O capitão de Portugal, Cristiano Ronaldo, entra no confronto de domingo à noite pela Liga das Nações da Uefa contra a Noruega mirando mais uma marca em sua carreira lendária. O atacante de 41 anos segue em sua incansável busca pelo milésimo gol oficial na carreira, liderando Portugal em um interessante duelo de gerações contra o centroavante do Manchester City, Erling Haaland, no Estádio Ullevaal.

Ronaldo ostenta o recorde de 146 gols por seleções em 234 partidas por Portugal, enquanto Haaland, de 26 anos, chega com impressionantes 64 gols em 56 jogos.

A partida proporciona um raro confronto direto entre duas das principais máquinas de fazer gols do futebol de seleções.