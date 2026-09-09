De acordo com o TyC Sports, o gigante brasileiro Atlético Mineiro surgiu como o mais recente clube a demonstrar interesse no atacante livre no mercado Mauro Icardi após sua saída do Galatasaray. O argentino de 33 anos segue sem clube dois meses depois de deixar a Turquia, o que o torna um alvo atraente e de alto perfil.

Sem necessidade de cláusula de rescisão, o Atlético Mineiro pode negociar diretamente com os representantes do jogador.

A possível transferência faria com que um dos atacantes mais prolíficos do futebol europeu moderno se testasse no Brasil pela primeira vez.