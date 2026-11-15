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SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS ITALYAFP
Simone Gervasio
Traduzido por

Bélgica x Itália, as notas do CM: Bastoni desastroso, Moreira imparável. Van Bommel dá uma lição em Mancini

Bélgica x Itália
Bélgica
Itália
Liga das Nações A

As notas do confronto entre a Bélgica de van Bommel e a Itália de Mancini-

Bélgica-Itália

BÉLGICA

Lammens 7: começa a partida com duas defesas e sofre um gol indefensável de Pio Esposito. A partir daí, poderia até comprar ingresso para assistir aos outros jogarem, até o pênalti nos acréscimos. Na cobrança, desconcerta o atacante da Inter e garante uma boa nota, como todos os seus companheiros de equipe

Castagne 7: decisivo no empate. Surpreende Calafiori, que o perde de vista, e cruza a bola que resulta no 1 a 1. Joga constantemente no ataque, como nos tempos de Gasperini

Ngoy 6: logo no início, perde um gol na área da Itália. Depois, complica ainda mais sua situação ao esquecer de marcar Pio Esposito, deixando-o completamente sozinho para fazer o 0 a 1. Consegue se redimir poucos minutos depois, quando recebe uma bola que só precisa empurrar para o gol de Donnarumma para colocar a Bélgica em vantagem (Theate, aos 88 minutos, sem nota)

Machele 6,5: menos vistoso que seu companheiro de zaga, com menos erros e mais liderança

De Cuyper 6,5: outro atacante disfarçado de lateral. Avança durante toda a partida, tem sorte no gol do 1 a 1, mas confirma que já se tornou aquele craque que o Milan tentou contratar em várias janelas de transferências. Agora brilha no Brighton e é motivo de grande arrependimento

De Bruyne 7,5: é difícil acreditar que o jogador visto com a Bélgica seja o mesmo que se vê no Napoli. Corre, cria e tenta jogadas espetaculares que dão certo, como quando tinha dez anos a menos. Donnarumma impede ao menos dois gols que ele merecia marcar. Inicia e conclui a jogada do quarto gol quando os bois já tinham fugido do estábulo havia muito tempo (Lukebakio, aos 88 minutos, sem nota)

Lavia 6,5: vence com folga o duelo físico com Barella, corre por dois e mantém um ritmo que os meio-campistas italianos sofrem para acompanhar durante toda a partida (Raskin, aos 76 minutos, sem nota)

Tielemans 6: dá equilíbrio à Bélgica. Pode ser encontrado afastando o perigo na própria área ou tentando uma bicicleta para superar Donnarumma. Um armador valioso

Moreira 7,5: voa em campo e, no segundo tempo, quando os outros parecem cansados, acelera ainda mais. O jogador do Milan é imparável quando parte para cima dos adversários e quando dispara pela ponta. Busca o gol e chega perto de marcá-lo em mais de uma ocasião, antes de conseguir no fim graças a um passe de De Bruyne que só precisava aproveitar (Trossard, aos 88 minutos, sem nota)

De Ketelaere 7: cada vez mais à vontade como centroavante de referência, à sua maneira. Organiza o ataque, está sempre disponível para fazer o pivô e é preciso tecnicamente. Pecou um pouco na conclusão das chances que teve, mas a impressão é que encontrou a posição na qual poderá se destacar

Doku 7,5: os defensores italianos não têm a menor chance de pará-lo. Parte para cima de todos e dribla todos, como na jogada do 3 a 1. Acelera sempre que quer e deixa os adversários para trás. Em noites como esta, é um jogador de primeira linha (Godts, aos 90 minutos, sem nota)

Técnico van Bommel 8: domina a Itália em casa, assim como a havia dominado em Roma. Sua equipe joga um futebol esplêndido, corre e se sacrifica muito mais do que mostrou a arrogante França. Com a chegada dos últimos reforços jovens e famintos, a Geração de Ouro da Bélgica ainda tem uma chance nos próximos anos sob o comando do holandês

  • ITÁLIA

    Donnarumma 7: faz grandes defesas logo no início, diante de De Ketelaere e em um bate-rebate. Depois, salva Bastoni ao desviar para a trave o chute de De Bruyne. No segundo tempo, volta a defender uma finalização do meio-campista do Napoli. É o único que se salva e, no fim, fica irritado com a situação. Faz pelo menos três grandes defesas que evitam uma derrota ainda pior para a Itália.

