O Atalanta quer fazer jus a esta viagem, conquistada em campo, apesar de ter sofrido seis gols na partida de ida. Palladino relata as emoções desta prestigiosa viagem à Allianz Arena.
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Bayern de Munique x Atalanta na Liga dos Campeões, Palladino: "Temos que jogar com garra e orgulho"
HONRAR A VIAGEM
Espero um jogo marcado pelo orgulho; contra uma equipe muito forte, queremos dar o nosso melhor. Os seis gols sofridos na ida foram muitos; vamos tentar ser o mais competitivos possível. É um orgulho para nós porque o estádio é lindo, somos a única equipe italiana e, mesmo que as coisas não corram bem, isso nos dará experiência. Dou tudo de mim pela Atalanta; amanhã será a nossa centésima partida em competições da UEFA, e vamos honrá-la.
O BAYERN DE MUNIQUE
“A gente aprende com os grandes times; eles são uma potência completa em todos os aspectos, sabem jogar um futebol de ataque, e isso serve de exemplo. É preciso torcer para que eles não estejam em plena forma, pois enfrentar times assim eleva o nível do campeonato; já demonstramos isso contra a Inter”
A FORMAÇÃO
"Vamos ver quem vai jogar como goleiro e também se De Roon vai jogar para igualar o recorde de partidas de Bellini. Ederson e De Ketelaere treinaram bem com o grupo; temos dois jogadores importantes que voltaram à disposição, e também recuperamos o Raspador; sentimos a falta deles, agora precisamos administrá-los da melhor maneira possível para que recuperem a melhor forma física."
A PARTIDA DE IDA"Recuperar cinco gols é uma tarefa difícil, mas queremos fazer uma partida digna de uma oitava de final; precisamos sofrer menos gols e cometer menos erros do que na partida de ida"