Após anunciar a aposentadoria depois de uma partida do Inter Miami contra o New England Revolution, em outubro, Busquets foi perguntado na zona mista se planejava seguir para a carreira de treinador.

"Acho que no futuro, sim, mas por agora prefiro tirar um ano sabático", disse Busquets na ocasião. Depois de passar alguns meses de descanso longe do futebol, a lenda deu seu passo rumo à carreira de técnico.

Busquets vai se juntar à comissão técnica do atual treinador Belletti. Enquanto auxilia Belletti, ele também vai trabalhar para concluir suas licenças de treinador da Uefa e obter suas credenciais para ser técnico principal no nível sênior.







