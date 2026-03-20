Bélgica, convocados para os jogos contra os EUA e o México: Openda está na lista, assim como De Winter e Saelemaekers; Lukaku e De Bruyne também estão

A Bélgica divulgou a lista de convocados para os dois jogos que disputará durante a próxima pausa, ou seja, os dois amistosos contra dois dos três países anfitriões da próxima Copa do Mundo de 2026, que será realizada no verão: os Diabos Vermelhos enfrentarão primeiro os Estados Unidos e depois o México em dois amistosos.

O técnico Rudi Garcia optou por convocar alguns jogadores importantes dos principais clubes da nossa Série A: estarão presentes, de fato, Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne, do Napoli, Koni De Winter e Alexis Saelemaekers, do Milan, e, por fim, também Lois Openda, da Juventus.

A seguir, a lista completa dos convocados pelo técnico da seleção belga.