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Bayern de Munique corre o risco de ver o goleiro adolescente Leonard Prescott sair de graça em meio a impasse na renovação
Negociações de contrato enfrentam grande obstáculo
Os dirigentes do Bayern enfrentam uma corrida contra o tempo para garantir o futuro de longo prazo de Prescott antes que o contrato dele expire no verão de 2027. Segundo o podcast Sky "Mia san vier", as negociações chegaram a um impasse devido à ausência de um caminho viável para o futebol profissional. Esse impasse colocou pretendentes de toda a Alemanha e da Europa em alerta, e eles já se movimentam para tirar o adolescente de graça.
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Crise de lesões acelerou convocação para a equipe principal
A promessa nascida nos Estados Unidos foi lançada aos holofotes quando Vincent Kompany enfrentou uma escassez sem precedentes de goleiros, em março de 2026. Com Manuel Neuer, Sven Ulreich, Jonas Urbig e Leon Klanac todos lesionados, o arqueiro, então com 16 anos, conquistou de forma surpreendente um lugar no banco contra a Atalanta, na Champions League. Sua inclusão exigiu autorização emergencial dos pais e para trabalho noturno, coroando a rápida ascensão de um adolescente que havia trabalhado como gandula na Allianz Arena apenas dois anos antes.
Planejamento de sucessão bloqueia caminho para o time principal
Qualquer avanço para o jovem fica ainda mais complicado pelo plano sucessório do Bayern, com Urbig claramente apontado como eventual herdeiro de Neuer. Para dar suporte ao futuro camisa 1, os dirigentes do clube teriam colocado o veterano do Newcastle United Nick Pope na lista de alvos, cujo contrato em Tyneside também se encerra em junho de 2027. Ir atrás de um jogador da seleção inglesa com 10 partidas só reforça a realidade de que as oportunidades no time principal para promessas da base seguirão bastante limitadas no futuro próximo.
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Recuperação física define decisão sobre transferência
O internacional alemão sub-17 segue afastado enquanto trabalha para se recuperar de uma lesão no menisco sofrida em junho. Seu retorno à plena forma física vai ditar em grande parte seu próximo passo, com olheiros de toda a Europa acompanhando de perto sua recuperação antes da próxima janela de transferências. O Bayern agora enfrenta uma decisão crucial: traçar um caminho viável com minutos regulares por empréstimo ou correr o risco de ver um valioso ativo da base sair de graça.
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