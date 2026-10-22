O atacante corpulento enfrentou questionamentos incômodos ao longo da carreira, já que nem todos estão convencidos de que um jogador com características físicas tão singulares tenha aproveitado todo o seu potencial.

Lukaku, porém, marcou mais de 100 gols na Premier League em suas passagens por West Brom, Everton, Manchester United e Chelsea. Também conquistou duas vezes o título da Serie A, graças a passagens produtivas por Inter e Napoli.

Ele também é o maior artilheiro da história de seu país, com 94 gols em 135 jogos pela Bélgica, e não dá sinais de desaceleração aos 33 anos. Um contrato de um ano com gigantes do futebol turco foi assinado no verão de 2026.

Naquela parte do mundo, também encontrou mais gente que duvida dele, diante da baixa produção ofensiva até agora. Mas Lukaku criou o hábito de dar a resposta perfeita a quem se apressa em descartá-lo.