Palhinha está entre os três jogadores que o Bayern está ativamente disposto a vender durante a janela de transferências de verão. O diretor esportivo Eberl revelou publicamente que o meio-campista português não faz parte dos planos do clube para a próxima temporada.

O Bayern já começou a reformular seu elenco, concluindo a contratação de Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, em um negócio de € 50 milhões (£ 43 milhões), segundo relatos. Em seguida, acertou a chegada de Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, por € 55 milhões (£ 47 milhões), jogador que havia sido alvo do Manchester United.

Com Leon Goretzka e Raphael Guerreiro saindo ao fim de seus contratos, o Bayern segue com a reformulação do elenco. Sacha Boey e Bryan Zaragoza se juntam a Palhinha como os jogadores disponíveis para transferência.



