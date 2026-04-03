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Bayern de Munique e Brighton desistem da disputa por Said El Mala, já que o Colônia exige uma quantia recorde pela transferência do craque da Bundesliga
A corrida do jovem perde força
A disputa pela contratação de El Mala sofreu uma reviravolta repentina, já que dois dos principais candidatos, Bayern de Munique e Brighton, se retiraram das negociações. Apesar da intensa observação e das consultas iniciais, as exigências financeiras estabelecidas pelo Colônia revelaram-se um obstáculo significativo para as partes interessadas.
Segundo a Sky Germany, o Colônia estaria determinado a maximizar o valor de seu valioso ativo, buscando uma taxa de transferência que estabeleceria um novo recorde para um jogador de sua faixa etária no clube. Essa postura firme forçou tanto o gigante bávaro quanto o time da Premier League a explorar outras opções, já que, no momento, eles não estão dispostos a arcar com a alta avaliação do talento alemão.
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Exigências elevadas e realidades do mercado
Embora os clubes interessados ainda não tenham tomado nenhuma medida oficial, a reportagem lança alguma luz sobre a situação. O principal motivo por trás da desistência do Bayern e do Brighton da disputa é que o Colônia está exigindo uma quantia superior a 40 milhões de euros. Esse valor é alto demais para ambos os clubes, nesta fase, por um jogador que ainda não provou seu valor de forma consistente no mais alto nível, e eles consideram que não corresponde ao verdadeiro valor de El Mala.
Um talento que vale a pena apostar?
El Mala rapidamente se tornou um dos jovens talentos mais comentados da Bundesliga, marcando 10 gols e dando quatro assistências em 27 partidas, ao demonstrar uma velocidade explosiva e habilidade técnica que o levaram a ser comparado a estrelas europeias consagradas. Sua ascensão no RheinEnergieStadion tem sido meteórica, mas a insistência do Colônia em um pacote de € 40 milhões reflete sua convicção de que ele é um talento único em sua geração. Para o Colônia, manter El Mala pode ser uma faca de dois gumes. Embora seu valor possa disparar ainda mais com uma temporada de destaque, o risco de perder uma receita significativa caso sua forma caia é sempre presente. Por enquanto, os Billy Goats parecem satisfeitos em manter seu craque, a menos que um clube volte com uma oferta que atenda às suas expectativas recordes.
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E agora?
Com a janela de transferências se aproximando rapidamente, o desempenho de El Mala continuará sob os holofotes. Se ele conseguir manter seu bom desempenho, ou até mesmo melhorá-lo, é possível que o Colônia exija uma quantia maior por sua transferência. No entanto, com a posição atual do time em risco — o Colônia ocupa a 15ª colocação na Bundesliga, apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento —, o destino de seu craque pode depender do desempenho do clube nesta temporada. Se o time for rebaixado, a possibilidade de El Mala deixar o clube seria ainda maior.