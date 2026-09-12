Bem-vindo ao clube dos 100! Jordan Pickford se junta à elite dos goleiros da Premier League após empate do Everton

O goleiro do Everton, Pickford, entrou em um seleto grupo de grandes nomes da Premier League após garantir seu 100º jogo sem sofrer gols na elite. O internacional inglês atingiu a marca no empate por 0 a 0, muito disputado, contra o Tottenham Hotspur no sábado, resultado que levou o time de David Moyes ao nono lugar na tabela.

Pickford, que começou a carreira no Sunderland antes de se transferir para o Goodison Park em uma mudança de grande repercussão, torna-se apenas o 19º homem a alcançar três dígitos em jogos sem sofrer gols desde a criação da divisão, em 1992.

A conquista chega em um momento em que Pickford está, sem dúvida, em uma das melhores fases de sua vida, tendo sido recentemente reconhecido por seu brilho individual. O camisa 1 do Everton venceu o prêmio de Defesa do Mês de agosto de 2026 pela quinta vez, ampliando o recorde, após uma defesa sensacional em um lance de puro reflexo para evitar o gol de Eddie Nketiah.