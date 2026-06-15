Lá vamos nós de novo. Com a habitual interrogação acompanhando a tão esperada estreia de uma das seleções potencialmente mais fortes dos últimos 10 a 15 anos, que invariavelmente naufragou em um mar de expectativas que se revelou grande demais. Começa hoje à noite, às 21h em Seattle, a Copa do Mundo da Bélgica. Uma equipe que, necessariamente, mudou muito em relação à última aventura fracassada em 2022, que terminou com uma eliminação inesperada na primeira fase. Vertonghen, Alderweireld, Carrasco e Hazard, entre outros, já não estão mais presentes e, portanto, caberá a Courtois, Witsel, De Bruyne e Lukaku – como últimos remanescentes da “geração de ouro” – tentar impulsionar definitivamente os Diabos Vermelhos rumo à renovação, buscando deixar uma marca na história após tantas oportunidades perdidas.
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Bélgica: a Copa do Mundo de 2026 será mais uma última chance para uma geração perdedora; muitas dúvidas sobre os “veteranos” De Bruyne, Lukaku e Witsel
MUITAS CLASSIFICAÇÕES
A palavra “revanche” está bem presente na cabeça de muitos neste grupo, a começar pelos jogadores que, com esta Copa do Mundo, encerrarão uma longa trajetória na seleção nacional, à qual sempre faltou aquele detalhe decisivo para alcançar o sucesso. Um talento ilimitado em todas as posições do campo, que nunca foi acompanhado pela capacidade de se unir como equipe até o fim nos momentos decisivos. De 2014 até hoje, entre Copas do Mundo e Eurocopas, muitas vezes a melhor geração de jogadores da Bélgica desde aquela que conquistou um histórico terceiro lugar no México ’86 esteve muito perto de um grande resultado: no Brasil em 2014 e na Rússia quatro anos depois, foram os detalhes que fizeram a diferença negativa, derrotados por uma diferença mínima pela Argentina nas quartas de final e depois derrotados pelo mesmo placar na semifinal contra a França, campeã mundial. No meio disso, duas eliminações consecutivas na Euro 2016 e na Euro 2021 – como favoritos – contra o País de Gales e a Itália, e depois a eliminação pelas mãos da França em 2024.
OS VETERANOS E OS NOVATOS
No entanto, Rudi Garcia – falando em figuras em busca de revanche após a péssima experiência em Nápoles – escolheu, para sua primeira Copa do Mundo como técnico e à frente da Bélgica, um elenco ainda bastante centrado nos conhecimentos e na experiência dos principais membros daquela equipe. De Courtois no gol a Meunier na defesa, passando por De Bruyne, Witsel, Tielemans e Vanaken no meio-campo e terminando com Romelu Lukaku, que chega aos Estados Unidos após uma temporada desastrosa com o Napoli e fortemente marcada pela grave lesão sofrida em agosto passado, o que gera muitas dúvidas sobre seu estado de saúde. Atenção, então, às novidades e ao sopro de ar fresco que podem trazer três atacantes que este ano se destacaram em seus respectivos clubes – Diego Moreira no Strasbourg, Fernandez Pardo no Lille e Doku no Manchester City –, além de Saelemaekers, Raskin, Ngoy e Seys.
E SE AS BAIXAS EXPECTATIVAS...
O grupo com Egito, Irã e Nova Zelândia é absolutamente ao alcance da equipe, para ganhar confiança em uma Copa do Mundo que, a partir da fase de mata-mata, corre o risco de se tornar imprevisível. Mas talvez, justamente porque, pela primeira vez, as expectativas em relação a esta seleção belga não sejam tão altas quanto no passado — muitos dos melhores jogadores vêm de um ano repleto de problemas —, começar com um pouco menos de brilho possa ser o grande segredo para surpreender a todos. Até mesmo a si mesmos.