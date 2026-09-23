Sven Simon
Traduzido por
"'Bayern é especial' - Luis Diaz fala sobre a vida em Munique e mira a glória na Liga dos Campeões sob o comando de Vincent Kompany"
Diaz mira cobiçado título europeu
Contratado junto ao Liverpool por € 75 milhões no verão de 2025, Diaz rapidamente se firmou como uma figura talismânica no Bayern, com 26 gols e 23 assistências. Apesar de conquistar os três títulos domésticos da Alemanha em sua temporada de estreia, o ponta segue irredutível ao afirmar que sua missão na Baviera está incompleta sem a glória da Liga dos Campeões. Conquistar a Europa agora se tornou sua maior motivação, enquanto busca liderar o Bayern rumo à supremacia continental.
- Getty Images Sport
Vestiário acolhedor acelera adaptação
Se adaptar rapidamente à vida na Baviera permitiu ao atacante causar impacto desde o momento em que chegou à Alemanha. Ao falar sobre sua conexão emocional com o clube e sua ida para a Allianz Arena, Diaz disse à ESPN: "Para mim, o Bayern é especial; foi algo que surgiu e me deixou extremamente feliz naquele momento, e continua me deixando muito feliz."
Ao explicar como o ambiente acolhedor criado por seus companheiros de equipe e pela comissão técnica ajudou em sua transição sem dificuldades, o ponta acrescentou: "Quando você chega e fazem você se sentir como se já fizesse parte do grupo há muito tempo, fazendo você se sentir em família, acho que isso torna a adaptação bem mais fácil."
Destacando a coesão tática coletiva como o catalisador da produtividade ofensiva, o ex-atacante do Liverpool continuou: "Quando o coletivo funciona, o individual também se destaca."
Decepção europeia alimenta busca por título
A única mancha em uma temporada de estreia brilhante foi uma dolorosa derrota por 6 a 5 no placar agregado para o Paris Saint-Germain nas semifinais da Champions League. Sem se acomodar com a tríplice coroa doméstica, Diaz insistiu: "O passado ficou para trás; tivemos uma grande temporada, mas, se você não confirmar isso neste ano com o mesmo ou até melhor nível, acho que isso será esquecido e não teremos conquistado nada."
Ressaltando a fome insaciável do elenco em todas as frentes sob o comando de Kompany, o jogador de 29 anos acrescentou: "Temos que brigar por tudo, por cada competição que disputarmos, e ir atrás de tudo."
Ao explicar a liberdade ofensiva dada aos atacantes pelo treinador, ele afirmou: "Ele te dá a liberdade para jogar, obviamente respeitando suas funções específicas em campo."
Ao destacar a disciplina defensiva exigida pelo tático belga, Diaz concluiu: "Ele exige um pouco mais nesse sentido, de que todos nós temos que defender juntos, garantindo que mantenhamos um posicionamento forte para defender melhor."
- Getty Images Sport
Bayern de Munique busca redenção continental completa
A busca de Diaz pela prata europeia começou de forma enfática, com uma sonora goleada por 5 a 0 sobre o Bodo/Glimt na estreia da equipe na fase de liga da Champions League. No cenário doméstico, o Bayern de Munique ocupa atualmente a segunda colocação na Bundesliga, após somar 10 pontos nas quatro primeiras partidas. A equipe de Kompany volta a entrar em campo após a pausa internacional, com uma visita ao Augsburg no dia 10 de outubro.
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