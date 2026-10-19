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Michael Carrick Manchester United 2026-27Getty
Yosua Arya
Traduzido por

“Bem aquém!”: Gary Neville faz duro alerta a Michael Carrick sobre demissão em meio à sequência de maus resultados do Manchester United

M. Carrick
Manchester United
Premier League

Gary Neville alertou Michael Carrick de que terá de lutar para manter seu cargo caso os resultados não melhorem até a metade da temporada. O ex-defensor insiste que o Manchester United precisa reagir rapidamente para não ficar fora da Champions League.

  • Pressão aumenta em Old Trafford

    Neville alertou Carrick de que ele enfrentará sérias dificuldades se o United continuar em má fase em dezembro ou janeiro. Um empate por 1 a 1 com o Leeds United em Elland Road ampliou para seis jogos a sequência do clube sem vitórias, deixando-o na 13ª posição da Premier League.

    O time de Carrick somou sete pontos em sete jogos e ainda não venceu nenhuma equipe que disputou a primeira divisão na temporada passada. Neville considera decisivo o próximo jogo pelo campeonato, contra o Bournemouth, e insiste que o clube precisa reagir nas próximas semanas.

    Apesar das dificuldades recentes, Neville acredita que o ponto conquistado em Elland Road ofereceu um pequeno motivo para otimismo. Para ele, o resultado foi um passo positivo na direção certa para o treinador.

  • Michael Carrick Manchester United 2026-27 Champions LeagueGetty

    Um possível plano para a recuperação

    Em declaração ao The Gary Neville Podcast, o ex-zagueiro sugeriu que o empate pode servir de base sólida para Carrick. Ele observou que as expectativas em torno do clube caíram drasticamente nas últimas semanas.

    “O nível está baixo e a expectativa também é baixa neste momento”, disse Neville. “Mas, para Michael Carrick, isso vai parecer um ponto de partida, o primeiro degrau na Premier League.

    “Eles podem ganhar alguma confiança com isso, e talvez haja ali um caminho a seguir. Talvez tenhamos de colocar Matheus Cunha, Marcus Rashford e outros em campo a partir do banco e tentar ser mais sólidos.”

  • Rodízio tático e objetivos estratégicos

    Neville acredita que Carrick precisa administrar bem as opções à disposição enquanto o Manchester United tenta subir na tabela. Ele também traçou as metas para a temporada e destacou as graves consequências econômicas e competitivas de ficar fora da elite do futebol europeu.

    “Eu diria que o quarto lugar seria um birdie, o quinto seria o par e o sexto seria um bogey”, explicou Neville. “Mas o Manchester United não pode terminar fora dos cinco primeiros, porque aí fica sem a Champions League e entra em um círculo vicioso. Você não consegue contratar esses jogadores porque eles querem disputar a Champions League, não recebe o dinheiro da competição, perde de 60 milhões a 70 milhões de libras e acaba jogando a Liga Europa nas noites de quinta-feira.

    “O quinto lugar é indispensável para que Michael Carrick continue a crescer e o Manchester United continue a crescer com investimentos. Isso precisa mudar nas próximas semanas: o jogo contra o Bournemouth é muito importante, assim como a partida fora de casa contra o Chelsea e a maneira como ele administra os jogos entre esses dois confrontos.

    “É preciso dizer que a meta é o quinto lugar. Qualquer posição abaixo disso será uma decepção e uma queda em relação ao padrão esperado no início da temporada, quando todos imaginavam que o Manchester United terminaria nessa posição. No momento, o time está bem longe disso, porque, quando você olha para Brighton, Liverpool e Aston Villa, eles parecem estar melhorando um pouco. É difícil.”

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  • Michael CarrickGetty

    Semanas cruciais pela frente para Carrick

    O próximo período será decisivo para Carrick, já que o Manchester United terá uma sequência difícil de jogos, incluindo visitas a Bournemouth e Chelsea. Antes disso, porém, o Manchester United enfrentará o Como pela Champions League na quarta-feira.

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21 de out. de 2026

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