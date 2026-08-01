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PalhinhaGetty Images
Yosua Arya

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Bayern de Munique coloca três estrelas na lista de transferências enquanto Max Eberl avisa João Palhinha que ele não tem futuro no clube

Mercado da bola
J. Palhinha
Bayern de Munique
Aston Villa
Newcastle
Bundesliga
Premier League

O diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, confirmou que Joao Palhinha não faz parte dos planos do clube para a próxima temporada. O meio-campista português de 31 anos tem interesse em permanecer na Inglaterra, com Aston Villa e Newcastle United, ambos da Premier League, demonstrando interesse em sua contratação.

  • Bayern está aberto a vender Palhinha

    Palhinha está entre os três jogadores que o Bayern está ativamente disposto a vender durante a janela de transferências de verão. O diretor esportivo Eberl revelou publicamente que o meio-campista português não faz parte dos planos do clube para a próxima temporada.

    O Bayern já começou a reformular seu elenco, concluindo a contratação de Ismael Saibari, do PSV Eindhoven, em um negócio de € 50 milhões (£ 43 milhões), segundo relatos. Em seguida, acertou a chegada de Nathaniel Brown, do Eintracht Frankfurt, por € 55 milhões (£ 47 milhões), jogador que havia sido alvo do Manchester United.

    Com Leon Goretzka e Raphael Guerreiro saindo ao fim de seus contratos, o Bayern segue com a reformulação do elenco. Sacha Boey e Bryan Zaragoza se juntam a Palhinha como os jogadores disponíveis para transferência.


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  • Palhinha EberlGetty Images

    Eberl confirma que trio indesejado não tem futuro

    Eberl foi direto ao abordar a situação em torno dos três jogadores excedentes. Ele deixou claro que nenhum deles fará parte do time principal se optar por permanecer em Munique.

    "Temos três jogadores que estamos abertos a liberar", explicou Eberl via @iMiaSanMia no X. "Eles não têm futuro no Bayern. Se quiserem ficar conosco, será difícil porque não estamos contando com eles. Então não terão papel algum. É o caso de Sacha Boey, Joao Palhinha e Bryan Zaragoza."

  • Frustrante passagem pela Alemanha vem após retorno à Premier League

    Palhinha se juntou originalmente ao Bayern em julho de 2024, após duas temporadas impressionantes no Fulham, ajudando o clube a garantir o título da Bundesliga naquela temporada. No entanto, ele teve dificuldades para conseguir sequência de jogo na Alemanha, somando apenas 986 minutos em todas as competições.

    O jogador de 31 anos voltou depois à Inglaterra por empréstimo de uma temporada ao Tottenham. Ele atuou com regularidade no norte de Londres e marcou o gol da vitória crucial na última rodada contra o Everton para garantir a permanência do Spurs na primeira divisão. Apesar de suas fortes atuações, o Tottenham optou por não acionar sua opção de compra de £ 26 milhões antes de ela expirar. Em vez disso, o Spurs investiu um total de £ 185 milhões para contratar os meio-campistas Mateus Fernandes e Sandro Tonali.

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  • Joao Palhinha Bayern 2026getty

    Dupla da Premier League mira investida de verão

    Palhinha enfrenta incerteza sobre seu destino imediato, mas não lhe faltam possíveis interessados. O volante tem o desejo de permanecer na Inglaterra, onde sua reputação segue em alta após passagens consistentes por Londres. O Aston Villa teria mantido conversas diretas para contratar o astro português. Enquanto isso, o Newcastle também estaria monitorando sua situação enquanto busca um substituto para Bruno Guimaraes, que está a caminho do Arsenal.