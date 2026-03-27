AFP
Traduzido por
Ben White é vaiado pela torcida da Inglaterra ao fazer sua primeira aparição pela seleção desde 2022
Um retorno cheio de emoções a Wembley
Em uma cena que dividiu a torcida em Wembley, White foi vaiado ruidosamente pelos torcedores da Inglaterra ao fazer sua primeira aparição pelos Três Leões desde o início de seu exílio voluntário em 2022.
O zagueiro de 28 anos foi escalado pelo técnico Thomas Tuchel aos 69 minutos para substituir Fikayo Tomori durante o amistoso contra o Uruguai.
A recepção hostil serviu como um forte lembrete do ressentimento persistente entre alguns torcedores em relação à decisão de White de deixar a seleção durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar.
No entanto, White levou apenas 12 minutos para silenciar os críticos, balançando as redes de perto após um escanteio cobrado por Cole Palmer ter sido desviado por Dominic Calvert-Lewin, dando a vantagem à Inglaterra.
- Getty Images Sport
As origens do exílio de longa data
A controversa saída de White do estágio da seleção nacional, há quatro anos, teria sido provocada por um desentendimento com o ex-assistente de Gareth Southgate, Steve Holland. O desentendimento teria ocorrido depois que Holland questionou o interesse de White pelo esporte na frente de seus companheiros de equipe, comparando sua preparação com a do zagueiro do Manchester City, Kyle Walker.
O jogador do Arsenal, que já havia admitido não ser fã de futebol quando criança e não assistir a partidas em seu tempo livre, teria ficado profundamente chateado com o caráter público da discussão.
Após o incidente, ele marcou seu casamento com Milly Adams para 2023 durante uma janela de jogos internacionais, sinalizando sua falta de intenção de retornar sob o regime técnico anterior.
Defendendo a decisão “corajosa” de se afastar
Enquanto os torcedores em Wembley expressavam sua frustração, o técnico do Arsenal, Mikel Arteta, tem sido um defensor ferrenho das escolhas do jogador. Arteta já havia caracterizado a decisão de White de se afastar da seleção como um ato de coragem, e não como falta de compromisso com seu país.
O técnico dos Gunners declarou: “Certamente não foi nada disso. Foi exatamente o contrário: apenas encarar a situação e dizer: ‘Não consigo lidar com isso agora, e não sou a pessoa mais indicada para representar o país da maneira como me sinto neste momento’. Para mim, foi completamente o oposto. Acho que poucas pessoas fariam isso.”
- Getty Images Sport
O caminho a seguir sob o comando de Tuchel
A nomeação de Tuchel abriu as portas para uma reconciliação que muitos achavam que nunca aconteceria. White foi convocado para a seleção atual como substituto de última hora de Jarell Quansah, devido a uma lesão, encerrando um período em que ele havia recusado várias convocações de Southgate. Relatos sugerem que foram necessários meses de conversas entre Tuchel e o zagueiro para facilitar seu retorno.
Apesar da reação inicial negativa das arquibancadas, a comissão técnica da Inglaterra ficará animada com o impacto de White na partida. Seu gol ajudou a garantir a virada em uma atuação frustrante dos Três Leões, embora o pênalti que ele concedeu no final tenha custado caro.