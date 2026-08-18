Getty Images Sport
Traduzido por
Bem-vindo de volta, Busi! Ídolo do Barcelona, Sergio Busquets retorna ao Camp Nou em novo cargo de treinador
Busquets retorna ao Barcelona em cargo de treinador
Busquets deu oficialmente o primeiro passo rumo à carreira de treinador ao voltar ao Barcelona como auxiliar técnico do time reserva, o Barça Atlètic. O lendário ex-meio-campista espanhol se aposentou no fim do ano passado após uma passagem pelo Inter Miami.
O anúncio foi feito na segunda-feira, 17 de agosto, confirmando seu retorno ao clube. Busquets agora vai trabalhar à beira do campo pelo gigante catalão, e não dentro dele. A mudança marca um retorno emocionante ao Barcelona após apenas três anos longe do clube.
Fim do ano sabático com parceria com Belletti
Após anunciar a aposentadoria depois de uma partida do Inter Miami contra o New England Revolution, em outubro, Busquets foi perguntado na zona mista se planejava seguir para a carreira de treinador.
"Acho que no futuro, sim, mas por agora prefiro tirar um ano sabático", disse Busquets na ocasião. Depois de passar alguns meses de descanso longe do futebol, a lenda deu seu passo rumo à carreira de técnico.
Busquets vai se juntar à comissão técnica do atual treinador Belletti. Enquanto auxilia Belletti, ele também vai trabalhar para concluir suas licenças de treinador da Uefa e obter suas credenciais para ser técnico principal no nível sênior.
Desenvolvendo a próxima geração de talentos
O Barça Atlètic funciona como a equipe reserva oficial do Barcelona, a "equipe B", e não como a academia de base La Masia. Atualmente, a equipe disputa a Quarta Divisão da Espanha, a Segunda Federación, com o objetivo de voltar a subir depois de anteriormente ter permanecido na segunda divisão.
- Getty Images Sport
Próximos passos para o ícone espanhol
Busquets começará imediatamente suas funções, auxiliando Belletti no desenvolvimento da próxima geração de talentos do Barcelona. Seu foco principal será orientar a equipe reserva em sua tentativa de voltar a subir na estrutura das ligas espanholas.
Ao mesmo tempo, o ex-meio-campista dará sequência aos seus cursos de treinador para obter suas licenças da Uefa. Essa nomeação estabelece a base para sua ambição de, no futuro, assumir o cargo de técnico principal.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.