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Bélgica é alertada de que terá “grandes problemas” quando Romelu Lukaku, autor de 94 gols, se aposentar; ex-atacante do Chelsea e do Manchester United é considerado “um dos melhores”
Lukaku tem mais de 100 gols na Premier League e dois títulos da Serie A
O atacante corpulento enfrentou questionamentos incômodos ao longo da carreira, já que nem todos estão convencidos de que um jogador com características físicas tão singulares tenha aproveitado todo o seu potencial.
Lukaku, porém, marcou mais de 100 gols na Premier League em suas passagens por West Brom, Everton, Manchester United e Chelsea. Também conquistou duas vezes o título da Serie A, graças a passagens produtivas por Inter e Napoli.
Ele também é o maior artilheiro da história de seu país, com 94 gols em 135 jogos pela Bélgica, e não dá sinais de desaceleração aos 33 anos. Um contrato de um ano com gigantes do futebol turco foi assinado no verão de 2026.
Naquela parte do mundo, também encontrou mais gente que duvida dele, diante da baixa produção ofensiva até agora. Mas Lukaku criou o hábito de dar a resposta perfeita a quem se apressa em descartá-lo.
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Lukaku recebe o reconhecimento que seu retrospecto merece?
Questionado se Lukaku poderia ter feito ainda mais, o lendário belga Albert, que falou com exclusividade à GOAL por cortesia do Bitranked.com, afirmou: “Lukaku é um dos melhores atacantes da história da Bélgica.
“Ele foi bem em todos os clubes pelos quais passou. Marcou gols fantásticos, muitos gols, e tivemos muita sorte de contar com ele na seleção nos últimos 15 anos, porque não temos um substituto.
“Quando Lukaku, [Kevin] De Bruyne e [Thibaut] Courtois pararem, eles serão os últimos três da geração de ouro. Quando os três pararem, estaremos em grandes dificuldades, porque não temos substitutos para jogadores desse tipo, que foram de nível mundial e ainda são.”
Atacante corpulento acredita ter sido criticado com dureza excessiva no futebol inglês
Lukaku custou £ 28 milhões (US$ 37 milhões) ao Everton, £ 75 milhões (US$ 100 milhões) ao United e £ 97,5 milhões (US$ 130 milhões) ao Chelsea, quando o clube o trouxe de volta a Stamford Bridge para uma segunda passagem. Ele marcou 121 gols na primeira divisão inglesa, mas acredita que suas qualidades nem sempre foram valorizadas na mais exigente das ligas.
Ele já havia dito ao podcast Friends of Sports: “A narrativa sempre foi esta: se alguém diz alguma coisa sobre você e, como jogador de futebol, você não reage, todo mundo passa a repetir aquilo. Foi o que aconteceu comigo.
“Lembro que, quando eu estava na Inglaterra, diziam: ‘Ele é preguiçoso, não se esforça, não é líder, é egoísta, tem um primeiro toque ruim, não consegue segurar a bola, blá-blá-blá’. Joguei dois anos na Inter: ‘De costas para o gol, ele é o melhor jogador do mundo, está entre os cinco melhores!’.
“Na Inglaterra, queriam me enquadrar em um molde. Veem alguém com meu porte físico e acham que é o novo Drogba. E, por causa do que Didier fez, acham que tenho de fazer o mesmo. Eu não sou assim. Didier jogava mais de costas para o gol, conseguia segurar a bola de onde quer que ela viesse. Esse não era o meu estilo. Basta me deixar atacar o espaço nas costas da defesa e me dar o passe.”
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O que o futuro reserva para Lukaku aos 33 anos?
Embora os técnicos nem sempre tenham aproveitado Lukaku da maneira mais produtiva, ele ainda encontrou uma forma de aterrorizar as defesas adversárias e merece enorme reconhecimento por isso. Seu lugar na história já está garantido.
Resta saber quando sua carreira profissional chegará ao fim, já que ele caminha para ficar livre no mercado no verão de 2027, e quando chegará o dia de passar a camisa 9 da Bélgica para outra pessoa.
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