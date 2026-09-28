AFP
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Bayern de Munique prepara substituto CHOCANTE para Harry Kane, enquanto promessa da Juventus surge como principal alvo
Bayern entra na disputa pela contratação
O futuro de Woltemade está rapidamente se tornando um dos enredos de mercado mais fascinantes antes da janela de verão. O atacante alemão, atualmente emprestado à Juventus pelo Newcastle, entrou de vez no radar do Bayern de Munique.
De acordo com o jornalista Christian Falk, a cúpula bávara identificou o atacante como o reforço ideal para o elenco. Segundo a informação, eles veem Woltemade como a principal alternativa e um potencial sucessor de longo prazo de Kane.
A estratégia do Bayern de Munique envolve monitorar de perto suas atuações em Turim nos próximos meses. Se Woltemade conseguir brilhar e balançar as redes com regularidade, o clube de Munique está preparado para fazer um movimento decisivo para garantir sua contratação.
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Um preço pedido monumental
No entanto, garantir sua contratação não será algo simples nem barato para qualquer interessado. O Newcastle só levou o atacante para a Premier League em 2025, pagando uma taxa elevada de € 75 milhões ao Stuttgart.
Consequentemente, o Newcastle só aceitará uma oferta financeira monumental para abrir mão de seu ativo. Segundo relatos, o clube inglês estabeleceu uma impressionante avaliação mínima de € 60 milhões pelo atacante. Esse preço astronômico representa um obstáculo significativo. A postura firme do Newcastle significa que quaisquer possíveis interessados precisarão estar dispostos a colocar a mão no bolso.
Juventus enfrenta sérias preocupações financeiras
Para a Juventus, a situação está se tornando cada vez mais delicada. Embora a Bianconeri claramente queira manter Woltemade caso ele faça uma campanha de destaque, o preço pedido de € 60 milhões pelo Newcastle pode se mostrar totalmente proibitivo. Um gasto tão alto ameaça ficar muito além da capacidade financeira do clube italiano. As esperanças de uma transferência em definitivo ficariam ainda mais complicadas se uma guerra de ofertas estourar.
Competir contra uma potência financeira como o Bayern é uma perspectiva assustadora para o time da Serie A. A Bianconeri agora precisa avaliar cuidadosamente suas opções diante dessa forte concorrência.
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O perigo de uma passagem temporária
A ameaça iminente para a Juve é que o período com o talentoso alemão possa ser apenas um capítulo passageiro. Se Woltemade prosperar na Itália, a Bianconeri corre o risco de vê-lo fazer as malas para Munique no próximo verão. Nesse cenário, o atacante nascido em 2002 deixaria de ser um ativo atual para se transformar em um enorme arrependimento de mercado.
Por enquanto, o centroavante segue focado em seu período de empréstimo, sabendo que suas atuações vão ditar seu futuro. Os próximos meses serão cruciais, enquanto o Bayern espera nos bastidores.
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