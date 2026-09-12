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Bem-vindo ao clube dos 100! Jordan Pickford se junta à elite dos goleiros da Premier League após empate do Everton
Pickford alcança marca histórica de 100 jogos contra o Tottenham
O goleiro do Everton, Pickford, entrou em um seleto grupo de grandes nomes da Premier League após garantir seu 100º jogo sem sofrer gols na elite. O internacional inglês atingiu a marca no empate por 0 a 0, muito disputado, contra o Tottenham Hotspur no sábado, resultado que levou o time de David Moyes ao nono lugar na tabela.
Pickford, que começou a carreira no Sunderland antes de se transferir para o Goodison Park em uma mudança de grande repercussão, torna-se apenas o 19º homem a alcançar três dígitos em jogos sem sofrer gols desde a criação da divisão, em 1992.
A conquista chega em um momento em que Pickford está, sem dúvida, em uma das melhores fases de sua vida, tendo sido recentemente reconhecido por seu brilho individual. O camisa 1 do Everton venceu o prêmio de Defesa do Mês de agosto de 2026 pela quinta vez, ampliando o recorde, após uma defesa sensacional em um lance de puro reflexo para evitar o gol de Eddie Nketiah.
- AFP
Em busca das lendas do jogo sem sofrer gol
Embora o centésimo de Pickford seja um feito monumental, ele ainda tem uma montanha significativa a escalar para chegar ao topo absoluto das estatísticas históricas. Petr Cech segue como o padrão-ouro entre os goleiros da Premier League, sentado com folga no topo, com 202 jogos sem sofrer gols registrados durante suas passagens ilustres por Chelsea e Arsenal.
Cech, que também detém o recorde de maior percentual de jogos sem sofrer gols por partidas disputadas e de mais jogos consecutivos sem ser vazado, está 33 à frente de seu rival mais próximo, David James. A disputa entre os jogadores em atividade segue competitiva, embora Pickford agora tenha consolidado sua posição entre a elite atual.
Um século de jogos sem sofrer gols para Pickford
O Alisson Becker, do Liverpool, foi o último goleiro antes de Pickford a entrar no clube dos 100, alcançando a marca durante um empate sem gols com o Leeds United em janeiro de 2026. Outros grandes nomes da era moderna na lista incluem Ederson, do Manchester City, que atualmente soma 122 jogos sem sofrer gols.
Para Pickford, a trajetória até os 100 foi marcada por atuações sob pressão e uma ética de trabalho incansável, muitas vezes atrás de uma linha defensiva em constante mudança no Goodison Park, o que torna sua entrada nesse grupo de elite ainda mais impressionante para o goleiro nascido em Sunderland.
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A próxima geração e as oportunidades perdidas
Enquanto Pickford celebra sua entrada para os livros de história, outros goleiros ingleses de destaque enfrentam um caminho mais difícil até a marca de 100. Nick Pope, do Newcastle United, é atualmente o candidato mais provável a ser o próximo membro do clube dos 100, com 80 jogos sem sofrer gol. No entanto, Pope tem encontrado dificuldades para conseguir tempo de jogo recentemente, após perder sua vaga de titular no St James' Park para Lukas Hornicek.
A dificuldade de manter esse tipo de recorde fica evidente nas exigências técnicas, já que os goleiros precisam completar os 90 minutos completos para serem oficialmente creditados com um jogo sem sofrer gol.
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