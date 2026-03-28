O futuro de Lucas Beltran ainda está por definir. O atacante argentino, atualmente emprestado pela Fiorentina ao Valencia, falou abertamente sobre sua situação em uma longa entrevista ao jornal AS, confirmando o forte vínculo que criou com o ambiente espanhol.
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Beltran: "Gostaria de ficar no Valencia, mas provavelmente terei que voltar para a Fiorentina"
UM JOGADOR REDESCOBERTO
Beltrán não escondeu seu desejo de permanecer no Mestalla, onde sente ter reencontrado seu lugar ideal: “Aqui me sinto novamente eu mesmo. Queria redescobrir minha essência, minha intensidade, e na Espanha consigo explorar ao máximo meus pontos fortes”. Uma sintonia imediata, tanto com a cidade quanto com a torcida: “Posso dizer que o Mestalla me ama. Um jogador deve representar a torcida em campo e eu sempre procuro fazer isso. Odeio perder e dou sempre tudo de mim”.
UM FUTURO VIOLA... APESAR DE TUDO
Apesar das sensações positivas, a situação contratual complica os planos. De fato, o empréstimo não prevê opção de compra, e a decisão final caberá à Fiorentina: “Faltam nove partidas e depois veremos. O cenário mais provável é o retorno a Florença, porque não há cláusula. Não depende de mim: o que importa é o que o Valencia quer fazer e o que a Fiorentina pensa. Eu gostaria de ficar.”