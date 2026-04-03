Bayern de Munique e Brighton desistem da disputa por Said El Mala, já que o Colônia exige uma quantia recorde pela transferência do craque da Bundesliga

A disputa pela contratação de El Mala sofreu uma reviravolta repentina, já que dois dos principais candidatos, Bayern de Munique e Brighton, se retiraram das negociações. Apesar da intensa observação e das consultas iniciais, as exigências financeiras estabelecidas pelo Colônia revelaram-se um obstáculo significativo para as partes interessadas.

Segundo a Sky Germany, o Colônia estaria determinado a maximizar o valor de seu valioso ativo, buscando uma taxa de transferência que estabeleceria um novo recorde para um jogador de sua faixa etária no clube. Essa postura firme forçou tanto o gigante bávaro quanto o time da Premier League a explorar outras opções, já que, no momento, eles não estão dispostos a arcar com a alta avaliação do talento alemão.