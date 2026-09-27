Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
imago-sport-1039182421.jpgLaPresse
Alvino Hanafi
Traduzido por

Batalha das máquinas de gols! Caçador de 1.000 gols, Ronaldo está pronto para acabar com a festa de Haaland após a loucura selvagem em Oslo

Noruega x Portugal
Noruega
Portugal
Liga das Nações A
C. Ronaldo
E. Haaland

O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, renova sua rivalidade com Erling Haaland, enquanto a equipe de Jorge Jesus enfrenta a Noruega na Liga das Nações da Uefa. O astro de 41 anos segue em sua busca incansável pelo milésimo gol da carreira, enquanto provoca uma histeria sem precedentes entre os torcedores em Oslo.

  • Ronaldo busca histórico 1.000º gol em duelo contra Haaland

    O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, entra no confronto de domingo à noite pela Liga das Nações da Uefa contra a Noruega mirando mais uma marca em sua carreira lendária. O atacante de 41 anos segue em sua incansável busca pelo milésimo gol oficial na carreira, liderando Portugal em um interessante duelo de gerações contra o centroavante do Manchester City, Erling Haaland, no Estádio Ullevaal.

    Ronaldo ostenta o recorde de 146 gols por seleções em 234 partidas por Portugal, enquanto Haaland, de 26 anos, chega com impressionantes 64 gols em 56 jogos.

    A partida proporciona um raro confronto direto entre duas das principais máquinas de fazer gols do futebol de seleções.

    • Publicidade
  • imago-sport-1079297814.jpgSports Press Photo

    Ícone português provoca histeria absoluta ao chegar a Oslo

    A chegada de Ronaldo à capital norueguesa provocou cenas de euforia entre os torcedores, demonstrando a aura global duradoura do veterano. Em reportagem do Dagbladet, a polícia local e os profissionais de segurança tiveram dificuldades para controlar as multidões, enquanto milhares de fãs emocionados se reuniam do lado de fora do hotel da equipe e do centro de treinamento.

    O especialista Kristoffer Lokberg observou que, mesmo no país natal de Haaland, a presença de Ronaldo criou uma atmosfera incomparável.

    "Desculpa, Erling! Ainda faltam alguns degraus até Cristiano Ronaldo", afirmou Lokberg. "Que fenômeno. Havia crianças e jovens aqui que mal o tinham visto jogar futebol. Ainda assim, este é o jogador e a pessoa que eles idolatram."

  • Jesus considera rodízio na escalação em meio à frustração passada no banco em dérbi

    Enquanto Haaland segue com vaga garantida entre os titulares da Noruega, o técnico de Portugal, Jorge Jesus, indicou uma possível rotação após a vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales na quinta-feira. Para Ronaldo, o confronto oferece uma segunda chance de dividir o gramado diretamente com Haaland.

    No encontro anterior entre eles, no clássico de Manchester, Ronaldo assistiu do banco de reservas ao hat-trick de Haaland.

    Ronaldo busca assegurar sua vaga entre os titulares e aumentar sua marca de 15 gols na carreira pela Liga das Nações.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
  • imago-sport-1083738611.jpgSOPA Images

    Portugal mira a liderança antes de seguir sua campanha na Liga das Nações

    Portugal se prepara para o pontapé inicial no Ullevaal Stadion com o objetivo de manter seu aproveitamento perfeito sob o comando de Jesus. Uma vitória em Oslo consolidaria a liderança do grupo da Liga das Nações e deixaria Ronaldo mais perto de alcançar quatro dígitos em gols na carreira.

    A Noruega busca aproveitar o fator casa e a forma letal de Haaland após sua atuação de dois gols contra a Dinamarca.

    Ronaldo segue em busca do sucesso internacional e de recordes individuais de gols.

Liga das Nações A
Noruega crest
Noruega
NOR
Portugal crest
Portugal
POR