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Gabriele Stragapede

Traduzido por

Bélgica, os convocados para os jogos contra os EUA e o México: Openda está na lista, assim como De Winter e Saelemaekers; Lukaku e De Bruyne também estão

As escolhas do técnico para os próximos jogos.

A Bélgica divulgou a lista de convocados para os dois jogos que disputará durante a próxima pausa, ou seja, os dois amistosos contra dois dos três países anfitriões da próxima Copa do Mundo de 2026, que será realizada no verão: os Diabos Vermelhos enfrentarão primeiro os Estados Unidos e depois o México em dois amistosos.

O técnico Rudi Garcia optou por convocar alguns jogadores importantes dos principais clubes da nossa Série A: estarão presentes, de fato, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, do Napoli, Koni De Winter e Alexis Saelemaekers, do Milan, e, por fim, também Lois Openda, da Juventus.

A seguir, a lista completa dos convocados pelo técnico da seleção belga.

  • A LISTA COMPLETA

    Goleiros: Senne Lammens, Matz Sels, Maarten Vandevoordt.

    Defensores: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate.

    Meio-campistas: Kevin De Bruyne, Nathan De Cat, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel.

    Atacantes: Charles De Ketelaere, Jeremy Doku, Mika Godts, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Lois Openda, Alexis Saelemaekers, Lucas Stassin, Leandro Trossard.

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