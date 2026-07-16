Após a semifinal da Copa do Mundo, vencida pela Argentina sobre a Inglaterra por 2 a 1, com uma virada, Jude Bellingham se pronuncia sobre o suposto desentendimento entre ele e Lionel Messi no campo do Atlanta Stadium, onde a partida foi disputada: “Não houve nenhum problema com o Messi. Estávamos conversando sobre um chute defendido; na verdade, não havia nada de errado nisso”.
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Bellingham acalma a polêmica: “Não há nenhum problema com Messi, foi um privilégio enfrentá-lo”
Bellingham acrescenta: “Tenho certeza de que todos vão fazer o seu trabalho e darão uma importância exagerada ao assunto, mas, para mim, não foi nada de mais”.
“Para mim, foi um privilégio enfrentar o Leo”, conclui o número 10 da seleção inglesa.
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