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Bayern de Munique está pronto para oferecer a Michael Olise um novo mega contrato após atuação sensacional na Alemanha
Um início espetacular em Munique
Olise vive um início fenomenal de temporada no Bayern. O meia-atacante francês de 24 anos se firmou como um trunfo vital para o gigante bávaro. Sua forma incrível neste início de temporada não passou despercebida pela cúpula do clube. O Bayern agora está ansioso para recompensar suas atuações impressionantes e garantir seu futuro de longo prazo na Alemanha.
Os dirigentes do clube estão prontos para dar início às grandes movimentações em relação a uma renovação de contrato. Garantir sua assinatura em um novo vínculo está rapidamente se tornando uma prioridade máxima na Allianz Arena.
- AFP
Rummenigge confirma planos para o futuro
O membro do conselho de supervisão do Bayern, Rummenigge, discutiu abertamente as intenções do clube de estender o atual contrato do ponta. Em entrevista ao AZ, o lendário dirigente elogiou o enorme impacto do jogador.
"Olise tem contrato até 2029", disse. "Em algum momento, o clube terá de se sentar com ele e apresentar uma oferta adequada. Ele é excepcional em sua posição."
Os números por trás do interesse
A urgência para abrir conversas sobre a renovação de contrato decorre diretamente da impressionante produção ofensiva de Olise. Ele soma notáveis oito gols e quatro assistências em apenas sete partidas nesta temporada.
Desde que chegou do Crystal Palace no verão de 2024, Olise rapidamente se tornou um jogador-chave do Bayern. No total, ele fez 114 partidas, com 50 gols e 58 assistências. O jogador de 24 anos também conquistou dois títulos da Bundesliga, duas Supercopas da Alemanha e uma DFB-Pokal para os fiéis da Allianz Arena.
- getty
O que vem a seguir para Olise?
O Bayern agora buscará iniciar discussões formais com os representantes de Olise em um futuro próximo. Embora seu contrato atual vá até 2029, um acordo renovado refletiria com precisão seu status em rápida ascensão.
Garantir uma renovação rápida acabaria com qualquer incerteza em potencial e permitiria que ambas as partes se concentrassem totalmente no futebol. O gigante alemão está claramente determinado a mantê-lo satisfeito em Munique no futuro próximo.
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