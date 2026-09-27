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Batalha das máquinas de gols! Caçador de 1.000 gols, Ronaldo está pronto para acabar com a festa de Haaland após a loucura selvagem em Oslo
Ronaldo busca histórico 1.000º gol em duelo contra Haaland
O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, entra no confronto de domingo à noite pela Liga das Nações da Uefa contra a Noruega mirando mais uma marca em sua carreira lendária. O atacante de 41 anos segue em sua incansável busca pelo milésimo gol oficial na carreira, liderando Portugal em um interessante duelo de gerações contra o centroavante do Manchester City, Erling Haaland, no Estádio Ullevaal.
Ronaldo ostenta o recorde de 146 gols por seleções em 234 partidas por Portugal, enquanto Haaland, de 26 anos, chega com impressionantes 64 gols em 56 jogos.
A partida proporciona um raro confronto direto entre duas das principais máquinas de fazer gols do futebol de seleções.
- Sports Press Photo
Ícone português provoca histeria absoluta ao chegar a Oslo
A chegada de Ronaldo à capital norueguesa provocou cenas de euforia entre os torcedores, demonstrando a aura global duradoura do veterano. Em reportagem do Dagbladet, a polícia local e os profissionais de segurança tiveram dificuldades para controlar as multidões, enquanto milhares de fãs emocionados se reuniam do lado de fora do hotel da equipe e do centro de treinamento.
O especialista Kristoffer Lokberg observou que, mesmo no país natal de Haaland, a presença de Ronaldo criou uma atmosfera incomparável.
"Desculpa, Erling! Ainda faltam alguns degraus até Cristiano Ronaldo", afirmou Lokberg. "Que fenômeno. Havia crianças e jovens aqui que mal o tinham visto jogar futebol. Ainda assim, este é o jogador e a pessoa que eles idolatram."
Jesus considera rodízio na escalação em meio à frustração passada no banco em dérbi
Enquanto Haaland segue com vaga garantida entre os titulares da Noruega, o técnico de Portugal, Jorge Jesus, indicou uma possível rotação após a vitória por 1 a 0 sobre o País de Gales na quinta-feira. Para Ronaldo, o confronto oferece uma segunda chance de dividir o gramado diretamente com Haaland.
No encontro anterior entre eles, no clássico de Manchester, Ronaldo assistiu do banco de reservas ao hat-trick de Haaland.
Ronaldo busca assegurar sua vaga entre os titulares e aumentar sua marca de 15 gols na carreira pela Liga das Nações.
- SOPA Images
Portugal mira a liderança antes de seguir sua campanha na Liga das Nações
Portugal se prepara para o pontapé inicial no Ullevaal Stadion com o objetivo de manter seu aproveitamento perfeito sob o comando de Jesus. Uma vitória em Oslo consolidaria a liderança do grupo da Liga das Nações e deixaria Ronaldo mais perto de alcançar quatro dígitos em gols na carreira.
A Noruega busca aproveitar o fator casa e a forma letal de Haaland após sua atuação de dois gols contra a Dinamarca.
Ronaldo segue em busca do sucesso internacional e de recordes individuais de gols.
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