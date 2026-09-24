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Bayern de Munique prepara uma enorme oferta de transferência em janeiro pelo meio-campista do Barcelona Dani Olmo
Bayern de Munique mira transferência em janeiro por meia-armador do Barcelona
O Bayern de Munique está preparando uma possível investida em janeiro pelo meia-atacante do Barcelona, segundo a Sky Sports News. O clube bávaro está fazendo amplos planos de contingência para um novo atacante em meio ao crescente interesse de clubes rivais em Jamal Musiala e Michael Olise. Segundo a reportagem, a equipe prepara uma oferta inicial na casa dos € 80 milhões para testar a disposição do lado catalão.
Olmo só chegou ao Barcelona no verão europeu, depois de passar quatro anos e meio de sucesso na Alemanha com o RB Leipzig. No entanto, seu histórico comprovado na Bundesliga faz dele uma opção atraente para a potência alemã.
Disputa por vagas no Barcelona se intensifica
Apesar do forte interesse do Bayern, Olmo segue totalmente comprometido com seu projeto atual sob o comando do técnico Hansi Flick. O jogador tem contrato com o clube espanhol até junho de 2030, o que significa que o Barcelona tem total controle sobre seu futuro imediato.
Garantir minutos regulares como titular tem se mostrado desafiador nesta temporada, já que Olmo enfrenta uma concorrência intensa por espaço com companheiros como Fermin Lopez, Pedri e Lamine Yamal. Flick tem várias alternativas excelentes para as funções de meio-campo ofensivo, o que torna a disputa dentro do elenco excepcionalmente acirrada. Ainda assim, Olmo está determinado a brigar por seu lugar, em vez de buscar uma saída rápida.
Detalhes financeiros por trás do acordo de transferência proposto
Especulações indicam que o Bayern pode apresentar uma proposta de até € 80 milhões. Um desembolso financeiro tão substancial faria deste negócio uma das maiores movimentações da próxima janela de transferências. O clube de Munique busca opções adicionais para o ataque enquanto prepara planos de contingência para possíveis saídas de alto perfil.
Consequentemente, Olmo subiu bastante na lista interna de alvos do clube. Embora uma oferta dessa magnitude possa forçar o Barcelona a sentar à mesa de negociações, no momento não há confirmação oficial de conversas formais entre os dois clubes. Agora, o Bayern precisa decidir se vai se comprometer totalmente com esse enorme pacote financeiro.
- AFP
O que vem a seguir para Dani Olmo e o Bayern de Munique?
O Barcelona continuará contando com Olmo enquanto segue em suas campanhas nacionais e europeias nos próximos meses. Enquanto isso, o Bayern acompanhará de perto as atuações de Musiala e Olise enquanto finaliza sua estratégia de transferências para o inverno. Se o clube alemão oficializar sua oferta de € 80 milhões, a diretoria do Barcelona enfrentará um grande dilema antes da abertura da janela de janeiro.
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