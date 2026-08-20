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Bayern de Munique minimiza temores sobre o futuro de Jamal Musiala após diagnóstico de convulsão por ausência
Meio-campista sofre novos desmaios
O internacional alemão Musiala desabou em campo pela segunda vez em quatro dias durante a vitória do Bayern por 4 a 2 sobre o Heidenheim em amistoso no início desta semana. O incidente alarmante ocorreu apenas seis minutos depois de o meio-campista entrar como substituto, após um apagão semelhante contra o RB Leipzig na Telekom Cup. Ele foi ajudado a deixar o campo, aparentando estar atordoado, pela equipe médica para passar por exames imediatos.
- Getty Images Sport
Atualizações médicas trazem tranquilidade
Em uma publicação no Instagram após a partida, Musiala revelou o motivo de seus colapsos após ser "diagnosticado com episódios breves, temporários, mas facilmente tratáveis, de ausência, que são causados por uma disfunção neurológica". Apesar do alarme inicial entre os torcedores, o jogador de 23 anos ressaltou que segue "otimista" em relação ao tratamento e à continuidade de sua carreira no mais alto nível.
A agência de notícias alemã DPA posteriormente verificou a situação com fontes do Bayern, que enfatizaram que não há indício de que a carreira de Musiala esteja em risco. Pessoas de dentro do clube acrescentaram que sua participação nas últimas duas partidas foi "completamente sem problemas" e amplamente discutida com especialistas médicos, embora nenhum prognóstico oficial tenha sido dado sobre o prazo para seu retorno imediato.
Detalhes clínicos explicam condição
As crises de ausência, historicamente conhecidas como "petit mal", são uma forma de epilepsia categorizada em tipos típicos e atípicos. Nos casos típicos, as pessoas interrompem abruptamente a atividade e parecem "desligar" por 10 a 20 segundos, às vezes revirando os olhos para cima antes de voltar ao seu estado normal.
De acordo com a Epilepsy Foundation, a condição decorre de "breve atividade elétrica anormal no cérebro de uma pessoa" e pode se desenvolver sem diagnóstico em adultos por períodos prolongados. A fundação observa que, embora algumas pessoas tenham "centenas de breves crises de ausência por dia", a condição geralmente pode ser controlada com tratamento médico direcionado, sem impactar a atividade física.
- Sven Simon
Confrontos cruciais se aproximam rapidamente
O Bayern está pronto para iniciar sua campanha em competições oficiais contra o rival Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park, na Supercopa da Alemanha, rebatizada nesta temporada como Franz Beckenbauer Supercup. Depois de conquistar a dobradinha nacional na última temporada, o Bayern começa a defesa do título da Bundesliga contra o VfB Stuttgart, em Munique, na sexta-feira, 28 de agosto. Dirigentes do clube e a equipe médica vão agir com cautela, monitorando de perto a resposta de Musiala antes de liberá-lo para voltar a atuar oficialmente.
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