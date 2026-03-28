Beltran: "Gostaria de ficar no Valencia, mas provavelmente terei que voltar para a Fiorentina"

Beltrán não escondeu seu desejo de permanecer no Mestalla, onde sente ter reencontrado seu lugar ideal: “Aqui me sinto novamente eu mesmo. Queria redescobrir minha essência, minha intensidade, e na Espanha consigo explorar ao máximo meus pontos fortes”. Uma sintonia imediata, tanto com a cidade quanto com a torcida: “Posso dizer que o Mestalla me ama. Um jogador deve representar a torcida em campo e eu sempre procuro fazer isso. Odeio perder e dou sempre tudo de mim”.