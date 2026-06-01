Segundo a revista “kicker”, até mesmo clubes de renome internacional estariam de olho em Dzenan Pejcinovic. A revista especializada cita especificamente o Benfica de Lisboa. No entanto, o jovem jogador de 21 anos da seleção alemã sub-21 parece inclinado a permanecer na Bundesliga.
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"Bem mais de 20 milhões de euros": joia da DFB parece estar prestes a realizar uma transferência espetacular dentro da Bundesliga
Lá, o SC Freiburg, o Bayer Leverkusen e o Eintracht Frankfurt estariam particularmente interessados na contratação de Pejcinovic. Os Lobos estariam cientes de que um dos poucos destaques do elenco de Wolfsburg despertou interesse e entrariam em reflexão caso recebessem uma “oferta excepcional”. No entanto, um clube teria que apresentar uma proposta “bem acima de 20 milhões de euros” na cidade do automóvel para conseguir tirar Pejcinovic do time.
O fato de grandes clubes disputarem o jogador não é novidade para o jogador de 21 anos. Já há dois anos, o Manchester City teria se interessado pelos serviços da joia do ataque. O impulsionador por trás da investida do City teria sido ninguém menos que Pep Guardiola. Na época, Pejcinovic havia marcado 31 gols em 21 jogos pela equipe sub-19 do VfL e também impressionado de forma extraordinária nas seleções juvenis da Alemanha (38 jogos, 38 gols das categorias sub-16 a sub-19).
No entanto, Pejcinovic sofreu um forte revés naquela época: quando foi promovido para o time principal na reta final da temporada, ele fraturou o metatarso e ficou fora dos gramados por meses. Seguiu-se um empréstimo bastante positivo ao então ambicioso Fortuna Düsseldorf, da segunda divisão, que, no entanto, foi mais uma vez marcado por lesões.
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Dzenan Pejcinovic é o grande vencedor do VfL Wolfsburg nesta temporada de rebaixamento
Logo em sua primeira partida após se recuperar de uma fratura no metatarso, ele marcou o gol de empate em Ulm. No entanto, após sua segunda partida pelo Fortuna, ele sofreu uma lesão no menisco enquanto defendia a seleção sub-20 e teve que ficar afastado dos gramados por mais de um mês. Após seu retorno, ele se firmou ora como um craque do banco, ora como parceiro de ataque de Dawid Kownacki, e marcou nada menos que quatro gols em 17 partidas. Mas então ele fraturou o metatarso novamente e não pôde mais ajudar o time de Düsseldorf na disputa pela promoção nas últimas oito rodadas.
De volta a Wolfsburg, porém, ele ficou livre de lesões e teve uma boa primeira temporada completa na Bundesliga. Embora tenha só conseguido quebrar o jejum na última rodada antes do fim do ano, depois foi com tudo. Pejcinovic marcou três gols contra o SC Freiburg e ainda marcou outros gols contra o FC Bayern e o St. Pauli. Antes disso, ele já havia sido convocado para a seleção alemã sub-21 e marcou logo em sua estreia, em setembro. Ele esteve em campo em seis das sete partidas das eliminatórias para o Euro, mas precisa esperar sua chance atrás de Nicolo Tresoldi no time de Antonio Di Salvo.
Ele encerrou a temporada no VfL com doze gols em 34 partidas oficiais; também esteve presente na partida de volta da repescagem contra o SC Paderborn e marcou o 1 a 0 logo no início para os Lobos. Mas então veio a expulsão precoce e controversa de Joakim Maehle e o rebaixamento do Wolfsburg.