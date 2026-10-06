Uma mudança para a Allianz Arena ofereceria ao veterano goleiro uma rota de saída de alto nível de Tyneside, ainda que como um reserva experiente no maior palco do futebol europeu. Para o Bayern, contratar um jogador comprovado em uma transferência sem custos faz total sentido do ponto de vista financeiro, oferecendo cobertura confiável e mentoria para o novo camisa 1 do clube. Se um acordo vai se concretizar dependerá, em última análise, de onde Pope se encaixa na lista de prioridades da hierarquia bávara à medida que a janela de verão se aproxima.