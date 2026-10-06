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Bayern de Munique mira contratação surpreendente do goleiro do Newcastle, Nick Pope, como opção experiente para o banco
Bayern de Munique considera investida surpreendente
De acordo com Sky Germany, o Bayern definiu Pope como alvo como uma opção experiente de reserva na Allianz Arena antes da janela de transferências do próximo verão. O goleiro de 34 anos está sendo preparado para dar cobertura a Urbig, que deve ser promovido a titular após a aposentadoria planejada de Neuer. Com 10 partidas pela Inglaterra, o arqueiro é visto como uma contratação ideal e pode chegar sem custos, já que seu contrato em St James' Park expira em junho de 2027.
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Goleiro veterano enfrenta papel secundário
O ex-goleiro do Burnley viu seu papel diminuir drasticamente em Tyneside após perder espaço com o técnico Matthias Jaissle nesta temporada. Pope perdeu a condição de titular para o reforço de verão Lukas Hornicek, que começou como titular nas cinco primeiras partidas da Premier League, enquanto o jovem Ewen Jaouen foi o escolhido para atuar no gol na Copa da Liga Inglesa. De fato, a última partida competitiva do experiente goleiro foi na rodada final da temporada 2025-26, quando começou como titular na derrota por 2 a 0 para o Fulham em 24 de maio.
Busca internacional amplia lista de goleiros pré-selecionados
Informações adicionais da Sky Germany revelam que o radar do Bayern vai muito além de Pope, incluindo vários candidatos experientes do cenário nacional e internacional. Além de monitorar Marvin Schwabe, Oliver Baumann e Finn Dahmen na Bundesliga, Bernd Leno, do Fulham, também está sendo considerado. O veículo alemão acrescenta que outras alternativas experientes monitoradas incluem Koen Casteels, Kevin Trapp, Frederik Ronnow, Lukas Hradecky, Juan Musso e o goleiro do Sporting CP, Rui Silva.
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A janela de verão dita a transição do elenco
Uma mudança para a Allianz Arena ofereceria ao veterano goleiro uma rota de saída de alto nível de Tyneside, ainda que como um reserva experiente no maior palco do futebol europeu. Para o Bayern, contratar um jogador comprovado em uma transferência sem custos faz total sentido do ponto de vista financeiro, oferecendo cobertura confiável e mentoria para o novo camisa 1 do clube. Se um acordo vai se concretizar dependerá, em última análise, de onde Pope se encaixa na lista de prioridades da hierarquia bávara à medida que a janela de verão se aproxima.
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