    Kayode 4,5: de seu pé sai o cruzamento precioso para o gol de Esposito, mas depois Doku o deixa perdido. Tenta pará-lo de todas as formas, sem sucesso: tem muito a melhorar na defesa.

    Scalvini 4,5: divide com Bastoni a responsabilidade pelo gol de Doku e, de modo geral, não consegue acompanhá-lo. Sai por evidente inferioridade: passa grandes dificuldades, sobretudo quando é atacado de frente. (a partir dos 62', Palestra 5: entra, tenta algumas arrancadas, mas, no geral, se esconde em vez de se oferecer como opção)

    Bastoni 4: é desastroso ao ser driblado por Doku no gol da virada por 2 a 1, lance pelo qual também responde o outro zagueiro, Scalvini. Depois, comete um erro grave que resulta na bola de De Bruyne na trave e segura De Cuyper, que o poupa ao não cair. Fracassa feio como marcador, depois de ter brilhado contra a França. De modo geral, a sensação é de que, quando o nível sobe, tem dificuldade para marcar os melhores jogadores. Está sempre em apuros e sofre demais na linha de quatro defensores: é um problema para a seleção.

    Calafiori 5: cai no chão no cabeceio de Mechele, no lance do empate de De Cuyper. No geral, parece incrivelmente desajeitado durante toda a partida. Não contribui no ataque e defende mal.

    Barella 5: sofre muito diante do meio-campo dos donos da casa. Nunca tem tempo para pensar e, quando fica com a bola, tem dificuldade para encontrar boas soluções: diante de De Bruyne, o duelo é absolutamente desigual.

    Tonali 5: nervoso, não tem jogado em seu nível nos últimos tempos, sobretudo do ponto de vista físico, o que chama a atenção para um jogador como ele. (a partir dos 62', Cisse 6: seu chute provoca o toque de mão de Raskin e o consequente pênalti, desperdiçado por Esposito)

    Fagioli 5: desperdiça a grande chance dada por Mancini. Lento, desajeitado e fora de sintonia, não acerta uma jogada e é substituído no intervalo. (a partir dos 46', Doumbia 5: entra com muita disposição, mas a qualidade deixa a desejar)

    Pisilli 5: seu único lampejo é o cabeceio que passa rente à trave no fim do primeiro tempo, mas, no geral, perambula pelo campo sem encontrar seu lugar. Parece ainda não estar pronto para esse nível. (a partir dos 46', Dimarco 5

    Pio Esposito 6: marca como um centroavante de verdade, à la Bobo Vieri, e chega ao terceiro gol em duas partidas. Depois, também pouco aparece. No fim, perde um pênalti, repetindo o erro do irmão Salvatore contra a França.

    Koleosho 5: mostra dinamismo e pouco mais. Fica em campo por tempo demais para o que produz. Assim como Pisilli, talvez ainda não seja a hora dele em partidas como esta. (a partir dos 77', Vergara sem nota)

    Técnico Mancini 4,5; fracasso total, talvez anunciado. A vitória contra a França ilude os torcedores, os jogadores e também o treinador: uma andorinha só não faz verão, e esta Itália demonstra há muitos anos ser uma equipe de equilíbrio mental precário, frequentemente vítima de apagões clamorosos. Brincadeiras, risadas e experiências demais em uma partida que, de todo modo, era decisiva: uma lição que será útil, como ele afirma. Também para ele, sobretudo para ele.

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