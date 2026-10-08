Qualquer avanço para o jovem fica ainda mais complicado pelo plano sucessório do Bayern, com Urbig claramente apontado como eventual herdeiro de Neuer. Para dar suporte ao futuro camisa 1, os dirigentes do clube teriam colocado o veterano do Newcastle United Nick Pope na lista de alvos, cujo contrato em Tyneside também se encerra em junho de 2027. Ir atrás de um jogador da seleção inglesa com 10 partidas só reforça a realidade de que as oportunidades no time principal para promessas da base seguirão bastante limitadas no futuro próximo.