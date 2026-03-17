Bayern de Munique x Atalanta na Liga dos Campeões, Palladino: "Temos que jogar com garra e orgulho"

Espero um jogo marcado pelo orgulho; contra uma equipe muito forte, queremos dar o nosso melhor. Os seis gols sofridos na ida foram muitos; vamos tentar ser o mais competitivos possível. É um orgulho para nós porque o estádio é lindo, somos a única equipe italiana e, mesmo que as coisas não corram bem, isso nos dará experiência. Dou tudo de mim pela Atalanta; amanhã será a nossa centésima partida em competições da UEFA, e vamos honrá-la.