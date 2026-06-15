Bélgica: a Copa do Mundo de 2026 será mais uma última chance para uma geração perdedora; muitas dúvidas sobre os “veteranos” De Bruyne, Lukaku e Witsel

A palavra “revanche” está bem presente na cabeça de muitos neste grupo, a começar pelos jogadores que, com esta Copa do Mundo, encerrarão uma longa trajetória na seleção nacional, à qual sempre faltou aquele detalhe decisivo para alcançar o sucesso. Um talento ilimitado em todas as posições do campo, que nunca foi acompanhado pela capacidade de se unir como equipe até o fim nos momentos decisivos. De 2014 até hoje, entre Copas do Mundo e Eurocopas, muitas vezes a melhor geração de jogadores da Bélgica desde aquela que conquistou um histórico terceiro lugar no México ’86 esteve muito perto de um grande resultado: no Brasil em 2014 e na Rússia quatro anos depois, foram os detalhes que fizeram a diferença negativa, derrotados por uma diferença mínima pela Argentina nas quartas de final e depois derrotados pelo mesmo placar na semifinal contra a França, campeã mundial. No meio disso, duas eliminações consecutivas na Euro 2016 e na Euro 2021 – como favoritos – contra o País de Gales e a Itália, e depois a eliminação pelas mãos da França em 2024.