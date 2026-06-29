Nada de Espanha para Harry Kane. Segundo o The Athletic, o atacante de 32 anos, que está nos Estados Unidos com a seleção inglesa, está prestes a renovar seu contrato com o Bayern de Munique. Atualmente, ele tem contrato com o clube campeão da Alemanha até 2027. O Barcelona, em busca do sucessor de Lewandowski (futuro camisa 9 do Chicago Fire, da MLS), tentou contratá-lo, mas Kane deu prioridade ao Bayern.
Getty Images
Traduzido por
Bayern de Munique: nada de Espanha para Harry Kane, que está prestes a renovar com o Bayern de Munique
NÚMEROS DE ARRASAR
No ano passado, Kane marcou 61 gols e deu 7 assistências em 51 partidas, considerando todas as competições. Desde que joga na Alemanha, ele marcou 146 gols e já é o sétimo maior artilheiro da história do rico e prestigiado clube alemão. Pela seleção nacional, ele soma 82 gols em 117 partidas.