O Bayern de Munique está preparando uma possível investida em janeiro pelo meia-atacante do Barcelona, segundo a Sky Sports News. O clube bávaro está fazendo amplos planos de contingência para um novo atacante em meio ao crescente interesse de clubes rivais em Jamal Musiala e Michael Olise. Segundo a reportagem, a equipe prepara uma oferta inicial na casa dos € 80 milhões para testar a disposição do lado catalão.

Olmo só chegou ao Barcelona no verão europeu, depois de passar quatro anos e meio de sucesso na Alemanha com o RB Leipzig. No entanto, seu histórico comprovado na Bundesliga faz dele uma opção atraente para a potência alemã.



