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Yosua Arya

Traduzido por

Bem-vindo de volta, Busi! Ídolo do Barcelona, Sergio Busquets retorna ao Camp Nou em novo cargo de treinador

S. Busquets
Barcelona
La Liga

Sergio Busquets deu oficialmente seu primeiro passo na carreira de técnico ao voltar ao Barcelona como auxiliar técnico do Barça Atlètic. A lenda espanhola se aposentou no Inter Miami no ano passado e agora integra a comissão técnica de Juliano Belletti enquanto conclui suas licenças de treinador.

  • Busquets retorna ao Barcelona em cargo de treinador

    Busquets deu oficialmente o primeiro passo rumo à carreira de treinador ao voltar ao Barcelona como auxiliar técnico do time reserva, o Barça Atlètic. O lendário ex-meio-campista espanhol se aposentou no fim do ano passado após uma passagem pelo Inter Miami.

    O anúncio foi feito na segunda-feira, 17 de agosto, confirmando seu retorno ao clube. Busquets agora vai trabalhar à beira do campo pelo gigante catalão, e não dentro dele. A mudança marca um retorno emocionante ao Barcelona após apenas três anos longe do clube.

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  • Fim do ano sabático com parceria com Belletti

    Após anunciar a aposentadoria depois de uma partida do Inter Miami contra o New England Revolution, em outubro, Busquets foi perguntado na zona mista se planejava seguir para a carreira de treinador.

    "Acho que no futuro, sim, mas por agora prefiro tirar um ano sabático", disse Busquets na ocasião. Depois de passar alguns meses de descanso longe do futebol, a lenda deu seu passo rumo à carreira de técnico.

    Busquets vai se juntar à comissão técnica do atual treinador Belletti. Enquanto auxilia Belletti, ele também vai trabalhar para concluir suas licenças de treinador da Uefa e obter suas credenciais para ser técnico principal no nível sênior.



  • Desenvolvendo a próxima geração de talentos

    O Barça Atlètic funciona como a equipe reserva oficial do Barcelona, a "equipe B", e não como a academia de base La Masia. Atualmente, a equipe disputa a Quarta Divisão da Espanha, a Segunda Federación, com o objetivo de voltar a subir depois de anteriormente ter permanecido na segunda divisão.

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  • FC Barcelona v RCD Mallorca - LaLiga SantanderGetty Images Sport

    Próximos passos para o ícone espanhol

    Busquets começará imediatamente suas funções, auxiliando Belletti no desenvolvimento da próxima geração de talentos do Barcelona. Seu foco principal será orientar a equipe reserva em sua tentativa de voltar a subir na estrutura das ligas espanholas.

    Ao mesmo tempo, o ex-meio-campista dará sequência aos seus cursos de treinador para obter suas licenças da Uefa. Essa nomeação estabelece a base para sua ambição de, no futuro, assumir o cargo de técnico principal.

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