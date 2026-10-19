Neville acredita que Carrick precisa administrar bem as opções à disposição enquanto o Manchester United tenta subir na tabela. Ele também traçou as metas para a temporada e destacou as graves consequências econômicas e competitivas de ficar fora da elite do futebol europeu.

“Eu diria que o quarto lugar seria um birdie, o quinto seria o par e o sexto seria um bogey”, explicou Neville. “Mas o Manchester United não pode terminar fora dos cinco primeiros, porque aí fica sem a Champions League e entra em um círculo vicioso. Você não consegue contratar esses jogadores porque eles querem disputar a Champions League, não recebe o dinheiro da competição, perde de 60 milhões a 70 milhões de libras e acaba jogando a Liga Europa nas noites de quinta-feira.

“O quinto lugar é indispensável para que Michael Carrick continue a crescer e o Manchester United continue a crescer com investimentos. Isso precisa mudar nas próximas semanas: o jogo contra o Bournemouth é muito importante, assim como a partida fora de casa contra o Chelsea e a maneira como ele administra os jogos entre esses dois confrontos.

“É preciso dizer que a meta é o quinto lugar. Qualquer posição abaixo disso será uma decepção e uma queda em relação ao padrão esperado no início da temporada, quando todos imaginavam que o Manchester United terminaria nessa posição. No momento, o time está bem longe disso, porque, quando você olha para Brighton, Liverpool e Aston Villa, eles parecem estar melhorando um pouco. É difícil.”