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Bayern de Munique coloca três estrelas na lista de transferências enquanto Max Eberl avisa João Palhinha que ele não tem futuro no clube
Bayern está aberto a vender Palhinha
Palhinha está entre os três jogadores que o Bayern está ativamente disposto a vender durante a janela de transferências de verão. O diretor esportivo Eberl revelou publicamente que o meio-campista português não faz parte dos planos do clube para a próxima temporada.
O Bayern já começou a reformular seu elenco, concluindo a contratação de Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, em um negócio de € 50 milhões (£ 43 milhões), segundo relatos. Em seguida, acertou a chegada de Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, por € 55 milhões (£ 47 milhões), jogador que havia sido alvo do Manchester United.
Com Leon Goretzka e Raphael Guerreiro saindo ao fim de seus contratos, o Bayern segue com a reformulação do elenco. Sacha Boey e Bryan Zaragoza se juntam a Palhinha como os jogadores disponíveis para transferência.
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Eberl confirma que trio indesejado não tem futuro
Eberl foi direto ao abordar a situação em torno dos três jogadores excedentes. Ele deixou claro que nenhum deles fará parte do time principal se optar por permanecer em Munique.
"Temos três jogadores que estamos abertos a liberar", explicou Eberl via @iMiaSanMia no X. "Eles não têm futuro no Bayern. Se quiserem ficar conosco, será difícil porque não estamos contando com eles. Então não terão papel algum. É o caso de Sacha Boey, Joao Palhinha e Bryan Zaragoza."
Frustrante passagem pela Alemanha vem após retorno à Premier League
Palhinha se juntou originalmente ao Bayern em julho de 2024, após duas temporadas impressionantes no Fulham, ajudando o clube a garantir o título da Bundesliga naquela temporada. No entanto, ele teve dificuldades para conseguir sequência de jogo na Alemanha, somando apenas 986 minutos em todas as competições.
O jogador de 31 anos voltou depois à Inglaterra por empréstimo de uma temporada ao Tottenham. Ele atuou com regularidade no norte de Londres e marcou o gol da vitória crucial na última rodada contra o Everton para garantir a permanência do Spurs na primeira divisão. Apesar de suas fortes atuações, o Tottenham optou por não acionar sua opção de compra de £ 26 milhões antes de ela expirar. Em vez disso, o Spurs investiu um total de £ 185 milhões para contratar os meio-campistas Mateus Fernandes e Sandro Tonali.
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Dupla da Premier League mira investida de verão
Palhinha enfrenta incerteza sobre seu destino imediato, mas não lhe faltam possíveis interessados. O volante tem o desejo de permanecer na Inglaterra, onde sua reputação segue em alta após passagens consistentes por Londres. O Aston Villa teria mantido conversas diretas para contratar o astro português. Enquanto isso, o Newcastle também estaria monitorando sua situação enquanto busca um substituto para Bruno Guimaraes, que está a caminho do Arsenal.
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