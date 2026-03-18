Bayern de Munique, quem é Filip Pavic: o jogador de 2010 que estreia na Liga dos Campeões contra o Atalanta

A emoção transparecia no rosto jovem do zagueiro central alemão que, aos 72 minutos da partida, substituiu seu companheiro de equipe Stanisic, posicionando-se no centro da defesa bávara, enquanto Kim Min-jae foi deslocado para a lateral esquerda para atuar como lateral.

Jogou 18 minutos com dedicação, tocando na bola 33 vezes (segundo os dados em tempo real disponibilizados pelo Sofascore), registrando 100% de aproveitamento nos passes tentados e recuperando a bola em uma ocasião.

Uma boa estreia para o jovem de 16 anos que, vale lembrar, nasceu em 2010.