Logo em sua primeira partida após se recuperar de uma fratura no metatarso, ele marcou o gol de empate em Ulm. No entanto, após sua segunda partida pelo Fortuna, ele sofreu uma lesão no menisco enquanto defendia a seleção sub-20 e teve que ficar afastado dos gramados por mais de um mês. Após seu retorno, ele se firmou ora como um craque do banco, ora como parceiro de ataque de Dawid Kownacki, e marcou nada menos que quatro gols em 17 partidas. Mas então ele fraturou o metatarso novamente e não pôde mais ajudar o time de Düsseldorf na disputa pela promoção nas últimas oito rodadas.

De volta a Wolfsburg, porém, ele ficou livre de lesões e teve uma boa primeira temporada completa na Bundesliga. Embora tenha só conseguido quebrar o jejum na última rodada antes do fim do ano, depois foi com tudo. Pejcinovic marcou três gols contra o SC Freiburg e ainda marcou outros gols contra o FC Bayern e o St. Pauli. Antes disso, ele já havia sido convocado para a seleção alemã sub-21 e marcou logo em sua estreia, em setembro. Ele esteve em campo em seis das sete partidas das eliminatórias para o Euro, mas precisa esperar sua chance atrás de Nicolo Tresoldi no time de Antonio Di Salvo.

Ele encerrou a temporada no VfL com doze gols em 34 partidas oficiais; também esteve presente na partida de volta da repescagem contra o SC Paderborn e marcou o 1 a 0 logo no início para os Lobos. Mas então veio a expulsão precoce e controversa de Joakim Maehle e o rebaixamento do Wolfsburg.