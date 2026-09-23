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imago-sport-1082843017.jpgSven Simon
Adhe Makayasa
Traduzido por

"'Bayern é especial' - Luis Diaz fala sobre a vida em Munique e mira a glória na Liga dos Campeões sob o comando de Vincent Kompany"

L. Diaz
V. Kompany
Bayern de Munique
Liga dos Campeões
Bundesliga

Luis Diaz declarou que se juntar ao Bayern de Munique continua sendo um capítulo profundamente especial em sua carreira, enquanto mira conquistar a Liga dos Campeões. O ponta colombiano elogiou o equilíbrio tático de Vincent Kompany após uma tríplice coroa nacional, insistindo que o gigante alemão deve lutar sem parar em todas as frentes para construir sobre as conquistas do passado.

  • Diaz mira cobiçado título europeu

    Contratado junto ao Liverpool por € 75 milhões no verão de 2025, Diaz rapidamente se firmou como uma figura talismânica no Bayern, com 26 gols e 23 assistências. Apesar de conquistar os três títulos domésticos da Alemanha em sua temporada de estreia, o ponta segue irredutível ao afirmar que sua missão na Baviera está incompleta sem a glória da Liga dos Campeões. Conquistar a Europa agora se tornou sua maior motivação, enquanto busca liderar o Bayern rumo à supremacia continental.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Vestiário acolhedor acelera adaptação

    Se adaptar rapidamente à vida na Baviera permitiu ao atacante causar impacto desde o momento em que chegou à Alemanha. Ao falar sobre sua conexão emocional com o clube e sua ida para a Allianz Arena, Diaz disse à ESPN: "Para mim, o Bayern é especial; foi algo que surgiu e me deixou extremamente feliz naquele momento, e continua me deixando muito feliz."

    Ao explicar como o ambiente acolhedor criado por seus companheiros de equipe e pela comissão técnica ajudou em sua transição sem dificuldades, o ponta acrescentou: "Quando você chega e fazem você se sentir como se já fizesse parte do grupo há muito tempo, fazendo você se sentir em família, acho que isso torna a adaptação bem mais fácil."

    Destacando a coesão tática coletiva como o catalisador da produtividade ofensiva, o ex-atacante do Liverpool continuou: "Quando o coletivo funciona, o individual também se destaca."

  • Decepção europeia alimenta busca por título

    A única mancha em uma temporada de estreia brilhante foi uma dolorosa derrota por 6 a 5 no placar agregado para o Paris Saint-Germain nas semifinais da Champions League. Sem se acomodar com a tríplice coroa doméstica, Diaz insistiu: "O passado ficou para trás; tivemos uma grande temporada, mas, se você não confirmar isso neste ano com o mesmo ou até melhor nível, acho que isso será esquecido e não teremos conquistado nada."

    Ressaltando a fome insaciável do elenco em todas as frentes sob o comando de Kompany, o jogador de 29 anos acrescentou: "Temos que brigar por tudo, por cada competição que disputarmos, e ir atrás de tudo."

    Ao explicar a liberdade ofensiva dada aos atacantes pelo treinador, ele afirmou: "Ele te dá a liberdade para jogar, obviamente respeitando suas funções específicas em campo."

    Ao destacar a disciplina defensiva exigida pelo tático belga, Diaz concluiu: "Ele exige um pouco mais nesse sentido, de que todos nós temos que defender juntos, garantindo que mantenhamos um posicionamento forte para defender melhor."

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    Bayern de Munique busca redenção continental completa

    A busca de Diaz pela prata europeia começou de forma enfática, com uma sonora goleada por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt na estreia da equipe na fase de liga da Champions League. No cenário doméstico, o Bayern de Munique ocupa atualmente a segunda colocação na Bundesliga, após somar 10 pontos nas quatro primeiras partidas. A equipe de Kompany volta a entrar em campo após a pausa internacional, com uma visita ao Augsburg no dia 10 de outubro.

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