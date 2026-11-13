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A vitória por 3 a 1 sobre a França, muito convincente e talvez inesperada, não foi suficiente para garantir à Itália a vaga na fase final da Nations League.

A Itália de Roberto Mancini decidirá tudo na última rodada, contra a Bélgica, fora de casa, no domingo à noite, a partir das 20h45.

A seleção italiana está em primeiro lugar no Grupo A e tem a vantagem de poder se classificar com dois resultados, vitória ou empate, sem depender do resultado da França, que enfrenta a Turquia, já rebaixada para a Liga 2.

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