O retorno de Mancini ao banco da Itália deveria sinalizar um novo amanhecer para a seleção nacional, mas, em vez disso, serviu como um sóbrio choque de realidade no Stadio Olimpico. Assumindo o comando pela primeira vez desde sua saída abrupta em 2023, Mancini encontrou seu elenco desfalcado por ausências importantes. Alessandro Bastoni não estava disponível devido a suspensão, enquanto nomes-chave como Federico Dimarco, Nicolo Zaniolo e Bryan Cristante ficaram fora por lesão.

A Bélgica, também iniciando uma nova era sob o comando do ex-meio-campista do Milan Mark van Bommel, chegou a Roma sem várias de suas próprias estrelas. As lesões de Leandro Trossard, Jeremy Doku e Andre Onana fizeram com que a Bélgica estivesse longe de ter força máxima, mas a equipe ainda mantinha bastante presença da Serie A em seu time titular. Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne e Diego Moreira, entre outros, foram encarregados de dar o toque de criatividade, e eles se adaptaram ao jogo muito mais rapidamente do que os anfitriões.