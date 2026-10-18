Os campeões alemães enfrentam novas dúvidas sobre a disponibilidade de seu capitão antes de uma noite decisiva no futebol europeu. Embora houvesse inicialmente a esperança de que o goleiro de 40 anos voltasse a jogar no meio da semana, sua ausência persistente nos treinos do time principal aumentou o receio de que ele não esteja pronto para enfrentar o Arsenal. O lendário goleiro teve de assistir de fora enquanto sua equipe goleou o RB Leipzig por 6 a 1. Apesar do resultado expressivo, sua ausência se tornou um dos principais assuntos após a partida.

O departamento médico do Bayern trabalha sem parar para lidar com a situação, mas a falta de progresso na recuperação do goleiro preocupa a comissão técnica. Ele tem feito apenas sessões individuais em ambientes fechados nas instalações do clube na Sabener Strasse, sem participar dos treinos completos com seus companheiros. A situação se soma a um período difícil em que ele também ficou fora do empate por 3 a 3 com o Viking, levantando dúvidas sobre sua capacidade de se manter em condições de jogar ao longo desta temporada.