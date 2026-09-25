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Bélgica estraga o retorno de Mancini à Itália com vitória por 2 a 0 na Liga das Nações
Início desastroso do segundo ato de Mancini
O retorno de Mancini ao banco da Itália deveria sinalizar um novo amanhecer para a seleção nacional, mas, em vez disso, serviu como um sóbrio choque de realidade no Stadio Olimpico. Assumindo o comando pela primeira vez desde sua saída abrupta em 2023, Mancini encontrou seu elenco desfalcado por ausências importantes. Alessandro Bastoni não estava disponível devido a suspensão, enquanto nomes-chave como Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo e Bryan Cristante ficaram fora por lesão.
A Bélgica, também iniciando uma nova era sob o comando do ex-meio-campista do Milan Mark van Bommel, chegou a Roma sem várias de suas próprias estrelas. As lesões de Leandro Trossard, Jeremy Doku e Andre Onana fizeram com que a Bélgica estivesse longe de ter força máxima, mas a equipe ainda mantinha bastante presença da Serie A em seu time titular. Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne e Diego Moreira, entre outros, foram encarregados de dar o toque de criatividade, e eles se adaptaram ao jogo muito mais rapidamente do que os anfitriões.
- Getty Images Sport
Godts marca enquanto os erros defensivos da Itália se acumulam
A Itália mostrou lampejos de promessa nos minutos iniciais, e Gianluigi Donnarumma foi exigido cedo para fazer uma defesa difícil com uma das mãos em finalização cruzada de Charles De Ketelaere, aos sete minutos. Do outro lado, Francesco Pio Esposito acertou a base da trave após um toque por cobertura inteligente de Nicolo Barella, embora o atacante tenha sido marcado em impedimento no lance. Moise Kean também testou o goleiro belga de longe, mas o ímpeto inicial dos donos da casa foi interrompido aos 20 minutos, quando um erro defensivo deu a vantagem à Bélgica. O estreante Alessandro Romano viu um passe errado ser interceptado, permitindo que Kevin De Bruyne enfiasse uma bola na medida para Mika Godts finalizar.
Donnarumma precisou estar em seu melhor nível para manter a Azzurra viva no jogo à medida que o primeiro tempo avançava. O goleiro da Itália fez uma defesa dupla impressionante para impedir os gols de De Ketelaere e Nicolas Raskin depois de Diego Coppola perder a posse de forma barata. Na sequência, ele ainda fez uma defesa sensacional em cabeçada de Godts que parecia destinada ao fundo da rede.
Lukebakio amplia a vantagem contra a corrente do jogo
O segundo tempo começou com a Itália mostrando muito mais urgência e quase encontrando o empate segundos após a volta do intervalo, quando Senne Lammens fez uma defesa brilhante em uma finalização de voleio de Moise Kean, à queima-roupa, após cruzamento de Nicolo Cambiaghi. O goleiro belga voltou a ser exigido pouco depois para negar Francesco Pio Esposito no poste mais próximo, enquanto a Itália começava a empurrar os adversários para trás. No entanto, justamente quando o momento pendia claramente para o lado italiano, a Bélgica desferiu um golpe fatal no contra-ataque aos 69 minutos. Dodi Lukebakio recebeu a bola em seu próprio campo, avançou passando pelo meio-campo italiano e cortou para dentro antes de acertar uma finalização precisa de pé esquerdo no canto inferior mais distante, de fora da área.
O gol praticamente matou o jogo e silenciou o público em Roma, que vinha incentivando sua equipe durante um período de pressão sustentada. Mancini respondeu com mudanças, dando estreias internacionais a Momo Zoma e Issa Doumbia, mas as alterações táticas não conseguiram desorganizar a disciplinada defesa belga.
- Getty Images Sport
Frustração tardia com a trave para a Itália
A Itália se recusou a desistir e criou várias oportunidades para encontrar um caminho de volta ao jogo nos minutos finais. Davide Frattesi esteve por centímetros de alcançar um escanteio cobrado por Daniel Maldini, enquanto Riccardo Calafiori viu um chute potente passar rente à trave. O momento mais frustrante para os donos da casa veio nos minutos derradeiros, quando um escanteio sobrou para Giorgio Scalvini na segunda trave. O defensor parecia certo de marcar a poucos metros do gol, mas sua finalização forte acertou a parte de baixo do travessão e saiu. Foi um momento que resumiu a noite da Itália: muito esforço, mas sem a precisão necessária neste nível.
A Itália está no Grupo A1 da Liga das Nações da Uefa e viajará para enfrentar a Turquia na segunda-feira em seu próximo compromisso, com os turcos também vindo de uma derrota em casa após perderem por 1 a 0 para a França graças a um gol de Kylian Mbappe.
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