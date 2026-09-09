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Alvino Hanafi

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Batida brasileira de Icardi! Novela argentina pode ter desfecho sensacional com mudança para o samba, já que o Atlético Mineiro entra na disputa

Mercado da bola
M. Icardi
Atlético-MG
Brasileirão
Richarlison

O Atlético Mineiro entrou na disputa para contratar o atacante Mauro Icardi, agente livre, como uma alternativa de impacto a Richarlison. Com a janela de transferências do Brasil se fechando rapidamente, o argentino de 33 anos pode fazer uma surpreendente mudança para a América do Sul.

  • Atlético Mineiro mira Icardi

    De acordo com o TyC Sports, o gigante brasileiro Atlético Mineiro surgiu como o mais recente clube a demonstrar interesse no atacante livre no mercado Mauro Icardi após sua saída do Galatasaray. O argentino de 33 anos segue sem clube dois meses depois de deixar a Turquia, o que o torna um alvo atraente e de alto perfil.

    Sem necessidade de cláusula de rescisão, o Atlético Mineiro pode negociar diretamente com os representantes do jogador.

    A possível transferência faria com que um dos atacantes mais prolíficos do futebol europeu moderno se testasse no Brasil pela primeira vez.

    • Publicidade
  • imago-sport-1081761742.jpgMark Pain

    A novela de Richarlison aciona plano B argentino

    A investida do Atletico Mineiro por Icardi está diretamente ligada ao seu alvo principal, Richarlison, cujo possível retorno ao Brasil ganhou força. No entanto, o rival Vasco da Gama tem uma vantagem clara, com o presidente Pedrinho liderando pessoalmente as conversas pelo torcedor declarado.

    Caso o Vasco conclua um acordo por Richarlison antes do fechamento da janela de transferências brasileira, em 11 de setembro, o Atletico Mineiro está preparado para imediatamente fazer uma investida oficial por Icardi.

    "Se esse acordo não se concretizar, Icardi é a principal alternativa", confirmaram fontes próximas às negociações.

  • Interesse europeu surge ao lado de consulta brasileira

    Embora São Paulo e Vasco da Gama também tenham feito consultas informais, o interesse do Atlético Mineiro representa a opção sul-americana mais realista para o atacante nascido em Rosário. No entanto, clubes europeus, incluindo Everton e Lazio, mantêm contato ativo com seu estafe.

    O ex-diretor executivo do Everton, Keith Wyness, classificou de forma famosa o prolífico atacante como uma "novela ambulante", cujos gols poderiam encantar os torcedores.

    O agente de Icardi, Letterio Pino, reiterou que seu cliente prioriza um projeto técnico ambicioso e estabilidade de longo prazo em vez de recompensas puramente financeiras.

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  • imago-sport-1076655968.jpgAnadolu Agency

    O tempo está se esgotando para a mudança para a América do Sul

    Tendo marcado 77 gols em 134 partidas pelo Galatasaray, Icardi tem um histórico comprovado de artilharia capaz de transformar qualquer ataque na América do Sul.

    Com o prazo de 11 de setembro se aproximando rapidamente, o Atletico Mineiro precisa agir rápido se quiser levar o craque argentino para o Brasil.

    Espera-se que Icardi defina seu próximo destino nos próximos dias, à medida que as negociações chegam a uma fase decisiva.

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