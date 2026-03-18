Há uma história maravilhosa para contar sobre o final da partida — válida como jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões — entre Bayern de Munique e Atalanta. No magnífico cenário da Allianz Arena, em Munique, durante a partida contra os comandados de Raffaele Palladino, o técnico do time bávaro, Vincent Kompany, decidiu dar espaço, tempo, minutos em campo e uma estreia dos sonhos a um dos jovens da sua base: trata-se de Filip Pavic, nascido em 2010.
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Bayern de Munique, quem é Filip Pavic: o jogador de 2010 que estreia na Liga dos Campeões contra o Atalanta
O MOMENTO DA ESTREIA
A emoção transparecia no rosto jovem do zagueiro central alemão que, aos 72 minutos da partida, substituiu seu companheiro de equipe Stanisic, posicionando-se no centro da defesa bávara, enquanto Kim Min-jae foi deslocado para a lateral esquerda para atuar como lateral.
Jogou 18 minutos com dedicação, tocando na bola 33 vezes (segundo os dados em tempo real disponibilizados pelo Sofascore), registrando 100% de aproveitamento nos passes tentados e recuperando a bola em uma ocasião.
Uma boa estreia para o jovem de 16 anos que, vale lembrar, nasceu em 2010.
CARREIRA E CARACTERÍSTICAS
Nascido e criado nas categorias de base do Waldperlach — clube da periferia de Munique —, Pavic ingressou no Bayern de Munique em 2019, aos nove anos de idade, passando por todas as categorias de base do time bávaro.
Desde o verão passado, ele integra a equipe Sub-17 do Bayern de Munique, onde disputou 18 partidas este ano (incluindo a Youth League), marcando dois gols e dando uma assistência.
Zagueiro central esguio, veloz, mas também capaz de enfrentar com determinação tanto os confrontos individuais quanto os duelos aéreos, ele já disputou nove partidas com a camisa da seleção alemã Sub-16.