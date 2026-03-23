Ben White está de volta à seleção inglesa! O craque do Arsenal deve disputar sua primeira partida pela seleção em QUATRO ANOS, juntando-se a Harvey Barnes na convocação dos Três Leões
White foi convocado para a seleção da Inglaterra para os amistosos de março
O zagueiro do Arsenal, White, foi convocado para a seleção inglesa ao lado de Barnes, com Tuchel sendo obrigado a indicar substitutos para Eze e Quansah após os dois terem se lesionado. Os dois recém-chegados terão agora a chance de disputar uma vaga na seleção inglesa para a Copa do Mundo de 2026 na América do Norte, com Tuchel pronto para dar oportunidades a jogadores menos utilizados durante os dois jogos.
Zagueiro do Arsenal volta à seleção
White teve uma carreira complicada a nível internacional. Ele foi convocado para a Euro 2020 e para a Copa do Mundo de 2022, mas não chegou a entrar em campo em nenhum dos dois torneios. O jogador de 28 anos deixou o Catar por motivos pessoais, e o ex-técnico Gareth Southgate revelou posteriormente que o ex-jogador do Brighton havia pedido para não ser considerado para a seleção, em meio a especulações de que teria havido um desentendimento com o assistente técnico Steve Holland.