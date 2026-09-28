O futuro de Woltemade está rapidamente se tornando um dos enredos de mercado mais fascinantes antes da janela de verão. O atacante alemão, atualmente emprestado à Juventus pelo Newcastle, entrou de vez no radar do Bayern de Munique.

De acordo com o jornalista Christian Falk, a cúpula bávara identificou o atacante como o reforço ideal para o elenco. Segundo a informação, eles veem Woltemade como a principal alternativa e um potencial sucessor de longo prazo de Kane.

A estratégia do Bayern de Munique envolve monitorar de perto suas atuações em Turim nos próximos meses. Se Woltemade conseguir brilhar e balançar as redes com regularidade, o clube de Munique está preparado para fazer um movimento decisivo para garantir sua contratação.