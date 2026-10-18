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Bayern de Munique se preocupa com a condição física de Manuel Neuer antes de duelo com o Arsenal, e líquido no pé do goleiro obriga Jonas Urbig a assumir seu lugar
Neuer segue na luta para recuperar a forma física
Os campeões alemães enfrentam novas dúvidas sobre a disponibilidade de seu capitão antes de uma noite decisiva no futebol europeu. Embora houvesse inicialmente a esperança de que o goleiro de 40 anos voltasse a jogar no meio da semana, sua ausência persistente nos treinos do time principal aumentou o receio de que ele não esteja pronto para enfrentar o Arsenal. O lendário goleiro teve de assistir de fora enquanto sua equipe goleou o RB Leipzig por 6 a 1. Apesar do resultado expressivo, sua ausência se tornou um dos principais assuntos após a partida.
O departamento médico do Bayern trabalha sem parar para lidar com a situação, mas a falta de progresso na recuperação do goleiro preocupa a comissão técnica. Ele tem feito apenas sessões individuais em ambientes fechados nas instalações do clube na Sabener Strasse, sem participar dos treinos completos com seus companheiros. A situação se soma a um período difícil em que ele também ficou fora do empate por 3 a 3 com o Viking, levantando dúvidas sobre sua capacidade de se manter em condições de jogar ao longo desta temporada.
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Eberl revela o verdadeiro diagnóstico da lesão
O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, deu mais detalhes sobre a lesão que mantém afastado o campeão da Copa do Mundo do clube, indo além do diagnóstico inicialmente vago da comissão técnica de “problemas no pé”. Eberl esclareceu que o problema é causado especificamente por um acúmulo de líquido no pé, oferecendo uma explicação médica muito mais concreta do que a divulgada anteriormente.
Embora o problema tenha sido suficiente para tirar o jogador da partida de sábado, sua participação no jogo de quarta-feira ainda é incerta. “É apenas um pouco de líquido no pé. Não deu para jogar hoje. Vamos ver se dá para quarta-feira”, explicou o diretor, segundo o Bild.
Urbig pronto para o grande palco
Com a possibilidade de o capitão veterano ficar indisponível, as atenções se voltaram para Jonas Urbig, de 23 anos, que vem substituindo Neuer no gol. O jovem goleiro tem lidado bem com a pressão e já entrou em campo em várias partidas nesta temporada. Após a vitória convincente na Allianz Arena, o alemão afirmou estar pronto para continuar ocupando a vaga caso a equipe médica decida que Neuer precisa de mais descanso para evitar uma complicação de longo prazo.
“Tento entrar nos jogos com um sentimento positivo. Estou me sentindo muito bem. Queremos estar prontos para que o treinador tenha a possibilidade de decidir quem começa jogando a cada partida. Espero que Manu (Neuer) volte logo. Estarei à disposição sempre que precisarem de mim”, disse Urbig.
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Musiala está fora do confronto contra o Arsenal
Enquanto a situação no gol segue indefinida, o Bayern teve um desfalque confirmado entre suas principais peças de criação. Jamal Musiala não enfrentará a equipe do norte de Londres, pois continua se recuperando de uma ruptura muscular na coxa direita sofrida há três semanas.
Eberl confirmou que o jogo da Champions League acontecerá cedo demais para o jogador da seleção alemã e destacou que ele está retomando as atividades de forma bastante gradual. "Não acho que ele estará pronto para enfrentar o Arsenal. Ele voltará aos poucos, mas estará de volta em outubro", concluiu Eberl.
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