oportunidade prevista para seguir aberta até 1º de setembro.