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Redazione Calciomercato
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Bélgica x Itália: onde assistir na TV e por streaming, canal, horário e escalações

Bélgica x Itália
Bélgica
Itália
Liga das Nações A

As informações sobre Bélgica x Itália, sexta e última rodada decisiva da fase de grupos da Liga das Nações da UEFA.

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Liga das Nações A

15 de nov. de 2026

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A vitória por 3 a 1 sobre a França, muito convincente e talvez inesperada, não foi suficiente para garantir à Itália a vaga na fase final da Nations League.

A Itália de Roberto Mancini decidirá tudo na última rodada, contra a Bélgica, fora de casa, no domingo à noite, a partir das 20h45.

A seleção italiana está em primeiro lugar no Grupo A e tem a vantagem de poder se classificar com dois resultados, vitória ou empate, sem depender do resultado da França, que enfrenta a Turquia, já rebaixada para a Liga 2.

Confira todas as informações sobre Bélgica x Itália: horário, escalações e onde assistir na TV e por streaming.

  • BÉLGICA X ITÁLIA: ONDE ASSISTIR NA TV E AO VIVO PELA INTERNET

    Partida: Bélgica-Itália

    Data: domingo, 15 de novembro de 2026

    Horário: 20h45

    Canal de TV: Rai Uno

    Streaming: RaiPlay

  • PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE BÉLGICA E ITÁLIA

    BÉLGICA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.

    Técnico: Van Bommel.

    ITÁLIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi.

    Técnico: Mancini.

  • Onde assistir a Bélgica x Itália na TV

    O confronto entre Bélgica e Itália será transmitido ao vivo pela TV, gratuitamente e em sinal aberto, pela Rai: o canal é a Rai Uno, canal número 1 da TV digital terrestre.

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  • BÉLGICA X ITÁLIA AO VIVO POR STREAMING

    Bélgica.Itália também estará disponível gratuitamente por streaming ao vivo em smart TVs e dispositivos como smartphones, tablets, PCs e computadores de mesa, por meio do RaiPlay, baixando o aplicativo ou acessando o site oficial da plataforma.

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