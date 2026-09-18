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Bayern de Munique mira operação de resgate por Florian Wirtz enquanto rumores de troca por Michael Olise circulam em torno de estrela do Liverpool
Bayern planeja uma surpreendente investida no mercado de transferências
O Bayern monitora de perto o início difícil de Wirtz no Liverpool, de acordo com o BILD. O gigante da Bundesliga vê o internacional alemão como um alvo prioritário caso seja forçado a ir ao mercado de transferências no próximo verão.
Wirtz tem tido dificuldades para causar um impacto concreto na Premier League, somando apenas uma assistência em quatro partidas nesta temporada. Apesar dos números abaixo do esperado, o Bayern segue sendo um grande admirador do ex-astro do Bayer Leverkusen.
O Bayern está ansioso para reunir os principais talentos alemães na Allianz Arena. Oferecer a Wirtz uma rota de fuga de seu pesadelo em Anfield se alinha perfeitamente com sua estratégia de recrutamento de longo prazo.
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Iraola faz forte defesa de estrela em má fase
Apesar das críticas crescentes por sua falta de participação em gols, Wirtz segue com total respaldo do técnico do Liverpool, Andoni Iraola. O treinador espanhol defendeu seu armador com veemência, insistindo que o futebol moderno dá ênfase excessiva às estatísticas brutas.
"Não estou muito focado em números", explicou Iraola aos repórteres. "Hoje em dia, tudo gira em torno de números, todo mundo diz aos jogadores que vocês têm de dar assistências, têm de marcar gols. Para mim, vocês têm de nos ajudar a jogar bem. Alguém vai marcar os gols se estivermos indo bem coletivamente."
Há incerteza em torno do futuro de longo prazo de Olise
O interesse do Bayern em Wirtz é amplamente motivado pela incerteza em torno de Olise. O francês tem encantado na Alemanha desde sua chegada em 2024, consolidando seu status como um dos melhores atacantes do futebol mundial.
No entanto, cresce na Baviera o temor de que Olise já esteja de olho em um retorno à Premier League. À medida que se aproxima da metade de seu contrato, que expira ao fim da temporada 2028/29, o Bayern está determinado a proteger seu valor de mercado.
Embora a prioridade absoluta do Bayern seja amarrar Olise a um novo e lucrativo contrato, uma recusa em assinar pode forçar a mão do clube. Se ficar sem saída e for obrigado a vendê-lo, Wirtz foi identificado como o substituto ideal.
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O que vem a seguir para Liverpool e Bayern?
Por enquanto, o Bayern concentrará todos os seus esforços em convencer Olise de que seu futuro está em Munique. Só se essas conversas por contrato fracassarem o clube lançará uma investida formal para testar a disposição do Liverpool em relação a Wirtz.
De volta a Anfield, Wirtz tentará retribuir em campo a fé inabalável de seu treinador. Iraola segue irredutível ao afirmar que o alemão contribui muito para o desempenho geral da equipe, independentemente de sua produção individual.
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