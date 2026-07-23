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Bayern de Munique e PSG são intimados a desembolsar 50 milhões de euros, enquanto a Atalanta pondera lucrar com a venda de estrela da Copa do Mundo
Atalanta estabelece avaliação elevada
A Atalanta se prepara para lucrar com a venda do meia De Ketelaere, após definir um preço de € 50 milhões (£ 43 milhões/$ 57 milhões), em meio ao forte interesse do Bayern e do PSG, segundo o Corriere Bergamo. O jogador da seleção belga brilhou na Copa do Mundo de 2026 com três gols, incluindo dois contra os Estados Unidos e o único gol sofrido pela Espanha, que acabou sendo campeã. Após o rompimento das negociações sobre a proposta de transferência de Ederson para o Manchester United, De Ketelaere surgiu agora como o principal candidato da La Dea para angariar recursos com a venda.
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Gigantes europeus demonstram interesse
O crescente interesse por De Ketelaere decorre de sua excelente fase e versatilidade tática no ataque. O Bayern teria feito uma consulta oficial, enquanto vários clubes da Premier League se preparam para entrar na disputa. Enquanto isso, o PSG vê o belga como uma alternativa a Maghnes Akliouche, com o técnico Luis Enrique particularmente interessado em sua capacidade de atuar como ponta-direita, falso nove ou meio-campista ofensivo.
Sarri estuda uma reorganização tática
O conjunto de habilidades de De Ketelaere influenciou significativamente as experiências táticas do novo técnico da Atalanta, Maurizio Sarri, que atualmente vem testando uma formação 4-2-3-1, além de seu esquema preferido, o 4-3-3. No campeonato nacional, Sarri planeja utilizá-lo como um curinga na área — um ponta com vocação para o gol, capaz de cortar para dentro — ou como um segundo atacante central, avançando diretamente atrás do atacante principal.
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Decisões cruciais da pré-temporada estão por vir
A Atalanta continuará aprimorando seu elenco ao longo da pré-temporada, enquanto aguarda o retorno dos jogadores convocados para as seleções nacionais, que estão em férias após a Copa do Mundo. A diretoria do clube está determinada a resolver a situação da transferência de De Ketelaere antes de voltar totalmente o foco para as partidas oficiais. A La Dea está programada para estrear na Série A 2026-27 em casa contra o Sassuolo no domingo, 23 de agosto, o que representará um teste imediato para sua profundidade tática.
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