Bélgica fora da Copa do Mundo; Ibrahimovic é contundente: “A culpa é toda do Rudi Garcia, ele deveria ter vergonha. Lammens é superestimado, ele deveria ter escalado o Penders”

O ex-atacante sueco, hoje comentarista de TV nos Estados Unidos, não poupou críticas a Garcia, atribuindo a ele a responsabilidade pela eliminação.





“Essa derrota é culpa do técnico. Foi uma decisão dele que custou a partida à Bélgica. Por que colocar Lammens em campo quando Penders estava no banco? Só porque um joga no Manchester United e o outro no Estrasburgo? Não é assim que se escolhe um goleiro da seleção. Penders é muito melhor. Lammens, nesse nível, é superestimado. Todos viram isso. É vergonhoso. O técnico e o treinador de goleiros deveriam ter vergonha”.





Por sua vez, após as declarações do goleiro titular, Rudi Garcia explicou que, sim, Courtois gostaria de ter permanecido em campo, mas que ele não estava mais apto a fazer lançamentos longos com os pés. “Não tenho arrependimentos. Em uma Copa do Mundo, é preciso estar 100% em forma. Nunca coloquei em campo jogadores que não estivessem em suas melhores condições”, comentou o ex-técnico da Roma e do Napoli.