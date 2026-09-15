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Yosua Arya

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Bayern de Munique revela novo uniforme de Oktoberfest "selvagem" enquanto gigante da Bundesliga abandona a tradição para a celebração de 2026-27

Bayern de Munique
Bundesliga

O Bayern de Munique apresentou oficialmente seu novo uniforme da Oktoberfest para a temporada 2026-27, rompendo com a tradição recente com um design floral notavelmente ousado. O gigante da Bundesliga vai estrear a chamativa camisa da Adidas contra o Union Berlin, na Allianz Arena, pouco antes do famoso festival bávaro.

  • Bayern entra no clima de festa

    Com a chegada do frio de outono à Baviera, o Bayern lançou oficialmente seu uniforme anual da Oktoberfest para a temporada 2026-27. O aguardado lançamento acontece na semana que antecede o início do festival de cerveja mundialmente famoso.

    O gigante da Bundesliga lança uma camisa oficial dedicada para marcar o evento, conhecido localmente como Wiesn, todos os anos desde 2021. No entanto, a ousada criação deste ano se destaca como uma das adições mais marcantes e vibrantes da coleção até agora.

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  • Uma saída dos designs tradicionais

    Enquanto versões anteriores traziam referências sutis e tradicionais, decoradas com luxuosos detalhes em dourado, as amarras criativas foram completamente deixadas de lado para a temporada 2026-27. O novo design ignora a abordagem discreta do passado para celebrar puramente a atmosfera vibrante e a animação da Oktoberfest.

    A chamativa camisa apresenta um complexo padrão floral abstrato espalhado sobre uma base preta escura. Buquês de flores desfocadas em tons vivos de vermelho, branco, azul, amarelo e verde criam um visual gráfico impressionante e chamativo.

    Acrescentando um toque de charme retrô, o uniforme incorpora o clássico logo Trefoil da Adidas no peito. Ele também exibe com orgulho o escudo personalizado "FC Bayern Wiesn", que apareceu na maioria de seus lançamentos recentes da Oktoberfest.



  • Lederhosen e traje completo de torcedor

    O novo visual extravagante é um forte contraste estilístico com a elegante camisa creme e verde da temporada passada. Aquela camisa em particular foi cuidadosamente desenhada para coincidir com o 125º aniversário do clube, junto com a 190ª edição do histórico festival de Munique.

    Fora de campo, a vibrante nova camisa é a peça central de uma coleção mais ampla de roupas Oktoberfest do Bayern. Os torcedores podem comprar jaquetas, cardigãs e calças de moletom combinando para completar o visual chamativo de dia de jogo.

    Para os torcedores que quiserem ir com tudo, o clube bávaro está até vendendo trajes tradicionais autênticos. Shorts Bayern de lederhosen em couro legítimo, meias grossas de lã para botas e vestidos dirndl clássicos estão todos disponíveis nas lojas oficiais do clube.

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    Estreando na Allianz Arena

    Os torcedores não terão de esperar muito para ver o novo uniforme radical em ação ao vivo. O Bayern planeja estrear a edição especial do uniforme da Wiesn sob os refletores da Allianz Arena no fim desta semana.

    O gigante alemão vestirá as cores vibrantes quando enfrentar o Union Berlin na Bundesliga em 18 de setembro. Este compromisso doméstico se encaixa perfeitamente, chegando apenas um dia antes de a 191ª Oktoberfest de Munique começar oficialmente.

    Uma vitória decisiva em casa seria o começo perfeito para as celebrações anuais da cidade. Tanto o elenco do Bayern quanto os torcedores estarão ansiosos para levar os três pontos para a abertura do fim de semana do festival.

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