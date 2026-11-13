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A vitória por 3 a 1 sobre a França, muito convincente e talvez inesperada, não foi suficiente para a Itália garantir a classificação para a fase final da Nations League.

A Itália de Roberto Mancini vai decidir tudo na última rodada, contra a Bélgica, fora de casa, no domingo à noite, às 20h45.

A seleção italiana lidera o Grupo A e tem a vantagem de poder vencer ou empatar para se classificar sem depender do resultado da França, que enfrenta a Turquia, já rebaixada à Liga 2.

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