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Gabriele Stragapede

Traduzido por

Bayern de Munique, quem é Filip Pavic: o jogador de 2010 que estreia na Liga dos Campeões contra o Atalanta

O jovem zagueiro estreia na principal competição continental.

Há uma história maravilhosa para contar sobre o final da partida — válida como jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões — entre Bayern de Munique e Atalanta. No magnífico cenário da Allianz Arena, em Munique, durante a partida contra os comandados de Raffaele Palladino, o técnico do time bávaro, Vincent Kompany, decidiu dar espaço, tempo, minutos em campo e uma estreia dos sonhos a um dos jovens da sua base: trata-se de Filip Pavic, nascido em 2010.

  • O MOMENTO DA ESTREIA

    A emoção transparecia no rosto jovem do zagueiro central alemão que, aos 72 minutos da partida, substituiu seu companheiro de equipe Stanisic, posicionando-se no centro da defesa bávara, enquanto Kim Min-jae foi deslocado para a lateral esquerda para atuar como lateral.

    Jogou 18 minutos com dedicação, tocando na bola 33 vezes (segundo os dados em tempo real disponibilizados pelo Sofascore), registrando 100% de aproveitamento nos passes tentados e recuperando a bola em uma ocasião.

    Uma boa estreia para o jovem de 16 anos que, vale lembrar, nasceu em 2010.

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  • CARREIRA E CARACTERÍSTICAS

    Nascido e criado nas categorias de base do Waldperlach — clube da periferia de Munique —, Pavic ingressou no Bayern de Munique em 2019, aos nove anos de idade, passando por todas as categorias de base do time bávaro.

    Desde o verão passado, ele integra a equipe Sub-17 do Bayern de Munique, onde disputou 18 partidas este ano (incluindo a Youth League), marcando dois gols e dando uma assistência.

    Zagueiro central esguio, veloz, mas também capaz de enfrentar com determinação tanto os confrontos individuais quanto os duelos aéreos, ele já disputou nove partidas com a camisa da seleção alemã Sub-16.

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