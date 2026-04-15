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"Bater na porta não basta!" – Virgil van Dijk admite que "não está bem" após a "merecida" vitória do PSG sobre o Liverpool na Liga dos Campeões
Van Dijk aceita a "merecida" eliminação da competição europeia
O capitão do Liverpool não escondeu sua frustração ao ver os sonhos europeus de sua equipe desvanecerem-se em Anfield. Apesar de uma atuação mais animada do que na partida de ida em Paris, a derrota por 2 a 0 naquela noite confirmou o resultado agregado de 4 a 0 para os homens de Luis Enrique. Ousmane Dembélé provou ser o fator decisivo, marcando duas vezes para punir um Liverpool que careceu de eficiência no terço final do campo. Refletindo sobre o desempenho, Van Dijk foi honesto quanto à diferença entre as duas equipes ao longo dos 180 minutos.
“Isso é o mínimo, não é?”, disse Van Dijk quando questionado sobre o esforço da equipe. “É decepcionante ser eliminado, mas o PSG mereceu passar. Bater na porta não é suficiente. Estou decepcionado por termos sido eliminados, mas essa é a realidade. Acho que o PSG mereceu passar com base nos dois jogos.”
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O "modo de sobrevivência" do Slot deixa a desejar
A eliminação do Liverpool parecia, de certa forma, inevitável após o colapso tático na partida de ida no Parc des Princes, com Slot descrevendo posteriormente aquele desempenho como estando em “modo de sobrevivência”. Embora os Reds tenham melhorado em casa, ainda assim não conseguiram superar a diferença de qualidade. Apesar de terem registrado muitas tentativas de gol, a finalização fraca e uma penalidade controversa anulada fizeram com que nunca ameaçassem de verdade a vantagem do PSG no placar agregado.
A eliminação significa que a busca do Liverpool por títulos nesta temporada chegou ao fim, deixando o elenco em clima sombrio. Van Dijk admite que está tendo dificuldade para aceitar a derrota antes do clássico deste fim de semana contra o Everton. “Devemos estar muito decepcionados neste momento”, disse ele. “Mas um jogo importantíssimo nos espera. Todos sabemos o quanto ele é importante. Obviamente será difícil, mas é algo pelo qual ansiamos. Mas, neste momento, simplesmente não estou bem, porque fomos eliminados da Liga dos Campeões.”
Lesão devastadora para Ekitike
Para piorar a situação do Liverpool, a noite foi marcada por uma grave lesão do craque Hugo Ekitike. O jogador de 23 anos, que tem sido uma revelação desde sua transferência do Eintracht Frankfurt no verão, foi retirado de maca durante o primeiro tempo após desmaiar em um incidente sem contato. Desde então, circularam relatos de que o atacante rompeu o tendão de Aquiles, uma lesão que o deixaria fora dos gramados por cerca de nove meses.
O momento é particularmente cruel para o francês, que havia marcado 17 gols na temporada antes do contratempo. Slot parecia preocupado após o apito final, admitindo que a situação parecia sombria para seu principal jogador. “Acho que todos pudemos ver que não parecia nada bem. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas todos pudemos ver que não parecia nada bom”, disse o técnico dos Reds.
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O clássico de Merseyside se aproxima como uma partida decisiva
Com a classificação para a Liga dos Campeões da próxima temporada ainda em jogo antes da viagem para enfrentar o Everton, Ryan Gravenberch insistiu que a equipe precisa encontrar uma maneira de redirecionar seu foco. “É aceitável ser eliminado dessa forma? Não, na verdade não”, disse o meio-campista àZiggo Sport. “É decepcionante. Temos que nos recompor, pois o domingo já está chegando.”
A disputa pelas quatro primeiras posições continua sendo a prioridade, e os Reds não podem se dar ao luxo de tropeçar novamente na Premier League. Com Ekitike fora de ação e a campanha europeia encerrada, Slot precisa agora encontrar uma maneira de motivar seus jogadores para uma reta final no campeonato nacional.