Longas entrevista da Gazzetta dello Sport com Gabriel Omar Batistuta, ex-atacante argentino da Fiorentina, Roma e Inter: “Lautaro? Se ele está jogando bem, é justo que entre em campo, não é mesmo? Claro, Julian Alvarez também é muito bom e mereceria, pois é campeão do mundo. É inevitável: se você tirar um dos dois, parece injusto de qualquer maneira. A decisão é do Scaloni”.
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Batistuta: “Quando era jogador, eu não me divertia; agora tenho tornozelos de titânio e crio vacas. Quem é melhor, Messi ou Maradona? Vou te dizer...”
A FINAL
“Há dois anos venho dizendo que a final será novamente França x Argentina e não mudo de ideia. Também disse isso à Telemundo, para a qual comento os jogos: estou me sentindo muito bem, eles são ótimos e estou curtindo a Copa do Mundo”.
TIBIA E PERNILO DE TITÂNIO
"Como estão meus tornozelos? Melhor. Não tenho mais essas preocupações porque fiz a artroplastia total dos dois tornozelos. Agora tenho dois tornozelos artificiais, de titânio, e eles doem muito menos.”
A VIDA DE UM JOGADOR DE FUTEBOL
"Não sinto falta de nada da vida de jogador de futebol. Eu não me divertia jogando futebol, em parte por causa das dores, em parte porque sabia que as pessoas pagavam para me ver. Eu não me permitia me divertir. Quando marcava um gol, sentia isso como uma responsabilidade: a de oferecer o melhor espetáculo possível. E, além disso, eu não nasci Maradona, tive que me esforçar."
A VIDA COM AS VACAS
"Tenho vacas no campo, em Reconquista, minha cidade; normalmente cuido delas, mas às vezes preciso cuidar delas pessoalmente, e é o que faço. Depois, viajo com as Lendas da FIFA, e isso é muito legal”.
MESSI OU MARADONA
"Melhor o Leo ou o Diego? A verdade é que nós também nos fazemos essa pergunta... e não temos uma resposta".
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