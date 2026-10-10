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Bayern de Munique está pronto para oferecer a Michael Olise um novo contrato "extraordinário", incluindo uma cláusula da Bola de Ouro, para afastar o interesse do Real Madrid
Bayern prepara oferta extraordinária por Olise
O Bayern está pronto para ir ao limite de suas finanças para garantir o futuro de longo prazo de Olise. O clube da Bundesliga quer amarrar o atacante francês com um novo contrato excepcional para garantir que ele permaneça em Munique durante os anos de auge de sua carreira. De acordo com o especialista em transferências Fabrizio Romano, o Bayern está preparado para fazer de tudo durante essas negociações cruciais. O pacote proposto incluirá um aumento salarial significativo, além de bônus únicos baseados em sucesso para refletir seu imenso valor para a equipe.
- AFP
Salário astronômico e cláusula da Bola de Ouro
Romano informa que o novo contrato contará com lucrativos bônus por desempenho ligados a gols, atuações individuais e grandes conquistas coletivas. Crucialmente, o Bayern também está aberto a incluir uma cláusula especial de Bola de Ouro no acordo proposto.
Se o jogador da seleção francesa algum dia for eleito o melhor jogador de futebol do mundo, ele acionaria imediatamente o pagamento de um bônus substancial. Para convencê-lo ainda mais, o clube estaria disposto a oferecer um salário-base anual de cerca de € 25 milhões.
Esse aumento salarial massivo colocaria instantaneamente o jogador de 24 anos na mais alta faixa de vencimentos do clube. Ele passaria a atuar exatamente no mesmo patamar financeiro de seus companheiros de equipe astros Harry Kane e Jamal Musiala.
Rechaçando o interesse de Real Madrid e PSG
Essa oferta de contrato extraordinária foi elaborada para recompensar Olise por suas atuações brilhantes e enviar um aviso claro aos rivais internacionais. O Bayern quer consolidar o francês como o rosto de longo prazo de sua equipe daqui para frente.
Sua postura inflexível em relação ao futuro dele já havia ficado evidente durante a janela de transferências do verão anterior. O Madrid monitorou de perto o atacante, mas o Bayern fechou a porta com firmeza e deixou claro que ele não estava à venda, impedindo que qualquer proposta oficial se materializasse.
O PSG também tem sido repetidamente ligado a uma transferência bombástica pelo ponta. Ao preparar agressivamente este mega acordo agora, o Bayern busca garantir segurança no planejamento e evitar uma longa e desgastante novela de transferências.
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Paciência é necessária enquanto Olise decide seu futuro
Olise segue sob contrato com o Bayern de Munique até o verão de 2029. Como seu vínculo atual ainda tem vários anos restantes, não há necessidade imediata de o clube concluir essa renovação neste momento.
A decisão final naturalmente dependerá dos próprios planos de carreira e das ambições do jogador. O Bayern agora fez seu movimento proativo ao sinalizar sua disposição de oferecer este pacote financeiro sem precedentes. Resta saber se os salários incríveis, os bônus por equipe e a cláusula da Bola de Ouro serão suficientes para convencer o francês a assinar uma renovação antecipada.
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