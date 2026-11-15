Bélgica x Itália, as notas do CM: Bastoni desastroso, Moreira imparável. Van Bommel dá uma lição em Mancini

Bélgica-Itália

BÉLGICA

Lammens 7: começa a partida com duas defesas e sofre um gol indefensável de Pio Esposito. A partir daí, poderia até comprar ingresso para assistir aos outros jogarem, até o pênalti nos acréscimos. Na cobrança, desconcerta o atacante da Inter e garante uma boa nota, como todos os seus companheiros de equipe

Castagne 7: decisivo no empate. Surpreende Calafiori, que o perde de vista, e cruza a bola que resulta no 1 a 1. Joga constantemente no ataque, como nos tempos de Gasperini

Ngoy 6: logo no início, perde um gol na área da Itália. Depois, complica ainda mais sua situação ao esquecer de marcar Pio Esposito, deixando-o completamente sozinho para fazer o 0 a 1. Consegue se redimir poucos minutos depois, quando recebe uma bola que só precisa empurrar para o gol de Donnarumma para colocar a Bélgica em vantagem (Theate, aos 88 minutos, sem nota)

Machele 6,5: menos vistoso que seu companheiro de zaga, com menos erros e mais liderança

De Cuyper 6,5: outro atacante disfarçado de lateral. Avança durante toda a partida, tem sorte no gol do 1 a 1, mas confirma que já se tornou aquele craque que o Milan tentou contratar em várias janelas de transferências. Agora brilha no Brighton e é motivo de grande arrependimento

De Bruyne 7,5: é difícil acreditar que o jogador visto com a Bélgica seja o mesmo que se vê no Napoli. Corre, cria e tenta jogadas espetaculares que dão certo, como quando tinha dez anos a menos. Donnarumma impede ao menos dois gols que ele merecia marcar. Inicia e conclui a jogada do quarto gol quando os bois já tinham fugido do estábulo havia muito tempo (Lukebakio, aos 88 minutos, sem nota)

Lavia 6,5: vence com folga o duelo físico com Barella, corre por dois e mantém um ritmo que os meio-campistas italianos sofrem para acompanhar durante toda a partida (Raskin, aos 76 minutos, sem nota)

Tielemans 6: dá equilíbrio à Bélgica. Pode ser encontrado afastando o perigo na própria área ou tentando uma bicicleta para superar Donnarumma. Um armador valioso

Moreira 7,5: voa em campo e, no segundo tempo, quando os outros parecem cansados, acelera ainda mais. O jogador do Milan é imparável quando parte para cima dos adversários e quando dispara pela ponta. Busca o gol e chega perto de marcá-lo em mais de uma ocasião, antes de conseguir no fim graças a um passe de De Bruyne que só precisava aproveitar (Trossard, aos 88 minutos, sem nota)

De Ketelaere 7: cada vez mais à vontade como centroavante de referência, à sua maneira. Organiza o ataque, está sempre disponível para fazer o pivô e é preciso tecnicamente. Pecou um pouco na conclusão das chances que teve, mas a impressão é que encontrou a posição na qual poderá se destacar

Doku 7,5: os defensores italianos não têm a menor chance de pará-lo. Parte para cima de todos e dribla todos, como na jogada do 3 a 1. Acelera sempre que quer e deixa os adversários para trás. Em noites como esta, é um jogador de primeira linha (Godts, aos 90 minutos, sem nota)

Técnico van Bommel 8: domina a Itália em casa, assim como a havia dominado em Roma. Sua equipe joga um futebol esplêndido, corre e se sacrifica muito mais do que mostrou a arrogante França. Com a chegada dos últimos reforços jovens e famintos, a Geração de Ouro da Bélgica ainda tem uma chance nos próximos anos sob o comando do holandês