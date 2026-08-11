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Ben White recebe conselho de transferência para "bater à porta" no Arsenal, com vencedor da Premier League sendo incentivado por ídolo do clube a tomar decisão "difícil"
White oferece cobertura na lateral direita e na zaga
White conseguiu fazer 30 jogos em todas as competições na última temporada e disputou 190 partidas pelo Arsenal no total, mas enfrentou problemas com lesões em 2025-26, ao lado do também lateral Jurrien Timber.
Quando todos estão em forma, o Arsenal tende a preferir o dinamismo holandês ao entusiasmo inglês pelo lado direito da linha de quatro defensiva. Quando se trata das vagas na zaga, William Saliba e Gabriel Magalhaes são as opções de confiança.
White pode atuar no centro da unidade defensiva de Arteta, mas se tornou uma opção de reserva em várias posições. Com isso em mente, não há garantias quando se trata de tempo regular de jogo.
Em um momento da carreira em que precisa estar jogando toda semana, pode ser que o internacional inglês de seis partidas comece a avaliar suas opções, com outra janela de oportunidade prevista para seguir aberta até 1º de setembro.
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White precisa sair do Arsenal?
Questionado se uma mudança para outro lugar faria sentido para White, que se juntou ao Arsenal por £50 milhões (US$ 67 mi) em 2021, o ídolo dos Gunners Dixon, falando em parceria com BestBettingSites, disse à GOAL: “Sim, às vezes esse rótulo de polivalente joga contra você. A situação da lesão dele também não é boa para um treinador.
“Eu sei que ele é muito querido no clube, ele tem uma postura diferente dos outros jogadores, mas é um cara legal e bom para o elenco. Do ponto de vista dele, se eu fosse ele, já estaria batendo à porta agora porque só iria querer jogar, e ele não vai jogar se Timber estiver em forma.
“Se fosse eu, pediria para sair. Mas sair dos campeões da liga é difícil, e agora é um jogo de elenco; ele pode pensar: ‘Vou jogar 15 partidas, sair do banco na maioria das semanas, e isso vai me servir’. Se fosse eu, pediria para sair, mas cada um é diferente.”
Preocupações físicas com White e Timber
Parte do problema para Arteta e os atuais campeões da Inglaterra é que nem White nem Timber podem ser considerados confiáveis para se manter em forma por um período prolongado, o que dificulta a elaboração de planos definitivos.
Dixon, que conquistou quatro títulos da liga com o Arsenal como jogador, acrescentou: “É preciso se preocupar, porque o histórico de lesões raramente mente. Um jogador não passa de constantes problemas musculares para, de repente, conseguir sete temporadas sem lesões. O corpo determina isso.
“Então, sim, isso continua sendo uma pequena vulnerabilidade. O Arsenal tem opções versáteis que podem tapar buracos. Riccardo Calafiori já quebrou o galho ali, e Declan Rice pode fazer a função em caso de necessidade, embora você não queira tirar Declan do meio-campo central. Eles têm cobertura por enquanto, mas, se Ben White saísse, definitivamente precisariam de um substituto.”
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Arsenal busca reforços antes do fechamento da janela de transferências
O Arsenal reforçou seu meio-campo e ataque neste verão ao contratar Bruno Guimaraes e Christos Tzolis. Há a promessa de mais movimentações nessas áreas, com o ponta do Paris Saint-Germain Bradley Barcola sendo especulado em uma transferência para a Inglaterra, enquanto a dupla brasileira Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli gera rumores de saída.
Outro lateral-direito pode ser buscado em algum momento, especialmente se for aproveitada a opção de fazer caixa com White, que tem contrato até 2028, enquanto o enigmático nativo de Dorset busca um recomeço e uma mudança de ares em outro lugar.
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