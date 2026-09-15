Com a chegada do frio de outono à Baviera, o Bayern lançou oficialmente seu uniforme anual da Oktoberfest para a temporada 2026-27. O aguardado lançamento acontece na semana que antecede o início do festival de cerveja mundialmente famoso.

O gigante da Bundesliga lança uma camisa oficial dedicada para marcar o evento, conhecido localmente como Wiesn, todos os anos desde 2021. No entanto, a ousada criação deste ano se destaca como uma das adições mais marcantes e vibrantes da coleção até agora.