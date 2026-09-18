O Bayern monitora de perto o início difícil de Wirtz no Liverpool, de acordo com o BILD. O gigante da Bundesliga vê o internacional alemão como um alvo prioritário caso seja forçado a ir ao mercado de transferências no próximo verão.

Wirtz tem tido dificuldades para causar um impacto concreto na Premier League, somando apenas uma assistência em quatro partidas nesta temporada. Apesar dos números abaixo do esperado, o Bayern segue sendo um grande admirador do ex-astro do Bayer Leverkusen.

O Bayern está ansioso para reunir os principais talentos alemães na Allianz Arena. Oferecer a Wirtz uma rota de fuga de seu pesadelo em Anfield se alinha perfeitamente com sua estratégia de recrutamento de longo prazo.