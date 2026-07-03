Batistuta: “Quando era jogador, eu não me divertia; agora tenho tornozelos de titânio e crio vacas. Quem é melhor, Messi ou Maradona? Vou te dizer...”

"Não sinto falta de nada da vida de jogador de futebol. Eu não me divertia jogando futebol, em parte por causa das dores, em parte porque sabia que as pessoas pagavam para me ver. Eu não me permitia me divertir. Quando marcava um gol, sentia isso como uma responsabilidade: a de oferecer o melhor espetáculo possível. E, além disso, eu não nasci Maradona, tive que me esforçar."