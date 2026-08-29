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Bayern de Munique atropela o Stuttgart, e time de Vincent Kompany inicia defesa do título da Bundesliga com vitória imponente por cinco gols
Bayern de Munique aplica goleada implacável
Dayot Upamecano colocou os donos da casa em vantagem de cabeça antes de Josha Vagnoman marcar um surpreendente gol de empate no início do segundo tempo. A resposta do Bayern foi instantânea, já que uma finalização precisa de Michael Olise e um infeliz gol contra de Vagnoman colocaram os visitantes em desvantagem duas vezes em três minutos. O reserva Ismael Saibari então deu duas assistências para Aleksandar Pavlovic e Luis Diaz sacramentarem uma enfática vitória na estreia.
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Kompany exige fome incansável
O técnico Kompany elogiou a compostura e o espírito de luta de sua equipe ao suportar a pressão física inicial antes de desmontar a defesa adversária.
Compartilhando suas reflexões após a partida no site oficial do Bayern, Kompany disse: "Não se trata apenas de como começamos. Vamos tentar seguir fazendo o que temos feito nos últimos anos, jogando com muita energia, empenho e, obviamente, sempre marcando gols. Os caras mostraram isso de novo hoje. É apenas um jogo e apenas três pontos. Todos nós começamos do zero. Ainda não ganhamos nada. A fome precisa ser como no primeiro dia.
"Foi realmente difícil no começo, mas isso é normal. O Stuttgart é fisicamente forte, mas permanecemos calmos e nossas chances ficaram melhores. Acho que merecemos vencer no fim, mas não foi fácil. Sempre demos tudo de nós, buscamos atacar em profundidade e apoiamos uns aos outros. Isso fez a diferença no fim."
Hoeness lamenta colapso rápido
A goleada agravou a péssima sequência do Stuttgart contra o Bayern, marcando sua quinta derrota consecutiva em todas as competições para o gigante bávaro. Refletindo sobre as falhas defensivas de sua equipe, o técnico Sebastian Hoeness explicou: "Os primeiros 20 minutos foram muito positivos, e depois ficamos atrás no placar em uma bola parada. Isso foi muito frustrante.
"No fim do primeiro tempo, tivemos de sofrer. Fizemos isso, defendemos e fomos para o intervalo perdendo por 1 a 0. Depois voltamos e fizemos 1 a 1 provavelmente do nada. É exatamente isso que você quer. Você quer manter o jogo em aberto pelo maior tempo possível.
"E então o jogo acabou seis minutos depois. É muito frustrante. Precisamos melhorar, sem dúvida. O Bayern vai vencer muitos outros times aqui, e provavelmente por placares ainda maiores. Mas nosso objetivo continua sendo jogar melhor em determinadas situações."
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O ímpeto aumenta antes da pausa
O Bayern estará ansioso para manter o embalo inicial em sua primeira partida fora de casa na temporada, quando viajar para enfrentar o Osnabruck na primeira fase da DFB-Pokal. Kompany pode muito bem rodar o elenco após as participações impactantes de seus reforços de verão saindo do banco, com uma exigente fase de liga da Champions League também se aproximando rapidamente. Uma vitória contundente na copa daria o impulso moral ideal antes da iminente pausa internacional de outono.
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