Olise vive um início fenomenal de temporada no Bayern. O meia-atacante francês de 24 anos se firmou como um trunfo vital para o gigante bávaro. Sua forma incrível neste início de temporada não passou despercebida pela cúpula do clube. O Bayern agora está ansioso para recompensar suas atuações impressionantes e garantir seu futuro de longo prazo na Alemanha.

Os dirigentes do clube estão prontos para dar início às grandes movimentações em relação a uma renovação de contrato. Garantir sua assinatura em um novo vínculo está rapidamente se tornando uma prioridade máxima na Allianz Arena.