Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Spain v Belgium: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traduzido por

Bayern de Munique e PSG são intimados a desembolsar 50 milhões de euros, enquanto a Atalanta pondera lucrar com a venda de estrela da Copa do Mundo

Mercado da bola
PSG
Bayern de Munique
C. De Ketelaere
Bundesliga
Campeonato Francês
Atalanta
Campeonato Italiano
Bélgica
Copa do Mundo

A Atalanta está considerando vender Charles De Ketelaere após suas atuações de destaque na Copa do Mundo, com Bayern de Munique e Paris Saint-Germain manifestando interesse. O clube da Série A avaliou o meia-atacante belga em 50 milhões de euros, enquanto os gigantes europeus se preparam para disputar sua contratação durante a janela de transferências de verão.

  • Atalanta estabelece avaliação elevada

    A Atalanta se prepara para lucrar com a venda do meia De Ketelaere, após definir um preço de € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 57 milhões), em meio ao forte interesse do Bayern e do PSG, segundo o Corriere Bergamo. O jogador da seleção belga brilhou na Copa do Mundo de 2026 com três gols, incluindo dois contra os Estados Unidos e o único gol sofrido pela Espanha, que acabou sendo campeã. Após o rompimento das negociações sobre a proposta de transferência de Ederson para o Manchester United, De Ketelaere surgiu agora como o principal candidato da La Dea para angariar recursos com a venda.


    • Publicidade
  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Gigantes europeus demonstram interesse

    O crescente interesse por De Ketelaere decorre de sua excelente fase e versatilidade tática no ataque. O Bayern teria feito uma consulta oficial, enquanto vários clubes da Premier League se preparam para entrar na disputa. Enquanto isso, o PSG vê o belga como uma alternativa a Maghnes Akliouche, com o técnico Luis Enrique particularmente interessado em sua capacidade de atuar como ponta-direita, falso nove ou meio-campista ofensivo.

  • Sarri estuda uma reorganização tática

    O conjunto de habilidades de De Ketelaere influenciou significativamente as experiências táticas do novo técnico da Atalanta, Maurizio Sarri, que atualmente vem testando uma formação 4-2-3-1, além de seu esquema preferido, o 4-3-3. No campeonato nacional, Sarri planeja utilizá-lo como um curinga na área — um ponta com vocação para o gol, capaz de cortar para dentro — ou como um segundo atacante central, avançando diretamente atrás do atacante principal.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1080329125.jpgIPA Sport

    Decisões cruciais da pré-temporada estão por vir

    A Atalanta continuará aprimorando seu elenco ao longo da pré-temporada, enquanto aguarda o retorno dos jogadores convocados para as seleções nacionais, que estão em férias após a Copa do Mundo. A diretoria do clube está determinada a resolver a situação da transferência de De Ketelaere antes de voltar totalmente o foco para as partidas oficiais. A La Dea está programada para estrear na Série A 2026-27 em casa contra o Sassuolo no domingo, 23 de agosto, o que representará um teste imediato para sua profundidade tática.