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Redazione Calciomercato
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Bélgica x Itália: onde assistir na TV e online, canal, horário e escalações

Bélgica x Itália
Bélgica
Itália
Liga das Nações A

As informações sobre Bélgica x Itália, sexta e última rodada decisiva da fase de grupos da UEFA Nations League.

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Liga das Nações A

15 de nov. de 2026

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A vitória por 3 a 1 sobre a França, muito convincente e talvez inesperada, não foi suficiente para a Itália garantir a classificação para a fase final da Nations League.

A Itália de Roberto Mancini vai decidir tudo na última rodada, contra a Bélgica, fora de casa, no domingo à noite, às 20h45.

A seleção italiana lidera o Grupo A e tem a vantagem de poder vencer ou empatar para se classificar sem depender do resultado da França, que enfrenta a Turquia, já rebaixada à Liga 2.

Confira todas as informações sobre Bélgica x Itália: horário, escalações e onde assistir na TV e por streaming.

  • BÉLGICA X ITÁLIA: CANAL DE TV E TRANSMISSÃO AO VIVO

    Jogo: Bélgica-Itália

    Data: domingo, 15 de novembro de 2026

    Horário: 20h45

    Canal de TV: Rai Uno

    Streaming: RaiPlay

  • Prováveis escalações de Bélgica e Itália

    BÉLGICA (4-3-3): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cyuyper; De Bruyne, Raskin, Tielemans; Moreira, De Ketelaere, Doku.

    Técnico: Van Bommel.

    ITÁLIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Doumbia, Tonali, Barella; Vergara, P. Esposito, Dimarco.

    Técnico: Mancini.

  • Onde assistir a Bélgica x Itália na TV

    O jogo entre Bélgica e Itália será transmitido ao vivo, gratuitamente e em TV aberta pela Rai: o canal é a Rai Uno, número 1 da TV digital terrestre.

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  • Bélgica x Itália ao vivo por streaming

    Bélgica.Itália também estará disponível ao vivo e de graça em smart TVs e dispositivos como smartphones, tablets, PCs e computadores de mesa pelo RaiPlay, baixando o aplicativo ou acessando o site oficial da plataforma.

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