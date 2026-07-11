Eliminação dolorosa para a Bélgica, que, derrotada pela Espanha nas quartas de final, deixa a Copa do Mundo de 2026 também devido a um erro de Lammens, que entrou no lugar de Courtois, lesionado. O técnico Rudi Garcia está na mira das críticas pela decisão de substituir o goleiro do Real Madrid, que, logo após a partida, admitiu estar bem e poder continuar jogando, mesmo com dores. Zlatan Ibrahimovic comentou o caso à Fox Sports.
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Bélgica fora da Copa do Mundo; Ibrahimovic é contundente: “A culpa é toda do Rudi Garcia, ele deveria ter vergonha. Lammens é superestimado, ele deveria ter escalado o Penders”
O ex-atacante sueco, hoje comentarista de TV nos Estados Unidos, não poupou críticas a Garcia, atribuindo a ele a responsabilidade pela eliminação.
“Essa derrota é culpa do técnico. Foi uma decisão dele que custou a partida à Bélgica. Por que colocar Lammens em campo quando Penders estava no banco? Só porque um joga no Manchester United e o outro no Estrasburgo? Não é assim que se escolhe um goleiro da seleção. Penders é muito melhor. Lammens, nesse nível, é superestimado. Todos viram isso. É vergonhoso. O técnico e o treinador de goleiros deveriam ter vergonha”.
Por sua vez, após as declarações do goleiro titular, Rudi Garcia explicou que, sim, Courtois gostaria de ter permanecido em campo, mas que ele não estava mais apto a fazer lançamentos longos com os pés. “Não tenho arrependimentos. Em uma Copa do Mundo, é preciso estar 100% em forma. Nunca coloquei em campo jogadores que não estivessem em suas melhores condições”, comentou o ex-técnico da Roma e do Napoli.
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