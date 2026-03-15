Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

Bayern de Munique, lesões sem fim: volta à Liga dos Campeões contra a Atalanta com o quinto goleiro?

Alarme na defesa do Bayern de Munique: contra o Atalanta, existe o risco de o quinto goleiro ser titular

No Bayern de Munique, soa o alarme na posição de goleiro. A três dias da partida de volta da Liga dos Campeões contra a Atalanta, o time bávaro enfrenta uma verdadeira emergência na baliza devido às lesões. 

  • NEUER FORA, MAS NÃO SÓ ELE

    O goleiro titular Manuel Neuer está indisponível devido a uma lesão muscular sofrida na partida da última sexta-feira contra o Borussia Mönchengladbach, o que fez com que, na terça-feira, na Liga dos Campeões contra a Atalanta, o jovem Jonas Urbig fosse escalado; no entanto, no final da partida, ele sofreu uma lesão na cabeça que o mantém afastado dos gramados. Na partida do campeonato contra o Bayer Leverkusen, o terceiro goleiro, Sven Ulreich, foi titular e, no final da partida, admitiu: “Senti algo na coxa. Por isso, não chutei o último lançamento. Vamos ver. Acho que o Jonas (Urbig, ndr) está no caminho certo: talvez ele possa jogar novamente na quarta-feira contra a Atalanta. Vamos ter que esperar e ver nos próximos dias”.

  • Contra a Atalanta, com o quarto ou o quinto goleiro?

    Portanto, caso nem Ulreich nem Urbig estejam aptos para a partida de quarta-feira, o técnico Kompany seria obrigado a confiar a defesa do gol a Jannis Bärtl ou Leonard Prescott, respectivamente o quarto e o quinto goleiros do Bayern de Munique.

