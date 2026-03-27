Ben White é vaiado pela torcida da Inglaterra ao fazer sua primeira aparição pela seleção desde 2022

Em uma cena que dividiu a torcida em Wembley, White foi vaiado ruidosamente pelos torcedores da Inglaterra ao fazer sua primeira aparição pelos Três Leões desde o início de seu exílio voluntário em 2022.

O zagueiro de 28 anos foi escalado pelo técnico Thomas Tuchel aos 69 minutos para substituir Fikayo Tomori durante o amistoso contra o Uruguai.

A recepção hostil serviu como um forte lembrete do ressentimento persistente entre alguns torcedores em relação à decisão de White de deixar a seleção durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar.

No entanto, White levou apenas 12 minutos para silenciar os críticos, balançando as redes de perto após um escanteio cobrado por Cole Palmer ter sido desviado por Dominic Calvert-Lewin, dando a vantagem à Inglaterra.



