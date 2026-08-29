Bayern de Munique atropela o Stuttgart, e time de Vincent Kompany inicia defesa do título da Bundesliga com vitória imponente por cinco gols

O técnico Kompany elogiou a compostura e o espírito de luta de sua equipe ao suportar a pressão física inicial antes de desmontar a defesa adversária.

Compartilhando suas reflexões após a partida no site oficial do Bayern, Kompany disse: "Não se trata apenas de como começamos. Vamos tentar seguir fazendo o que temos feito nos últimos anos, jogando com muita energia, empenho e, obviamente, sempre marcando gols. Os caras mostraram isso de novo hoje. É apenas um jogo e apenas três pontos. Todos nós começamos do zero. Ainda não ganhamos nada. A fome precisa ser como no primeiro dia.

"Foi realmente difícil no começo, mas isso é normal. O Stuttgart é fisicamente forte, mas permanecemos calmos e nossas chances ficaram melhores. Acho que merecemos vencer no fim, mas não foi fácil. Sempre demos tudo de nós, buscamos atacar em profundidade e apoiamos uns aos outros. Isso fez a diferença no fim."