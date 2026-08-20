Em uma publicação no Instagram após a partida, Musiala revelou o motivo de seus colapsos após ser "diagnosticado com episódios breves, temporários, mas facilmente tratáveis, de ausência, que são causados por uma disfunção neurológica". Apesar do alarme inicial entre os torcedores, o jogador de 23 anos ressaltou que segue "otimista" em relação ao tratamento e à continuidade de sua carreira no mais alto nível.

A agência de notícias alemã DPA posteriormente verificou a situação com fontes do Bayern, que enfatizaram que não há indício de que a carreira de Musiala esteja em risco. Pessoas de dentro do clube acrescentaram que sua participação nas últimas duas partidas foi "completamente sem problemas" e amplamente discutida com especialistas médicos, embora nenhum prognóstico oficial tenha sido dado sobre o prazo para seu retorno imediato.