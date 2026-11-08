Na Alemanha, as declarações do presidente do Bayern de Munique, Uli Hoeneß, sobre Jamal Musiala causaram repercussão: "Com ele, estamos diante de um dilema: ele tem uma doença difícil de tratar, mas que pode ser controlada com medicamentos. Continua incerto, porém, se algum dia conseguirá voltar ao nível de desempenho de antes... É claro que ele continua recebendo seu salário. Mas imaginem se o Bayern decidisse questionar seu contrato, alegando que 'o que ele é capaz de fazer agora não é o que está previsto no contrato'."
Bayern de Munique, Hoeness faz declaração chocante sobre Jamal Musiala: "Doença não é fácil de curar, não sei se ele voltará a ser o mesmo de antes"
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DO QUE SOFRE MUSIALA
Musiala, ao lado de Kane, é o jogador mais bem pago do Bayern de Munique. Após negociações longas e difíceis, renovou seu contrato até 2030 e, segundo o Bild ganha cerca de 25 milhões de euros por ano. Nos últimos dias, voltou a treinar com a equipe e deve ficar novamente à disposição após a pausa para as seleções. Musiala, nascido em 2003, sofre de um distúrbio neurológico funcional que provoca episódios de ausência.
"KOMPANY VOLTA EM DUAS A TRÊS SEMANAS"
Depois, sobre Kompany: "A saúde de Kompany é motivo de grande preocupação para nós, mas não acredito que seja algo grave. É tratável. Acredito que seja uma forma muito grave de gripe não tratada, que depois evoluiu para meningite. Ele está sempre sob estresse, trabalha 12 horas por dia. Depois da pausa para as seleções, daqui a duas ou três semanas, voltará ao banco de reservas."
"KANE SE SENTE SEGURO NA ALEMANHA"
Sobre Kane: "Antes, perdíamos muitos jogadores que iam para a Premier League porque era a terra prometida. Agora, chegam muito mais jogadores da Inglaterra. E, quando você conversa com Harry, ele diz: 'Minha família se sente segura aqui, o sistema de saúde é ótimo. Posso andar na rua sem medo'."
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