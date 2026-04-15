"Bater na porta não basta!" – Virgil van Dijk admite que "não está bem" após a "merecida" vitória do PSG sobre o Liverpool na Liga dos Campeões

O capitão do Liverpool não escondeu sua frustração ao ver os sonhos europeus de sua equipe desvanecerem-se em Anfield. Apesar de uma atuação mais animada do que na partida de ida em Paris, a derrota por 2 a 0 naquela noite confirmou o resultado agregado de 4 a 0 para os homens de Luis Enrique. Ousmane Dembélé provou ser o fator decisivo, marcando duas vezes para punir um Liverpool que careceu de eficiência no terço final do campo. Refletindo sobre o desempenho, Van Dijk foi honesto quanto à diferença entre as duas equipes ao longo dos 180 minutos.

“Isso é o mínimo, não é?”, disse Van Dijk quando questionado sobre o esforço da equipe. “É decepcionante ser eliminado, mas o PSG mereceu passar. Bater na porta não é suficiente. Estou decepcionado por termos sido eliminados, mas essa é a realidade. Acho que o PSG mereceu passar com base nos dois jogos.”