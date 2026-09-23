"'Bayern é especial' - Luis Diaz fala sobre a vida em Munique e mira a glória na Liga dos Campeões sob o comando de Vincent Kompany"

Se adaptar rapidamente à vida na Baviera permitiu ao atacante causar impacto desde o momento em que chegou à Alemanha. Ao falar sobre sua conexão emocional com o clube e sua ida para a Allianz Arena, Diaz disse à ESPN: "Para mim, o Bayern é especial; foi algo que surgiu e me deixou extremamente feliz naquele momento, e continua me deixando muito feliz."

Ao explicar como o ambiente acolhedor criado por seus companheiros de equipe e pela comissão técnica ajudou em sua transição sem dificuldades, o ponta acrescentou: "Quando você chega e fazem você se sentir como se já fizesse parte do grupo há muito tempo, fazendo você se sentir em família, acho que isso torna a adaptação bem mais fácil."

Destacando a coesão tática coletiva como o catalisador da produtividade ofensiva, o ex-atacante do Liverpool continuou: "Quando o coletivo funciona, o individual também se destaca."