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“Bem aquém!”: Gary Neville faz duro alerta a Michael Carrick sobre demissão em meio à sequência de maus resultados do Manchester United
Pressão aumenta em Old Trafford
Neville alertou Carrick de que ele enfrentará sérias dificuldades se o United continuar em má fase em dezembro ou janeiro. Um empate por 1 a 1 com o Leeds United em Elland Road ampliou para seis jogos a sequência do clube sem vitórias, deixando-o na 13ª posição da Premier League.
O time de Carrick somou sete pontos em sete jogos e ainda não venceu nenhuma equipe que disputou a primeira divisão na temporada passada. Neville considera decisivo o próximo jogo pelo campeonato, contra o Bournemouth, e insiste que o clube precisa reagir nas próximas semanas.
Apesar das dificuldades recentes, Neville acredita que o ponto conquistado em Elland Road ofereceu um pequeno motivo para otimismo. Para ele, o resultado foi um passo positivo na direção certa para o treinador.
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Um possível plano para a recuperação
Em declaração ao The Gary Neville Podcast, o ex-zagueiro sugeriu que o empate pode servir de base sólida para Carrick. Ele observou que as expectativas em torno do clube caíram drasticamente nas últimas semanas.
“O nível está baixo e a expectativa também é baixa neste momento”, disse Neville. “Mas, para Michael Carrick, isso vai parecer um ponto de partida, o primeiro degrau na Premier League.
“Eles podem ganhar alguma confiança com isso, e talvez haja ali um caminho a seguir. Talvez tenhamos de colocar Matheus Cunha, Marcus Rashford e outros em campo a partir do banco e tentar ser mais sólidos.”
Rodízio tático e objetivos estratégicos
Neville acredita que Carrick precisa administrar bem as opções à disposição enquanto o Manchester United tenta subir na tabela. Ele também traçou as metas para a temporada e destacou as graves consequências econômicas e competitivas de ficar fora da elite do futebol europeu.
“Eu diria que o quarto lugar seria um birdie, o quinto seria o par e o sexto seria um bogey”, explicou Neville. “Mas o Manchester United não pode terminar fora dos cinco primeiros, porque aí fica sem a Champions League e entra em um círculo vicioso. Você não consegue contratar esses jogadores porque eles querem disputar a Champions League, não recebe o dinheiro da competição, perde de 60 milhões a 70 milhões de libras e acaba jogando a Liga Europa nas noites de quinta-feira.
“O quinto lugar é indispensável para que Michael Carrick continue a crescer e o Manchester United continue a crescer com investimentos. Isso precisa mudar nas próximas semanas: o jogo contra o Bournemouth é muito importante, assim como a partida fora de casa contra o Chelsea e a maneira como ele administra os jogos entre esses dois confrontos.
“É preciso dizer que a meta é o quinto lugar. Qualquer posição abaixo disso será uma decepção e uma queda em relação ao padrão esperado no início da temporada, quando todos imaginavam que o Manchester United terminaria nessa posição. No momento, o time está bem longe disso, porque, quando você olha para Brighton, Liverpool e Aston Villa, eles parecem estar melhorando um pouco. É difícil.”
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Semanas cruciais pela frente para Carrick
O próximo período será decisivo para Carrick, já que o Manchester United terá uma sequência difícil de jogos, incluindo visitas a Bournemouth e Chelsea. Antes disso, porém, o Manchester United enfrentará o Como pela Champions League na quarta-feira.
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