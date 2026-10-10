Bayern de Munique está pronto para oferecer a Michael Olise um novo contrato "extraordinário", incluindo uma cláusula da Bola de Ouro, para afastar o interesse do Real Madrid

Romano informa que o novo contrato contará com lucrativos bônus por desempenho ligados a gols, atuações individuais e grandes conquistas coletivas. Crucialmente, o Bayern também está aberto a incluir uma cláusula especial de Bola de Ouro no acordo proposto.

Se o jogador da seleção francesa algum dia for eleito o melhor jogador de futebol do mundo, ele acionaria imediatamente o pagamento de um bônus substancial. Para convencê-lo ainda mais, o clube estaria disposto a oferecer um salário-base anual de cerca de € 25 milhões.

Esse aumento salarial massivo colocaria instantaneamente o jogador de 24 anos na mais alta faixa de vencimentos do clube. Ele passaria a atuar exatamente no mesmo patamar financeiro de seus companheiros de equipe astros Harry Kane e Jamal Musiala.